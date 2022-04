La multiplication des informations détenues par les fraudeurs et la sophistication des tentatives de fraude démontrent la nécessité de rester vigilant

TORONTO , le 6 avril 2022 /CNW Telbec/ - Les tentatives de fraude exaspèrent la population canadienne. Un nouveau sondage d'Interac Corp. a révélé que 86 % de la population canadienne en a assez des tentatives de fraude, qui se produisent avec une régularité alarmante, soit au moins une fois par semaine pour plus de la moitié des personnes interrogées (53 %). Parmi les types de fraudes qui préoccupent, il y a la fraude d'identité. Près de 8 répondants sur 10 (78 %) ont affirmé ne pas être suffisamment informés sur la façon de bien protéger leurs données personnelles en ligne, et près de la moitié (47 %) estiment que leurs renseignements sont plus vulnérables à la fraude qu'avant la COVID-19.

Les Canadiens peuvent, sans le savoir, fournir des informations personnelles par le biais de messages sur les médias sociaux, d'applications de jeux ou de divertissement, de sites de vente en ligne ou de courriels, qui peuvent être recueillies et utilisées par des fraudeurs lors de fraudes. La complexité des tentatives de fraude n'est pas pour améliorer les choses. Près de 4 répondants sur 10 (38 %) ont été la cible d'un fraudeur dont le modus operandi a consisté à utiliser leurs renseignements personnels, comme leur nom complet (61 %), leur adresse (27 %) ou encore leur date de naissance (12 %), pour se faire passer pour une personne de confiance. Ce stratagème visant à créer une fausse impression de sécurité, il est primordial de protéger ses renseignements personnels sensibles.

« Nous passons notre vie en ligne : nous utilisons des applications de jeux, nous naviguons sur les médias sociaux et nous discutons avec nos amis et les membres de notre famille sur de multiples plateformes - ces activités nécessitent des informations personnelles qui peuvent être accessibles par des fraudeurs qui profitent de l'ignorance de certains Canadiens, » a expliqué Rachel Jolicoeur, directrice, prévention et stratégie de la fraude chez Interac Corp. « Ce sondage nous montre que pour gérer leur vie sur la Toile, de nombreuses personnes se sont vues contraintes de prendre des risques qui pourraient les avoir rendues plus vulnérables aux cybercriminels tentant de mettre la main sur leurs données en ligne pour ensuite les utiliser afin de piéger d'autres personnes. »

Mme Jolicoeur ajoute que le sondage d'Interac démontre l'importance pour les Canadiens d'adopter une bonne hygiène numérique pour se protéger contre la fraude, et propose les conseils suivants :

Restez vigilant sur les médias sociaux : Ne communiquez pas de données d'identification telles que votre adresse ou votre numéro de plaque d'immatriculation dans vos messages sur les médias sociaux. Près d'un Canadien sur quatre (23 %) ne fait pas attention aux informations personnelles qu'il publie sur les médias sociaux.

: Ne communiquez pas de données d'identification telles que votre adresse ou votre numéro de plaque d'immatriculation dans vos messages sur les médias sociaux. Près d'un Canadien sur quatre (23 %) ne fait pas attention aux informations personnelles qu'il publie sur les médias sociaux. Renforcer le niveau de sécurité : Adoptez l'authentification multifactorielle lorsque c'est possible et examinez les relevés pour détecter les fraudes. Huit Canadiens sur dix (81 %) vérifient leurs relevés bancaires pour détecter les cas de fraude et deux tiers (66 %) choisissent d'utiliser l'authentification multifactorielle lorsqu'elle est disponible.

: Adoptez l'authentification multifactorielle lorsque c'est possible et examinez les relevés pour détecter les fraudes. Huit Canadiens sur dix (81 %) vérifient leurs relevés bancaires pour détecter les cas de fraude et deux tiers (66 %) choisissent d'utiliser l'authentification multifactorielle lorsqu'elle est disponible. Vérifiez vos mots de passe : Utilisez des mots de passe multiples et complexes sur les sites Web les plus utilisés. Près de trois Canadiens sur dix (27 %) continuent d'utiliser les mêmes mots de passe simples sur plusieurs sites Web.

« Bien que l'industrie ait un rôle à jouer en proposant des solutions qui renforcent la sécurité de la population et de ses données, nous devons aussi outiller et informer le public pour qu'il sache comment se protéger. Dans un contexte où le numérique prend toujours plus de place et où la lutte contre la fraude s'amplifie, il y a des choses que les gens peuvent faire pour protéger leur sécurité en ligne », a ajouté Rachel Jolicoeur.

Pour contrer le ras-le-bol du public à l'égard de la fraude d'identité, Interac Corp. a créé un bilan de santé numérique. D'une part, cet outil encourage les gens à prendre soin de leur identité numérique en surveillant de près la robustesse de la sécurité de leurs données et en leur donnant des conseils d'experts de l'industrie. En cas de suspicion de fraude, les Canadiens doivent toujours garder à l'esprit les éléments suivants :

MARQUEZ UN TEMPS D'ARRÊT : Il n'est écrit nulle part que vous devez à tout prix répondre à une demande de renseignements personnels que vous n'attendiez pas. Le sondage d'Interac Corp. a montré que les fraudeurs faisaient de plus en plus des pieds et des mains pour duper les gens en se faisant passer pour une source fiable et ainsi les convaincre de leur fournir leurs renseignements personnels. Quand c'est possible, il est donc conseillé de recourir à l'authentification à facteurs multiples ou encore de tirer parti des partenaires de connexion offerts sur les sites gouvernementaux, qui représentent un niveau de sécurité supplémentaire.

Il n'est écrit nulle part que vous devez à tout prix répondre à une demande de renseignements personnels que vous n'attendiez pas. Le sondage d'Interac Corp. a montré que les fraudeurs faisaient de plus en plus des pieds et des mains pour duper les gens en se faisant passer pour une source fiable et ainsi les convaincre de leur fournir leurs renseignements personnels. Quand c'est possible, il est donc conseillé de recourir à l'authentification à facteurs multiples ou encore de tirer parti des partenaires de connexion offerts sur les sites gouvernementaux, qui représentent un niveau de sécurité supplémentaire. REPÉREZ LES SIGNES : Évaluez la situation pour détecter tout signe pouvant faire penser à une tentative de fraude. Songez à utiliser des ressources en ligne comme celles du Centre antifraude du Canada pour rester au fait des escroqueries qui ont cours et savoir comment les repérer.

Évaluez la situation pour détecter tout signe pouvant faire penser à une tentative de fraude. Songez à utiliser des ressources en ligne comme celles du Centre antifraude du pour rester au fait des escroqueries qui ont cours et savoir comment les repérer. COMMUNIQUEZ : Vérifiez l'authenticité des communications que vous recevez et signalez-les à la moindre inquiétude. Si vous soupçonnez être face à une tentative de fraude, communiquez par un autre moyen avec la personne visée pour voir si c'est bien elle qui a cherché à entrer en contact avec vous. Si vous avez déjà fourni des renseignements sensibles, communiquez immédiatement avec votre fournisseur de services financiers et faites un signalement au Centre antifraude du Canada . Avertissez également les forces de l'ordre et modifiez vos mots de passe en ligne en guise de précaution supplémentaire.

À propos du sondage

Interac Corp. a commandé à Hill+Knowlton Strategies un sondage national en ligne qui a été mené en février 2022 auprès de 1 700 adultes résidant au Canada. Cet échantillon a été sélectionné au hasard parmi un groupe de répondants potentiels (Léger Opinion). Les poids post-stratification ont été appliqués à l'échantillon sur la base des paramètres de population du Recensement de 2016 afin d'assurer la représentation par province canadienne, par âge et par sexe. La marge d'erreur pour un échantillon probabiliste de cette taille serait de ±3 % dans 19 cas sur 20.

À propos d'Interac Corp.

Interac Corp. permet à la population canadienne d'effectuer des transactions numériques en toute confiance en lui offrant des services de paiement et d'échange de valeurs. Chef de file en matière d'authentification et de sécurité numérique avec sa filiale, 2Keys Corporation, Interac Corp. a les droits exclusifs des services d'identification numérique de SecureKey et met la sécurité au cœur de tout ce qu'elle fait. Grâce à son expertise de calibre mondial en matière de confidentialité, d'atténuation de la fraude, de gouvernance, d'identité numérique et d'authentification, Interac Corp. contribue à la sécurité des consommateurs canadiens qui font des transactions en ligne. À travers son réseau auquel adhèrent près de 300 institutions financières, les consommateurs du pays choisissent les produits InteracMD en moyenne 18 millions de fois par jour pour leurs paiements et leurs opérations de change. Interac Corp. s'engage à défendre la culture et la citoyenneté d'entreprise en se basant sur les principes de la responsabilité, de la diversité et de l'inclusion. L'entreprise est fière d'être l'une des marques financières les plus importantes et les plus fiables au Canada. Pour en savoir plus, consultez L'Inter'Actu.

1 Palmarès des 10 fraudes les plus courantes en 2021, Centre antifraude du Canada, 17 février 2022.



MD Marque d'Interac Corp.

SOURCE Interac Corp.

Renseignements: Contact médias : Interac Corp., 416-869-2017, [email protected]