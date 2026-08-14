Huit bénévoles reçoivent une Mention élogieuse pour leur service exemplaire auprès des vétérans et vétéranes du Canada

Huit bénévoles reçoivent une Mention élogieuse pour leur service exemplaire auprès des vétérans et vétéranes du CanadaEnglish
Nouvelles fournies parAnciens Combattants Canada - Ottawa
14 août, 2026, 16:30 ET
EDMONTON, AB, le 14 août 2026 /CNW/ -- Le gouvernement du Canada est fier de rendre hommage aux personnes qui contribuent durablement au bien-être des vétérans et vétéranes et qui aident à préserver la mémoire de leur service, de leurs sacrifices et de leurs réalisations.
Lors de cérémonies tenues à Calgary le 13 août et à Edmonton le 14 août, l'honorable Jill McKnight, ministre des Anciens Combattants et ministre associée de la Défense nationale, a remis la Mention élogieuse de la ministre des Anciens Combattants à huit bénévoles :
- Francis Aranha, Calgary (Alberta)
- Jo-Anne Valerie Carter, Meadow Lake (Saskatchewan)
- Chris Casey, St. Albert (Alberta)
- Russel Clark, Calgary (Alberta)
- William (Bill) Dickson, St. Albert (Alberta)
- Harvey Linnen, Regina (Saskatchewan)
- Robert (Bob) Merrick, Calgary (Alberta)
- Christie Lynne Strazza, Cherry Grove (Alberta)
Pour en apprendre davantage sur la Mention élogieuse de la ministre des Anciens Combattants ou pour soumettre une candidature, visitez le veterans.gc.ca.
Citations
« Nous avons tous la responsabilité d'honorer le service et le sacrifice des vétéranes et vétérans du Canada. C'est un privilège pour moi de remettre cette Mention élogieuse à ces huit récipiendaires méritants. Par leur dévouement, leur compassion et leur engagement, ils ont apporté une contribution significative à la vie des vétérans canadiens et de leur famille. »
L'honorable Jill McKnight, ministre des Anciens Combattants et ministre associée de la Défense nationale
Faits en bref :
- Créée en avril 2001 avec l'approbation de la gouverneure générale, la Mention élogieuse est depuis décernée chaque année à des récipiendaires sélectionnés.
- Plus de 1 400 distinctions ont été décernées depuis sa création.
- La Mention élogieuse comprend un certificat, une épinglette pour le port civil et une barrette pour le port avec des décorations.
- Le motif représente une feuille d'érable dorée sur un coquelicot rouge -- une fleur longtemps associée aux sacrifices de la guerre -- surmontée de la couronne royale.
Liens connexes :
- Mention élogieuse de la ministre des Anciens Combattants | Anciens Combattants Canada
- Récipiendaires | Anciens Combattants Canada
SOURCE Anciens Combattants Canada - Ottawa
Personnes-ressources : Relations avec les médias : Anciens Combattants Canada, 613-992-7468, [email protected]; Adam Rogers-Green, Directeur des communications, Cabinet de la ministre des Anciens Combattants, 343-573-0946, [email protected]
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