Huit bénévoles reçoivent une Mention élogieuse pour leur service exemplaire auprès des vétérans et vétéranes du Canada

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Anciens Combattants Canada - Ottawa

14 août, 2026, 16:30 ET

EDMONTON, AB, le 14 août 2026 /CNW/ -- Le gouvernement du Canada est fier de rendre hommage aux personnes qui contribuent durablement au bien-être des vétérans et vétéranes et qui aident à préserver la mémoire de leur service, de leurs sacrifices et de leurs réalisations.

Lors de cérémonies tenues à Calgary le 13 août et à Edmonton le 14 août, l'honorable Jill McKnight, ministre des Anciens Combattants et ministre associée de la Défense nationale, a remis la Mention élogieuse de la ministre des Anciens Combattants à huit bénévoles :

Pour en apprendre davantage sur la Mention élogieuse de la ministre des Anciens Combattants ou pour soumettre une candidature, visitez le veterans.gc.ca.

Citations

« Nous avons tous la responsabilité d'honorer le service et le sacrifice des vétéranes et vétérans du Canada. C'est un privilège pour moi de remettre cette Mention élogieuse à ces huit récipiendaires méritants. Par leur dévouement, leur compassion et leur engagement, ils ont apporté une contribution significative à la vie des vétérans canadiens et de leur famille. »

L'honorable Jill McKnight, ministre des Anciens Combattants et ministre associée de la Défense nationale

Faits en bref :

  • Créée en avril 2001 avec l'approbation de la gouverneure générale, la Mention élogieuse est depuis décernée chaque année à des récipiendaires sélectionnés.
  • Plus de 1 400 distinctions ont été décernées depuis sa création.
  • La Mention élogieuse comprend un certificat, une épinglette pour le port civil et une barrette pour le port avec des décorations.
  • Le motif représente une feuille d'érable dorée sur un coquelicot rouge -- une fleur longtemps associée aux sacrifices de la guerre -- surmontée de la couronne royale.

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SOURCE Anciens Combattants Canada - Ottawa

Personnes-ressources : Relations avec les médias : Anciens Combattants Canada, 613-992-7468, [email protected]; Adam Rogers-Green, Directeur des communications, Cabinet de la ministre des Anciens Combattants, 343-573-0946, [email protected]

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