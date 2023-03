Huion souhaite offrir ses solutions d'encre numérique dans le monde entier grâce à l'innovation

NEW YORK, 11 mars 2023 /CNW/ - Huion, un important fabricant novateur d'appareils de dessin numérique à l'échelle mondiale, célèbre son douzième anniversaire sur toutes les plateformes, y compris les sites de réseautage social et la communauté officielle.

Fondée en 2011, Huion est passée d'une entreprise en démarrage à un chef de file de l'industrie au cours de la dernière décennie. Les gens d'Huion attribuent leur réussite à l'innovation. L'entreprise a pris des mesures pour offrir à ses clients les meilleurs produits et une technologie de pointe. Par conséquent, elle est rapidement devenue une marque mondiale jouissant d'une bonne réputation. À l'heure actuelle, Huion est une base de référence aux fins de comparaison dans l'industrie, souvent recommandé par les collectivités et les créateurs pour sa grande valeur.

Huion est fidèle à sa stratégie « Technologie + Innovation »

Au cours des dernières années, Huion s'est efforcé d'élaborer une stratégie « Technologie + Innovation » en élargissant sa gamme de produits, des produits d'entrée de gamme au flux de travail haut de gamme, pour répondre aux besoins d'un vaste éventail de créateurs et de professionnels.

De 2022 à 2023, Huion a lancé la plus grande tablette à stylet de l'industrie, Inspiroy Giano et la première tablette à stylet dotée de contrôleurs à deux boutons de l'industrie, Inspiroy Dial 2. Elle a également présenté son premier bloc-notes numérique intelligent, Huion Note; la série de tablettes intuitives Inspiroy 2; et les nouveaux ordinateurs à stylet Kamvas Studio 16 et 24, qui ont attiré beaucoup d'attention.

En ce qui concerne les réalisations technologiques, Huion a lancé la nouvelle technologie PenTech 3.0+ pour offrir aux artistes une expérience d'écriture plus naturelle. La technologie a été utilisée pour la première fois avec les produits PW550 et PW550S. Avec leur sensibilité à la pression linéaire, les nouveaux stylets réagissent en douceur et offrent une expérience supérieure aux utilisateurs.

Pendant cette période, Huion a également remporté des prix de conception, comme le PRIX GOLDEN PIN DESIGN AWARD 2022 et le prix Red Dot Design Award 2022. Il s'agit incontestablement d'une forme de reconnaissance et d'encouragement pour Huion, qui propulse l'entreprise vers de nouveaux sommets.

Perspectives d'Huion à court terme

L'objectif d'Huion est d'offrir des solutions d'encre numérique à un plus grand nombre de personnes dans le monde, afin de leur permettre d'exprimer leurs idées et leurs valeurs en faisant preuve d'une imagination et d'une créativité sans limites, quelle que soit leur expérience ou leur situation. Aujourd'hui, les utilisateurs d'Huion viennent de partout dans le monde, y compris d'Europe, d'Asie du Sud-Est, d'Amérique du Nord et d'Australie.

Nous avons pu constater le pouvoir de l'innovation, et nous croyons toujours qu'elle est essentielle à la longévité d'une entreprise. Dans un avenir prévisible, Huion continuera d'innover et de montrer la voie dans l'industrie.

