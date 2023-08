Huion lance une campagne pour la rentrée scolaire avec des offres, des concours et des cadeaux imbattables

NEW YORK, 8 août 2023 /CNW/ - Huion, chef de file de l'industrie et fournisseur de tablettes de dessin numérique et de produits connexes, est heureux d'annoncer le début de sa campagne pour la rentrée scolaire, qui offre une gamme de promotions, de concours et de cadeaux aux étudiants et aux enseignants pour célébrer le nouveau semestre.

Huion comprend la popularité croissante des tablettes et écrans graphiques à stylet dans les domaines de l'éducation et de l'apprentissage créatif. Par conséquent, elle offre des solutions abordables aux étudiants et aux enseignants pour produire facilement de l'art numérique, prendre des notes et faire leurs travaux. Des rabais pouvant aller jusqu'à 30 % sont offerts aux clients tout au long de la campagne.

Pour ceux qui se spécialisent en art, en art numérique, en animation ou en graphisme, Huion recommande le Kamvas Pro 16 (2.5K), le Kamvas Pro 24 et le Kamvas Studio 16/24. Cependant, pour ceux qui veulent un appareil portable pour étudier ou enseigner en ligne dans des matières comme les mathématiques et la chimie, Huion Note, la série Inspiroy 2 et le Kamvas 12/13 sont les meilleures options pour enseigner, prendre des notes et terminer leurs travaux de façon interactive.

En plus de la vente, Huion organise un intéressant jeu d'essai en fonction du rôle, des démonstrations dans les espaces d'étude et des événements de distribution de cadeaux sur ses sites de réseaux sociaux, ce qui fait de cette campagne un festin pour tous les amateurs et abonnés de Huion.

Un autre aspect intéressant de la campagne est le concours de dessin lié à la première journée de la rentrée scolaire. Ce défi de bande dessinée japonaise à quatre panneaux comprend de nombreux prix, ce qui donne aux élèves la chance de remporter des prix extraordinaires tout en mettant en valeur leurs talents artistiques.

« Nous sommes ravis de lancer notre campagne pour la rentrée scolaire et d'offrir aux élèves et aux enseignants les meilleures offres et les meilleures occasions de mettre en valeur leur créativité », a déclaré un planificateur de campagne de Huion. « Notre objectif est que tous les gens à travers le monde aient accès aux outils dont ils ont besoin pour réussir, et nous sommes déterminés à concrétiser cette vision. »

La campagne pour la rentrée scolaire se déroulera du 8 août au 8 septembre, et vous trouverez tous les rabais, concours et cadeaux sur le site Web et les plateformes de médias sociaux de Huion.

À propos de Huion

En tant que fournisseur de premier plan de tablettes de dessin numérique et de produits connexes, Huion offre une vaste gamme de produits aux artistes et aux étudiants. Grâce à son engagement envers la qualité, l'abordabilité et l'innovation, Huion est devenu une marque bien connue dans le domaine de l'art numérique.

Pour de plus amples renseignements sur Huion et ses produits, consultez le www.huion.com .

