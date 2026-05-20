LOS ANGELES, 20 mai 2026 /CNW/ - Huion, une marque de premier plan dans le domaine des tablettes numériques, annonce aujourd'hui le lancement du Huion Note E, un bloc-notes électronique Android de 8,4 pouces spécialement conçu pour les professionnels. Combinant une expérience de stylo sur papier authentique et une efficacité numérique, le Huion Note E offre une prise de notes, une lecture et un dessin fluides.

S'appuyant sur le succès de son prédécesseur, le Huion Note, qui a gagné en popularité pour sa capacité innovante à synchroniser des contenus manuscrits sur des appareils mobiles en temps réel pour l'édition et le partage, le Huion Note E étend le focus de la marque au-delà de la simple conversion papier-numérique vers des solutions de bureau mobiles intelligentes.

Le Huion Note E présente un écran à luminosité douce avec une résolution de 1920 x 1200, 270 PPI et un verre AG, jumelé à la technologie PenTech 3.0, le tout conçu pour offrir une expérience visuelle et écrite naturelle. Cette combinaison offre à la fois familiarité et performance, permettant la prise de notes efficaces pendant les réunions, la saisie d'idées, l'annotation de PDF et la facilitation du travail mobile flexible, aidant les professionnels à travailler de façon plus intelligente et créative.

Principales fonctionnalités

Lectures prolongées

Résolution de 1920 x 1200, densité de 270 pixels PPI et fréquence de rafraîchissement de 60 Hz

Verre estampé AG pour une sensation semblable au papier

Gradation c.c. pour le confort des yeux

Procès-verbaux des réunions et prise de notes numériques

Technologie PenTech 3.0 avec stylo magnétique sans pile PW510

Surface d'écriture semblable au papier

Outils intelligents d'écriture manuscrite pour une prise de notes efficace

Sauvegarde infonuagique rapide et partage de notes

Fonctions de gestion des tâches

Capacités de numérisation des documents

Sketching instantané et divertissement

Batterie de 4 500 mAh pour une utilisation durable

Stockage de 128 Go

Système d'exploitation Android 15

Application de dessin intégrée

Taille A5 et conception légère de 348 g

Prend en charge le divertissement audiovisuel

Le Huion Note E est un outil de productivité idéal pour un large éventail d'utilisateurs, y compris les professionnels des affaires, les gestionnaires de projet, les conférenciers, les étudiants et les créateurs de mode.

« Nous avons conçu le Huion Note E pour améliorer l'efficacité de nos utilisateurs au quotidien », déclare Simon, responsable R&D chez Huion. Et d'ajouter : « Cela offre aux créatifs une nouvelle façon de prendre des notes, de capter l'inspiration et de passer au mode sans papier. »

À propos de Huion

Fort de plus de 15 ans d'expérience dans l'industrie du dessin numérique, Huion fournit des outils créatifs performants et accessibles aux artistes et créatifs numériques du monde entier.

Le Huion Note E est maintenant disponible en prévente sur le site officiel de Huion. Visitez la page des produits store.huion.com pour obtenir les dernières informations et mises à jour.

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SOURCE Huion

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