LOS ANGELES, le 12 mars 2026 /CNW/ - Le 12 mars, Huion, une marque de premier plan dans le domaine des outils d'encre numérique, fêtera son 15e anniversaire. Au cours des 15 dernières années, Huion est passé du statut de jeune pousse à celui de chef de file sectoriel, voué à fournir des tablettes et des écrans abordables mais performants aux artistes du monde entier.

Pour marquer cet anniversaire, Huion lance une série d'événements mondiaux, y compris des cadeaux, des offres exclusives et des concours de tirages au sort sur son site Web officiel et ses plateformes de médias sociaux. Huion présente également son Concept Creative Set avant-gardiste, un regard visionnaire sur l'avenir des appareils créatifs et le premier du genre dans l'industrie.

Le Concept Creative Set comprend :

Huion Infinite Canvas

Huion PenTech Infinite

Huion Dream Catcher

Le stylet Huion PenTech Infinite prend en charge la création omni-spatiale. Qu'ils travaillent sur des surfaces 2D ou dans des espaces 3D, les utilisateurs peuvent créer sur l'Infinite Canvas, dans l'air ou même sur des murs et des bureaux physiques. Cette technologie imite la sensation tactile des véritables pinceaux avec une sensibilité d'inclinaison avancée, ce qui permet à l'artiste de se détacher de son bureau.

Pendant ce temps, le Dream Catcher fonctionne en décodant les ondes cérébrales et les signaux physiologiques de l'utilisateur pendant le sommeil, convertissant les données de rêve en inspirations visuelles, auditives et émotionnelles en temps réel. Ces données servent de références et de matières premières pour le processus de création. La solution permet également une collaboration en temps réel avec d'autres artistes en ligne pour apporter des modifications en direct et synchroniser les dessins sur la même œuvre. Les utilisateurs peuvent stocker leurs rêves et leurs illustrations numériques dans un espace cloud dédié : DreamScape.

La motivation qui pousse Huion à concevoir ces outils conceptuels vise à se libérer des limites du matériel traditionnel. En s'éloignant des contraintes de production de masse et de coûts, Huion explore avec audace de nouvelles formes créatives qui repoussent les limites des outils artistiques. Cette approche reflète la vision de Huion de redéfinir son rôle de pionnier de la culture créative à l'ère numérique et de l'avenir des modes de vie artistiques.

Pour l'avenir, Huion continuera de remettre en question les croyances conventionnelles concernant les outils et les prérequis artistiques, en s'efforçant d'innover et d'offrir des outils plus accessibles et délimitant les frontières aux artistes et aux concepteurs partout dans le monde.

Pour découvrir d'autres idées de produits conceptuelles, visitez huion.com. Pour optimiser votre configuration créative, suivez @huiontablet et la communauté officielle de Huion pour avoir la chance de gagner des prix exclusifs.

