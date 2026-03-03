LOS ANGELES, le 3 mars 2026 /CNW/ - Huion, un nom inspirant la confiance dans le domaine de la conception et la fabrication de tablettes de dessin numérique, a officiellement lancé aujourd'hui son écran de stylo de nouvelle génération de 21,5 po, le Kamvas 22 (3e génération). Ce développement intéressant, arrive au moment idéal pour les artistes numériques, alors que nous entamons la nouvelle année.

Au cours des deux dernières années, Huion a constamment repoussé les limites de l'innovation, faisant progresser la technologie et élargissant sa gamme de produits. Cela témoigne de la détermination de l'entreprise à offrir une gamme diversifiée d'options adaptées aux artistes débutants et professionnels. Avec Kamvas 22 (Gen 3), ils ont maintenant un autre outil pour exprimer leur vision artistique.

Performance sans compromis de 3e génération

Kamvas 22 (Gen 3) reprend le flambeau de ses prédécesseurs, Kamvas 22 et Kamvas 22 Plus, poursuivant leur mission consistant à offrir aux artistes une option de toile grand format et économique.

Équipée de la technologie avancée Huion PenTech 4.0 et d'un écran Canvas Glass 2.0 nano-gravé, ainsi que de la prise en charge de plusieurs modes de couleurs et d'autres fonctionnalités pratiques, Kamvas 22 (Gen 3) aide les artistes à mettre en place une expérience créative, efficace et immersive.

L'écran de 21,5 pouces à 90 Hz sert de toile qui permet aux illustrateurs et animateurs de dessiner avec audace et fluidité, tandis que la résolution de 2,5 K (2560 x 1440) assure un flux de travail précis.

Avec PenTech 4.0, vous obtenez des niveaux 16K de sensibilité à la pression, une force d'activation initiale de 2g et une fonction d'alignement automatique d'inclinaison, ce qui rend le dessin et l'écriture aussi naturels qu'avec un vrai stylo et du papier.

La précision des couleurs est essentielle pour les créateurs numériques. Kamvas 22 (Gen 3) couvre 99% sRGB, 99% Rec. 709, 90% Adobe RGB et 92% Display P3, avec une précision impressionnante de Δ e < 1.5, assurant un affichage des couleurs époustouflant et une reproduction précise des couleurs.

De plus, cette tablette à dessin est dotée de la technologie Canvas Glass 2.0 pour éviter l'éblouissement et fournir une surface texturée pour une expérience de dessin authentique, semblable au papier.

Une autre caractéristique distinctive est la nouvelle conception de l'éclairage ambiant, qui permet aux utilisateurs d'ajuster l'éclairage à la couleur de leur choix, en personnalisant leur espace de travail unique.

Pour en savoir plus

Kamvas 22 (Gen 3) est un excellent choix pour équilibrer performance et prix sur le marché des tablettes à dessin de 22 pouces. Si vous cherchez un présentoir de grande taille mais avec un investissement limité, le Kamvas 22 (Gen 3) dépassera vos attentes.

Il y a beaucoup d'autres fonctionnalités qui méritent d'être explorées sur la tablette. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez huion.com ou suivez @huiontablet sur Instagram.

