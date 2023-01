Huion lance ses tout nouveaux ordinateurs à stylet et tablettes graphiques lors du CES 2023, impressionnant l'industrie et les créateurs

LAS VEGAS, 5 janvier 2023 /CNW/ - Huion, la principale entreprise de dispositifs de saisie d'écriture, a présenté sa nouvelle génération d'ordinateur à stylet, de tablettes graphiques et de miniclavier lors de l'événement technologique le plus influent au monde, le Consumer Electronics Show (CES). L'événement est l'occasion pour les visiteurs de profiter d'une expérience directe de ces produits et de partager leurs réflexions avec des artistes et des créateurs qui partagent les mêmes intérêts.

Ordinateur à stylet - Kamvas Studio 24

1 2 3 4 5 6

Le fait de disposer d'un écran à stylet intégré à votre ordinateur vous permettra non seulement de créer une station de travail autonome, mais aussi de gérer efficacement votre flux de travail. Avec une résolution de 2,5 K, le Kamvas Studio 24 vous permet de vous plonger dans votre travail et de jouer sur son écran de 23,8 po. Il peut devenir un appareil incontournable pour les créateurs et les studios.

Il convient de souligner que l'ordinateur à stylet est équipé d'un nouveau stylet, le PW550, alimenté par la dernière technologie Huion PenTech 3.0+. La technologie améliorée augmente la sensibilité à la pression linéaire pour offrir une écriture naturelle et optimise la tête de stylet pour une meilleure vision. Le PW550S, un autre modèle semblable à un crayon, est conçu pour de longues périodes d'utilisation et offre une expérience repensée et originale.

En ce qui concerne les performances, cet ordinateur à stylet est alimenté par le processeur Intel® Core™ i7-12700F, qui offre des performances de pointe pour le téléchargement de logiciels professionnels. La carte graphique NVIDIA GTX1650 offre des performances exceptionnelles en matière de conception graphique, d'édition vidéo et de jeux vidéo. La mémoire vive (RAM) de 32 Go vous permet de mener plusieurs tâches de front à une vitesse raisonnable. De plus, son SSD de 1 To offre suffisamment d'espace pour ouvrir un grand nombre de programmes sans décalage.

En termes de conception, le Kamvas Studio 24 présente une belle esthétique avec une structure noire et des ports bien pensés pour le transfert de données et le branchement de périphériques. Doté d'une caméra et d'un haut-parleur, il convient pour les usages courants, comme l'apprentissage en ligne, le clavardage vidéo ou la diffusion en continu en direct.

L'écran tactile capacitif à 10 points offre une efficacité accrue : il permet d'accéder à différentes fonctionnalités dans chaque logiciel à l'aide de divers gestes, ce qui rend votre travail plus pratique. Kamvas Studio 24, le cheval de bataille de la nouvelle gamme révélée de Huion, est sans aucun doute un produit polyvalent.

Ordinateur à stylet - Kamvas Studio 16

Si vous prévoyez agrandir votre collection d'appareils portables, le Kamvas Studio 16 est le bon choix pour vous. C'est un appareil bien construit, avec un aspect chic et minimaliste. Combinant un ordinateur portable, une tablette et un écran à stylet, cet ordinateur à stylet peut servir à naviguer sur le Web et jouer à des jeux vidéo, mais aussi à regarder des films et modifier des documents en mode tablette. De plus, il peut être utilisé comme écran à stylet pour le dessin, la conception graphique et l'édition vidéo. Travailler, jouer et créer : cet ordinateur à stylo 3 en 1 est l'appareil idéal pour le travail hybride d'aujourd'hui.

La résolution QHD (2560 x 1440) offre des détails précis et des graphiques vibrants sur un écran de 15,8 pouces. Grâce à sa technologie QLED, à sa couverture complète Adobe RGB Gamut et à sa profondeur de couleur de 16,7 millions de teintes (8 bits), Kamvas Studio 16 vous offrira une vision sensorielle incroyable pour la conception graphique ou les jeux vidéo.

Alimenté par le processeur Intel® Core™ i7-1165G7, cet ordinateur à stylet de 15,8 pouces fait fonctionner tous les logiciels de création sans problème. De plus, l'UTG Intel® Iris® Xe offre d'excellents services de montage graphique et vidéo sans décalage.

Suivant sa conception minimaliste, le Kamvas Studio 16 n'a que deux ports USB-C. Mais ne vous méprenez pas : ces ports complets peuvent fournir une transmission de données USB 3.2 (avec une vitesse maximale de 20 Go/s), une transmission vidéo DP1.4 et une charge rapide PD. Ainsi, grâce à un disque dur externe, vous bénéficiez d'un espace de stockage plus important pour les illustrations et les fichiers, mais vous pouvez aussi améliorer votre productivité au moyen d'un moniteur 4K externe. Le Kamvas Studio 16 est adapté à un flux de travail standard et le parfait compagnon pour les professionnels de la création qui créent et travaillent en déplacement.

Tablette à stylet - Inspiroy 2

Huion présente également la série de tablettes Inspiroy 2 lors de l'exposition. Offerte en différentes tailles -- petite, moyenne et grande -- et en différentes couleurs -- rose sakura, vert pin ou noir -- l'Inspiroy 2 est conçue pour les jeunes générations.

L'Inspiroy 2 est la première tablette de dessin de l'industrie qui est équipée de touches de regroupement et d'un outil de défilement. Ce dernier est similaire à la molette de défilement d'une souris. De plus, si vous appuyez sur l'une des touches de regroupement, le groupe de raccourcis correspondant sera activé immédiatement, ce qui améliorera grandement le flux de travail. C'est la tablette idéale pour les étudiants en écoles d'art et les créateurs.

La forte compatibilité de ce produit apportera de nombreux avantages aux utilisateurs. En particulier, le soutien pour ChromeOS sera utile pour les étudiants qui font de l'apprentissage en ligne pendant la pandémie. De plus, de par leurs dimensions et leur épaisseur, les tablettes de la série Inspiroy 2 sont faciles à transporter.

Miniclavier

Conclusion

À l'occasion du CES, Huion a lancé une série de produits novateurs et, ce faisant, en tant qu'innovateur et fabricant, a fait la démonstration de sa culture et de sa créativité dans les appareils et solutions d'encre numérique. Cette grande annonce correspond au principe de Huion : tenir compte des demandes des utilisateurs, encourager l'utilisateur à participer et atteindre les objectifs selon une approche axée sur l'utilisateur.

www.huion.com/

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1973823/1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1973824/2.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1973821/3.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1973822/4.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1973825/5.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1973820/6.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1584078/LOGO_Logo.jpg

SOURCE Huion

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Mia Lee, +86-17675488667