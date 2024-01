NEW YORK, 9 janvier 2024 /CNW/ -- À l'occasion du CES 2024, Huion est fier d'annoncer le lancement officiel de ses deux produits vedettes, Kamvas Pro 19 et Kamvas Pro 27, qui seront officiellement mis en marché le même jour.

Les deux écrans à stylet sont conçus pour rehausser l'expérience globale de création des plus grands artistes. Leur affichage optimal assure une reproduction précise des couleurs, et ils sont équipés d'un stylet à la fine pointe de la technologie et d'un tout nouveau verre Canvas.

1 2

La résolution 4K du Kamvas Pro 19 et du Kamvas Pro 27 propose une expérience immersive de création pour les utilisateurs créent. Grâce à la technologie PenTech 4.0 de Huion, les nouveaux stylets PW600 et PW600S permettent une meilleure réactivité, capturant avec précision les coups de crayon et les mouvements les plus légers. Huion a également ajouté des touches latérales programmables et un effaceur pour augmenter l'efficacité.

Le tout nouveau verre Canvas dont sont équipés le Kamvas Pro 19 et le Kamvas Pro 27 marque un bond en avant dans la technologie d'affichage. Il permet de travailler contre le grain, même sur des fonds blancs. De plus, grâce à sa texture semblable à celle du papier et à sa fonctionnalité anti-éblouissement, le verre Canvas redéfinit l'expérience d'écriture.

Le plus impressionnant, c'est que l'écran Kamvas Pro 27 peut afficher jusqu'à 1,07 milliard de couleurs, assurant des gradients de couleur lisses et naturels. En outre, pour améliorer l'expérience visuelle, l'appareil intègre un étalonnage du matériel LUT 3D, une précision de couleur ΔE≤1.5, et est accompagné d'un rapport d'étalonnage en usine, garantissant une plus grande précision des couleurs dès la première utilisation. En ce qui concerne la gamme de couleurs, les écrans prennent en charge sRGB, Adobe RGB et DCI-P3, ce qui en fait le choix idéal pour les travaux de postproduction, d'impression, de conception et pour les applications professionnelles.

« Nous sommes convaincus que le Kamvas Pro 19 et le Kamvas Pro 27 dépasseront les attentes et fourniront aux utilisateurs les outils dont ils ont besoin pour donner vie à leur créativité. » a déclaré Simon, directeur, Produits chez Huion.

Un graphiste de Huion a également partagé son enthousiasme pour l'appareil. « J'ai besoin d'un écran à styler qui offre de la précision en matière de couleurs. C'est ce que me donne le Kamvas Pro 27, et plus encore. Cela change la donne pour mon flux de travail. »

En équilibrant fonctionnalité et conception conviviale pour les artistes, le Kamvas Pro 19 et le Kamvas Pro 27 témoignent de l'engagement de Huion à stimuler la créativité et à augmenter l'efficacité. Grâce aux percées révolutionnaires mentionnées précédemment, ces écrans à stylet prometteurs rehausseront l'expérience artistique des créateurs du monde entier.

Visitez-nous au stand LVCC, Central Hall - 23043 au CES 2024 pour voir de vos propres yeux le caractère innovateur du Kamvas Pro 19 et du Kamvas Pro 27.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2308819/1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2308820/2.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1584078/4473139/LOGO_Logo.jpg

