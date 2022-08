Huion dévoile une tablette Bluetooth à stylet innovante avec contrôleurs à deux boutons : Inspiroy Dial 2

NEW YORK, 14 août 2022 /CNW/ - Le 15 août 2022 (Shenzhen, Chine), Huion, un important fournisseur de dispositifs de dessin numérique dans le monde, lance une nouvelle tablette Inspiroy Dial 2 (successeur de Inspiroy Dial Q620M). Après avoir écouté les commentaires des utilisateurs, Huion optimise non seulement la conception du contrôleur à bouton, mais ajoute également un contrôleur supplémentaire sur la tablette, ce qui contribue à améliorer la productivité des utilisateurs.

Nouveaux contrôleurs à deux boutons : double efficacité des utilisateurs

Inspiroy Dial 2 comprend des contrôleurs à deux boutons et prend en charge le menu circulaire de Windows à accès rapide. Les utilisateurs peuvent facilement les programmer pour exécuter diverses fonctions, y compris faire un zoom avant ou arrière sur l'image, ajuster la taille du pinceau, annuler l'action, faire défiler les pages, ajuster le volume, etc.

Les deux boutons fonctionnent avec un ensemble de touches à six raccourcis qui faciliteront grandement le flux de travail des utilisateurs et permettront une créativité sans limites.

PenTech 3.0 et nouvelle surface rappelant la texture du papier : améliorer l'expérience de correspondance naturelle sur papier

Le Pentech 3.0 de Huion réduit la distance de retrait de 40 %, ce qui garantit un positionnement précis, une pointe plus stable et la précision du dessin. Grâce à sa technologie EMR sans pile, les utilisateurs n'ont plus à se soucier de la recharge. Le Pentech 3.0 de Huion se combine avec la surface Metta optimisée (le niveau de frottement est en hausse de 20 %, ce qui augmente la rugosité de la surface), donnant aux utilisateurs le sentiment d'écrire sur du vrai papier.

Bluetooth 5.0 : plus grande stabilité et compatibilité

Les options câblées et sans fil (Bluetooth 5.0) sont fournies aux utilisateurs. Bluetooth 5.0 est conçu pour une faible consommation d'énergie et possède une vitesse de transmission réseau plus stable. Inspiroy Dial 2 est doté d'une batterie d'une haute capacité de 1 300 mAh, qui permet aux utilisateurs de l'utiliser pendant 18 heures. Inspiroy Dial 2 est également compatible avec différents systèmes : Windows, macOS, ChromeOS, Linux, ainsi que HarmonyOS et AndroidOS pour les téléphones.

Aujourd'hui, des dizaines de millions de personnes dans le monde entier utilisent les produits Huion pour exprimer leurs idées créatives. Pour améliorer l'expérience de dessin, Huion continuera de mettre au point des produits plus novateurs et pratiques.

Pour en savoir plus sur Inspiroy Dial 2, consultez le site

https://www.huion.com/pen_tablet/InspiroyDial/inspiroy-dial-2.html

https://store.huion.com/products/inspiroy-dial-2

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1867057/image_1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1867058/image_2.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1584078/LOGO_Logo.jpg

