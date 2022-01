En tenant compte des demandes des utilisateurs, Huion met toujours l'accent sur la recherche et le développement de produits améliorés.

Le Kamvas Pro 13 (2,5 K) et le Kamvas Pro 16 (2,5 K) sont dotés d'un grand écran offrant une grande surface de travail, tout en restant minces (10 mm) et portatifs, ce qui permet de créer à partir de n'importe où.

Ces deux écrans à stylet font appel à la technologie des points quantiques et offrent une résolution QHD de 2,5 K, ce qui garantit des images aux détails précis. Le Kamvas Pro 13 (2,5 K) offre un nombre deux fois plus élevé de pixels qu'un écran HD pleine résolution, car la résolution QHD de 2,5 K est mise en œuvre avec succès sur un écran IPS de 13,3 po pour la première fois dans l'industrie.

La technologie avancée des points quantiques QLED contribue à réduire la lumière bleue nocive tout en permettant d'obtenir une gamme de couleurs sRGB de 145 %. Par conséquent, les deux écrans à stylet permettent d'obtenir 16,7 millions de couleurs et offrent des images à saturation élevée, une teinte précise et une luminosité naturelle.

Une expérience de création plus authentique

Huion est l'une des rares entreprises qui mettent au point et appliquent la technologie EMR sans pile de façon indépendante.

Le Kamvas Pro 13 (2,5 K) et le Kamvas Pro 16 (2,5 K) sont équipés d'un stylet numérique PW517 qui fait appel à la technologie PenTech 3.0 de Huion, la toute dernière application de la technologie EMR sans pile. Le caractère novateur de la technologie EMR de Huion est de nouveau reconnu.

8192 niveaux de sensibilité de pression et un taux de rapport supérieur à 300 PPS permettent la reproduction instantanée de lignes naturelles et délicates. La reconnaissance d'inclinaison de 60 degrés appuie la réalisation de diverses techniques de dessin comme l'ombrage, le croquis et les bordures.

Conception conviviale facilitant le fonctionnement

Le Kamvas Pro 13 (2,5 K) et le Kamvas Pro 16 (2,5 K) possèdent deux ports USB-C, ce qui permet aux utilisateurs de connecter l'écran aux ordinateurs ou aux appareils Android de façon efficace au moyen d'un câble complet USB-C à USB-C ou d'un câble 3 en 2. Par ailleurs, les utilisateurs peuvent passer en mode « tablette » pour découvrir une nouvelle façon de dessiner.

Afin d'offrir ses solutions d'encre numérique à un plus grand nombre de personnes, Huion est depuis toujours déterminée à mettre au point des produits plus novateurs et plus puissants pour aider les artistes numériques du monde entier à exploiter leur potentiel.

