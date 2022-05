Ce modèle représente une grande avancée pour les tablettes à stylet de Huion. Offrant une performance exceptionnelle, la tablette Giano de la gamme Inspiroy est l'un des lauréats du prix en matière de conception de produit Red Dot Award [2022], et fournit une expérience de dessin sans précédent aux créateurs professionnels dans les domaines de l'illustration, de l'animation, de la conception graphique, de la conception industrielle, de l'édition d'images, du jeu, etc.

Conçue pour les professionnels

Huion accorde de l'importance à la demande des utilisateurs lors de la création de nouveaux produits. La tablette Giano de la gamme Inspiroy est spécialement conçue pour les créateurs professionnels. Dotée d'une aire de travail de 13,6 x 8,5 po (34,5 x 21,5 cm), la tablette Giano de la gamme Inspiroy fonctionne mieux avec les grands écrans populaires et offre une expérience de dessin flexible et efficace.

De plus, le mini écran ACL en haut à gauche de ladite tablette indique l'état de celle-ci et du stylet (puissance et connectivité), ce qui permet aux créateurs de vérifier l'information d'un seul coup d'œil. De plus, six touches programmables garantissent un accès rapide aux fonctions couramment utilisées pour améliorer la productivité.

PenTech améliorée, performance optimisée

Huion a toujours travaillé fort sur les innovations technologiques pour donner aux artistes les moyens de mettre en œuvre leurs idées créatives.

En appliquant PenTech 3.0, le stylet sans pile PW517 assure non seulement un positionnement précis du curseur et la création de traits fluides au moyen d'algorithmes avancés, mais il améliore également l'expérience du dessin grâce à une courte distance de retrait.

De plus, la tablette Giano de la gamme Inspiroy obtient un taux de rapport supérieur à 300 PPS, 8 192 niveaux de sensibilité de pression et un support d'inclinaison d'environ 60 degrés, et peut donc capter avec précision chaque changement subtil du tracé. Le stylet PW517 est également équipé de pointes standards et de pointes en feutre. Ces dernières permettront une expérience de dessin plus naturelle, car elles peuvent causer plus de friction entre la surface texturée du panneau qui rappelle la texture du papier et la pointe du stylet.

Redéfinir la compatibilité

Huion espère aider les artistes à explorer plus facilement d'autres idées. Compatible avec les systèmes d'exploitation Windows, macOS, Chrome OS et Android, la tablette Giano de la gamme Inspiroy prend en charge et facilite la connexion aux ordinateurs et aux appareils Android par Bluetooth. De plus, la longue durée de vie de sa batterie garantit que l'artiste pourra l'utiliser toute la journée, sans interruption.

Aujourd'hui, des dizaines de millions de personnes dans le monde entier utilisent les produits Huion pour exprimer leurs idées créatives. Pour améliorer l'expérience de dessin, Huion continuera de mettre au point des produits plus novateurs et pratiques.

Pour obtenir plus de renseignements au sujet de la tablette Giano de la gamme Inspiroy, consultez le site www.huion.com.

