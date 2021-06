En plus d'offrir une zone de travail active ornée de points étoilés permettant de savoir facilement où dessiner, ces nouvelles tablettes sont dotées d'une surface rappelant la texture du papier qui augmente considérablement la friction entre la zone de travail et la pointe du stylet, ce qui rend l'expérience du dessin plus réaliste que jamais. Offertes dans différentes couleurs, dont noir cosmos, rose orange solaire et bleu nuit, elles sont également minces et compactes, ce qui permet de les transporter et de les utiliser n'importe où.

Capacités de rendement accrues pour une expérience utilisateur satisfaisante

Outre l'aspect des tablettes, la gamme Inspiroy RT présente un tout nouveau stylet spécialement créé pour elle, le PW400. Stylet numérique sans pile, le PW400 est doté d'une pointe plus durable et plus stable avec un taux de 300 points par seconde (PPS) déclaré, de sorte que ces tablettes sont celles de Huion qui réagissent le plus rapidement. Il est offre aussi 8192 niveaux de sensibilité à la pression et un support d'inclinaison d'environ 60 degrés.

Design axé sur les utilisateurs pour une meilleure réponse à leurs besoins variés

Les tablettes graphiques à stylet ont été conçues pour convenir à toute sorte d'utilisateurs, qu'il s'agisse d'enseignants en ligne qui écrivent des équations au moyen de Zoom ou d'amateurs d'art qui veulent partager leurs œuvres sur les médias sociaux. Quiconque voulant apporter une touche personnelle à sa vie numérique peut les utiliser. Le fait qu'il soit possible de personnaliser les touches et les touches tactiles, ainsi que la bande tactile des modèles RTM-500 et RTP-700, rend l'édition plus facile et efficace, en permettant aux utilisateurs d'intégrer les raccourcis qu'ils utilisent le plus aux touches pour un flux de travail fluide et simplifié. Les tablettes conviennent aussi bien aux droitiers qu'aux gauchers. De plus, elles sont compatibles avec les appareils sous Windows 7, macOS 10.12 et Android 6.0, ou une version plus récente de ces systèmes d'exploitation. Les tablettes doivent être connectées à un appareil compatible en tout temps pour fonctionner.

En tant que produits spéciaux destinés uniquement à la vente dans des canaux de vente au détail, ces tablettes à stylet peuvent être achetées auprès des détaillants autorisés de Huion dans le monde entier. Pour en savoir plus sur ces tablettes, veuillez visiter le site www.huion.com .

