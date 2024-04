VANCOUVER, C.-B., 16 avril 2024 /CNW/ - Huion a récemment parrainé 100 bloc-notes intelligents Huion Note pour la conférence TED 2024. La commandite en nature découle de la résonance entre les mots-clés de sa marque « Innovant, branché, pratique » et le thème des discussions de la conférence TED 2024, qui porte principalement sur le développement durable et l'exploration de produits créatifs.

Photo prise par Jasmina Tomic

Dans le but d'offrir des solutions d'encre numériques à un plus grand nombre de personnes dans le monde, Huion se consacre au développement de technologies pour des produits novateurs et pratiques afin d'inspirer les artistes et de favoriser leur créativité.

Pour ce faire, la gamme de produits Huion incarne un engagement envers la fonctionnalité technique et la créativité. En parrainant 100 ordinateurs Huion Note pour des participants qui trouvent écho dans notre mission, nous nous efforçons de donner aux gens les moyens d'explorer davantage Huion et d'adopter la commodité de nos outils pratiques et créatifs.

Qu'est-ce que Huion Note?

Lancé en 2022, Huion Note est un carnet intelligent polyvalent qui améliore la productivité. Il redéfinit les capacités d'une nouvelle génération de bloc-notes, en offrant la synchronisation de l'écriture manuelle en temps réel avec votre téléphone, le stockage hors ligne, la gestion de documents et le partage de fichiers PDF en un seul clic.

De plus, il prend en charge l'enregistrement des frappes lors de la prise de notes ou du dessin. Cette fonctionnalité permet aux artistes de se rappeler les étapes de la création d'une œuvre d'art ou aide les élèves à se rappeler le processus de résolution d'un problème mathématique.

De plus, il sert de tablette à stylet, ce qui permet aux artistes de saisir chaque idée et de dessiner dans leurs déplacements. Par conséquent, nous croyons que Huion Note représente un outil important et novateur pour les créations, qui trouvera un écho auprès des participants.

Comparativement aux bloc-notes ordinaires, Huion Note facilite un plus grand nombre de scénarios, comme les séances de remue-méninges, les conférences et le travail d'équipe, afin d'offrir une grande commodité; il s'agit plutôt d'un catalyseur d'innovation.

Lauréat du prix Golden Pin Design

En reconnaissance de sa conception et de sa fonctionnalité novatrices, Huion Note a reçu le prix Golden Pin Design 2022. Cet honneur démontre une fois de plus la capacité de l'appareil à révolutionner le processus créatif.

Une vision commune de l'innovation

Notre partenariat en nature avec la conférence TED 2024 marque notre soutien aux idées originales et favorise la créativité sous toutes ses formes. À mesure qu'elle progresse, Huion demeure déterminée à développer des produits novateurs et conviviaux qui inspirent les gens à présenter chaque idée et chaque caprice dans la réalité.

Pour en savoir plus sur Huion et ses produits, veuillez consulter son site Web officiel à huion.com.

