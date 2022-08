Huion a procédé au lancement du Huion Note de première génération

NEW YORK, le 30 août 2022 /CNW/ - Huion, une société qui se spécialise dans la conception et la fabrication de tablettes et d'écrans graphiques à stylet et d'accessoires utiles, a lancé le Huion Note de première génération le 31 août 2022, à Shenzhen, en Chine.

Par comparaison aux tablettes et écrans graphiques à stylet de la marque, le Huion Note est portable. Sa taille idéale et la housse en polyuréthane de première qualité lui procurent une forme pure et délicate, et sa conception simple mais haut de gamme lui donne une allure élégante.

Ce bloc-notes numérique convient aux gens d'affaires, aux employés de bureau et aux étudiants universitaires qui souhaitent améliorer l'efficacité de la prise de notes sans changer de méthode.

Comme il est compatible avec iOS, Android, Windows et macOS, les utilisateurs peuvent l'utiliser dans leurs déplacements.

Qu'est-ce qui le rend exceptionnel?

Le stylet numérique sans pile

Huion Note est offert avec le Huion Scribo de deuxième génération, qui fait appel à la technologie passive de résonance électromagnétique pour procurer une utilisation sans pile. Il est propulsé par PenTech 3.0 qui raccourcit la distance de rétraction et assure la précision des lignes et des mouvements. L'expérience de rédaction est ainsi améliorée. Le Huion Scribo 2 offre 8 192 niveaux de sensibilité de pression afin de procurer aux utilisateurs une impression d'écriture fluide.

Bluetooth 5.0 n'est pas la technologie la plus récente, mais il se démarque de la concurrence sur le marché. Pour jumeler l'appareil, vous devez numériser le code QR sur le Huion Note (après avoir téléchargé et installé l'application Huion Note sur votre téléphone ou votre tablette) ou sélectionner « Huion Note » dans la liste des appareils jumelés.

- Synchronisation des notes

- Ajout d'enregistrements

- Lecture simultanée des notes et de l'audio

- Fusion et division des notes

Le Huion Note offre une foule de fonctionnalités et convient parfaitement aux employés de bureau et aux étudiants. Par exemple, il permet la synchronisation avec le téléphone ou la tablette en temps réel.

De plus, le Huion Note vous permet d'enregistrer les sons en même temps que les notes, et le résultat est comme vous le pensiez au moment de la prise des notes. C'est pourquoi il est parfait pour les gens qui doivent rédiger des comptes rendus de réunion et prendre des notes.

Un dernier mot

Doté d'une pile 1300 mA h, le Huion Note offre une durée d'autonomie de 18 heures. Il est pratique pour dessiner et prendre des notes, peu importe où et quand.

Le Huion Note dénote une innovation essentielle : l'apparence et la technologie. Vous pouvez vous attendre à des résultats prometteurs, et Huion ne vous laissera jamais tomber.

