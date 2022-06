L'enfant terrible et surdoué de la pop québécoise et ses acolytes ont gagné la faveur du public dans une des éditions les plus relevées de l'histoire du concours

MONTRÉAL, le 15 juin 2022 /CNW/ - Le décompte est sans équivoque! Les mélomanes ont choisi « Secret », une chanson écrite par Hubert Lenoir, Julyan et Félix Petit, interprétée par Hubert Lenoir et éditée par Leclerc Lenoir Inc., comme gagnante de la 17e édition du Prix de la chanson SOCAN.

En plus du prestige de la victoire, les trois coauteurs reçoivent une bourse de 5000 $, un clavier Yamaha, et une carte-cadeau de 500$ de Long & McQuade .

Celui qui présente « Secret » en concert comme la meilleure chanson qu'il a jamais écrite en était à sa deuxième nomination comme finaliste au Prix de la chanson SOCAN, mais cette fois fut la bonne.

« AYOYE WHAAT! Bravo à tous les nommé.es. J'avais pas gagné avec Fille de Personne II en 2019, donc merci à mon public (grandissant) qui a adopté l'album PICTURA DE IPSE: Musique Directe. Quand j'ai écrit la ligne "Condoléances à tous ceux qui sont comme moi", je me doutais que j'étais pas tout seul, j'en ai maintenant la preuve. Merci, merci, merci. », a réagi Hubert Lenoir à l'annonce de sa victoire.

La SOCAN est heureuse de remettre également des bourses de 500$ aux créateurs de chacune des neuf autres chansons finalistes ainsi qu'une carte-cadeau de 50$ de Long & McQuade.

« Félicitations à Hubert Lenoir, Julyan et Félix Petit », a déclaré Jennifer Brown, chef de la direction de la SOCAN. « Leur talent d'écriture et de composition est évident sur Secret. On y découvre une audace, une originalité et une profondeur rare si tôt dans une carrière. Le Canada a la chance d'avoir de si grands talents en matière de création musicale et les 10 chansons en nomination pour le Prix de la chanson SOCAN 2022 sont représentatives de l'avenir très prometteur de la musique canadienne. »

Le Prix de la chanson SOCAN, et son volet anglophone, le SOCAN Songwriting Prize, est le seul prix majeur de création musicale au Canada dont le gagnant ou la gagnante est déterminé par un vote du public. Dix chansons exceptionnelles créées par des auteurs-compositeurs canadiens au cours de l'année précédente sont sélectionnées par un jury composé de 15 experts estimés de l'industrie musicale. Le public est ensuite invité à voter une fois par jour pour sa chanson préférée pendant une semaine afin de déterminer le gagnant.

La SOCAN ne joue aucun rôle dans la détermination des finalistes ou des gagnants, sauf pour s'assurer qu'ils répondent aux critères d'admissibilité.

La chanson gagnante du SOCAN Songwriting Prize, volet anglophone du Prix de la chanson SOCAN, est « Welcome to the Garden », écrite et interprétée par Emily Steinwall de Toronto.

Les autres finalistes de l'édition francophone étaient :

« Ce n'est pas de la chance » - écrite par Ariane Roy et Dominique Plante et interprétée par Ariane Roy.

« Bouge ton thang » - écrite par Michael Mlakar, Adel Kazi-Aoual, Émile Désilets, Clément Langlois-Légaré et Pascal Boisseau et interprétée par Clay and Friends.

« Normal de l'Est » - écrite par Steve Casimir, Marc Vincent et Alex Guay et interprétée par Connaisseur Ticaso ; éditée par Joy Ride Records.

« Écoute » - écrite et interprétée par Étienne Coppée ; éditée par Simone Records

« Indigo » - écrite et interprétée par Laurence-Anne.

« Qu'est-ce que tu m'fais? » - écrite par Vincent Roberge et Félix Petit et interprétée par Les Louanges ; éditée par Éditions Bonsound inc.

« Entre mes jambes » - écrite et interprétée par Lou-Adriane Cassidy et Alexandre Martel ; éditée par Éditions Bravo Musique.

« J'aimerais d'avoir un John Deere » - écrite par Jonah Richard Guimond et interprétée par P'tit Belliveau ; éditée par Éditions Bonsound inc.

« Les gens » - écrite par Arthur Gaumont-Marchand et interprétée par Robert Robert.

La chanson gagnante de l'édition 2021 du Prix de la chanson SOCAN était « Les amants de Pompéi », écrite et interprétée par Thierry Larose. La liste des gagnants des éditions précédentes est disponible sur le site Web du Prix de la chanson SOCAN.

À propos de la SOCAN

La SOCAN est une organisation de gestion de droits qui est le trait d'union entre plus de quatre millions de créateurs partout dans le monde et plus d'un quart de million d'entreprises et d'individus au Canada. Son effectif de membres compte plus de 175 000 auteurs, compositeurs, éditeurs de musique et artistes visuels, tandis que plus de 100 000 entreprises de partout au Canada détiennent une licence « Autorisé à vous divertir ». Grâce à son utilisation concertée de technologies de pointe et de données uniques ainsi qu'à son engagement d'être le leader mondial de la transformation de la gestion des droits, la SOCAN se dédie à la défense d'une vérité fondamentale : la musique et les arts visuels ont une valeur et les créateurs et éditeurs méritent d'être rémunérés équitablement pour leur travail. Pour en savoir plus : www.socan.com

