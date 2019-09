Hubert Bolduc dirigera Investissement Québec International

MONTRÉAL, le 23 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Investissement Québec (IQ) annonce la nomination de Monsieur Hubert Bolduc à la tête d'Investissement Québec International, une nouvelle division dont la mission consistera à attirer des projets d'investissements directs étrangers et à accroître les exportations dans toutes les régions du Québec.

Travaillant en étroite collaboration avec les multiples acteurs de développement économique du Québec, dont notamment Montréal International et Québec International, la nouvelle entité veillera à maximiser les retombées économiques et le rayonnement du Québec sur la scène internationale.

Pour contribuer à l'augmentation des échanges internationaux du Québec, Hubert Bolduc veillera aussi à la cohésion des efforts déployés à l'étranger entre le ministère de l'Économie et de l'Innovation et le ministère des Relations internationales, et de la Francophonie et son vaste réseau de délégations.

Bilan remarquable chez Montréal International

Agissant depuis 2016 à titre de président-directeur général de MI, l'agence de développement économique du Grand Montréal, Hubert Bolduc a su mener son équipe à se surpasser en attirant des investissements étrangers records de 2,5 G$, en hausse de 150 % depuis les trois dernières années. De plus, sous sa gouverne, les budgets d'exploitation et les effectifs ont tous les deux doublé. Enfin, l'apport du secteur privé à l'organisation est passé de 1 M$ à 3,5 M$.

Afin de faciliter la transition, M. Bolduc intégrera ses nouvelles fonctions tout en demeurant le président-directeur général de Montréal International jusqu'à la fin de l'année 2019. M. Bolduc assurera une transition ordonnée jusqu'à ce que le conseil d'administration ait identifié son successeur.

Citations

« Je suis très enthousiaste à l'idée de développer l'économie du Québec comme j'ai eu le privilège de le faire pour le Grand Montréal au cours des dernières années en accroissant les investissements directs étrangers. Nous possédons tous les atouts pour attirer les plus grandes et les plus performantes entreprises du monde. Nos accès aux marchés grâce à nos multiples accords de libre-échange, notre riche et profond bassin de talents, notre compétitivité au niveau des coûts, notre qualité de vie et une multitude d'autres facteurs confèrent au Québec un positionnement enviable », de déclarer Hubert Bolduc.

« L'arrivée d'Hubert Bolduc au sein d'IQ International va grandement contribuer à mobiliser encore davantage nos équipes de démarcheurs. Ses connaissances de l'organisation en tant qu'ancien employé d'IQ de même que sa vaste expérience en attraction d'investissements directs étrangers chez MI seront essentiels pour coordonner les efforts et permettre au Québec de faire encore mieux à l'international », a soutenu Guy LeBlanc, président et chef de la direction d'Investissement Québec.

« Notre gouvernement souhaite être plus efficace et agressif dans la prospection d'investissements étrangers, auprès des grandes entreprises, dans les sièges sociaux et avec les meilleurs consultants. L'expérience et l'expertise d'Hubert, acquises tant dans le secteur privé que dans le secteur public, faisaient de lui le meilleur candidat à qui confier ces nouvelles responsabilités stratégiques pour notre gouvernement », a déclaré le ministre de l'Économie et de l'Innovation, monsieur Pierre Fitzgibbon.

À propos d'Investissement Québec (www.investquebec.com/quebec/fr)

Investissement Québec a pour mission de favoriser la croissance de l'investissement au Québec, contribuant ainsi au développement économique et à la création d'emplois, et ce, dans toutes les régions. La Société met au service des entreprises une gamme complète de solutions financières notamment des prêts, des garanties de prêt et de l'investissement en capital-actions afin de les soutenir à tous les stades de leur développement. De plus, elle est responsable de l'administration de mesures fiscales et de la prospection d'investissement à l'étranger.

SOURCE INVESTISSEMENT QUÉBEC

Renseignements: Hubert Bolduc, Premier vice-président, Investissements directs étrangers et exportations, Président, Investissement Québec International, 514 912-3790