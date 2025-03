BARCELONE, Espagne, 5 mars 2025 /CNW/ - Lors du salon MWC Barcelona 2025, Bob Chen, président de la gamme de produits Huawei Optical Business, a proposé l'évolution des réseaux optiques vers le réseau optique IA (AI ON) à l'ère de l'IA. Cette transformation vise à fournir une connectivité de qualité 5A, en posant des bases solides pour la croissance et la prospérité de l'IA.

Bob Chen, président de la gamme de produits Huawei Optical Business, propose le critère « 5A » pour les réseaux optiques nouvelle génération (PRNewsfoto/Huawei)

L'ère de l'IA se définit par trois caractéristiques essentielles : l'application de l'IA est partout, la puissance de calcul de l'IA est partout, et l'IA native est partout. Ces tendances exigent des réseaux capables de détecter les types de services, de fournir une connectivité différenciée et de garantir des expériences de service optimales. En outre, les réseaux doivent fournir une connectivité déterministe pour permettre une programmation souple et efficace de la puissance de calcul, tout en intégrant des capacités d'IA pour améliorer à la fois la qualité du service et l'efficacité du réseau.

Bob Chen a souligné que depuis la publication du réseau cible pour l'ère de l'IA en 2024, Huawei a collaboré avec des clients mondiaux pour stimuler l'innovation continue. L'évolution de la prochaine génération des réseaux optiques, appelée AI ON, est désormais plus claire et se caractérise par les éléments suivants :

Sensibilisation : Dans le passé, les réseaux optiques ne détectaient pas les types de services. Les futurs réseaux optiques devront identifier avec précision les types de services en fonction des schémas de trafic et des directions des flux, en veillant à ce que les exigences en matière de largeur de bande, de latence et de fiabilité soient respectées. Cela permet aux réseaux de mieux comprendre les besoins des services et de s'y adapter.

Toujours à la demande : Contrairement au passé, où les réseaux offraient une connectivité indifférenciée, les futurs réseaux optiques devront fournir une connectivité différenciée en temps réel, adaptée aux demandes de services spécifiques. Par exemple, un utilisateur de jeux peut se voir proposer un forfait de bande passante de 1 Gbps pendant trois heures.

Assurance : Dans le passé, de nombreux facteurs tels que la saturation du réseau, les pannes et l'augmentation du service pouvaient dégrader la qualité de la connectivité. À l'avenir, les réseaux optiques devront garantir une connectivité de haute qualité, quelles que soient les modifications du réseau ou les fluctuations du service, en assurant une latence déterministe et une perte de paquets nulle pour tous les services.

Exploitation et maintenance autonomes : Dans le passé, l'exploitation et la maintenance des réseaux étaient effectuées de manière réactive après l'apparition d'une défaillance. Au-delà du mode traditionnel de maintenance réactive, les réseaux du futur devront identifier et atténuer les risques potentiels de manière proactive avant qu'ils n'affectent les utilisateurs, afin de parvenir à l'autoréparation et à l'optimisation.

IA native : Les capacités d'IA native doivent être intégrées dans les terminaux, les appareils et les systèmes de gestion du réseau, afin d'accélérer l'intelligence du réseau. Par exemple, la puissance de calcul de l'IA dans les ONT/FTTR permettra de déterminer les types d'applications et d'améliorer les performances des appareils à l'aide de petits modèles sur les terminaux.

En conclusion, Bob Chen a fait remarquer que l'IA représente un changement transformateur dans la société humaine, offrant des opportunités sans précédent pour l'industrie des TIC. Tout comme le 5A représente la plus haute qualité de service dans des secteurs tels que l'hôtellerie et le tourisme, une connectivité de premier ordre sera essentielle pour saisir ces opportunités. Huawei s'engage à collaborer avec les acteurs du secteur pour faire progresser les réseaux optiques vers l'AI ON, fournir une connectivité de qualité 5A et stimuler une nouvelle croissance à l'ère de l'IA.

