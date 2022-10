BANGKOK, 31 octobre 2022 /CNW/ -- Au cours de l'UBBF 2022, M. Simon Lin, premier vice-président de Huawei et président de la région Asie-Pacifique de Huawei, a prononcé un discours liminaire intitulé « Advanced Connectivity, Boost Growth ». Dans son discours, il a établi une feuille de route sur la façon dont les exploitants peuvent tirer pleinement parti de la valeur des connexions dans les scénarios domestiques et commerciaux et sur la façon dont les réseaux verts peuvent soutenir le développement écologique de diverses industries.

À domicile : une entrée de maison intelligente est conçue pour les connexions à bande passante gigabit afin d'obtenir une monétisation commerciale dans les scénarios de connexion à domicile.

La mise à niveau des réseaux à domicile et l'émergence de nouveaux services comme la diffusion en continu en direct à la maison posent de nouvelles exigences pour la bande passante gigabit. Couplés à cette dernière, les nouveaux services peuvent offrir aux utilisateurs des expériences diversifiées, créer de nouveaux modèles d'affaires de réseau domestique pour les exploitants et permettre la monétisation des connexions. Simon Lin a présenté trois façons de monétiser les connexions de réseau à domicile :

Gigabit à la maison : Le déploiement rapide et à grande échelle des fibres optiques permet aux exploitants d'établir un cycle d'affaires positif. Le déploiement de fibres optiques à grande échelle peut réduire efficacement le coût par ligne et permettre aux exploitants de lancer des services gigabit avec un revenu moyen par utilisateur (RMPU) plus élevé.

: Le déploiement rapide et à grande échelle des fibres optiques permet aux exploitants d'établir un cycle d'affaires positif. Le déploiement de fibres optiques à grande échelle peut réduire efficacement le coût par ligne et permettre aux exploitants de lancer des services gigabit avec un revenu moyen par utilisateur (RMPU) plus élevé. Gigabit à la salle : La solution entièrement optique « fiber to the room » (FTTR) de Huawei relève efficacement le défi que représente la bande passante de 100 Mb/s seulement disponible à l'abonnement pour le service gigabit à domicile, assurant des connexions gigabit dans chaque pièce. Cette solution offre également la configuration du réseau domestique à distance et des capacités d'exploitation et d'entretien pour réduire de plus de 50 % les coûts d'entretien des exploitants. De bonnes expériences de réseau et de service peuvent assurer la vente de solutions par les exploitants à un tarif supérieur.

: La solution entièrement optique « fiber to the room » (FTTR) de Huawei relève efficacement le défi que représente la bande passante de 100 Mb/s seulement disponible à l'abonnement pour le service gigabit à domicile, assurant des connexions gigabit dans chaque pièce. Cette solution offre également la configuration du réseau domestique à distance et des capacités d'exploitation et d'entretien pour réduire de plus de 50 % les coûts d'entretien des exploitants. De bonnes expériences de réseau et de service peuvent assurer la vente de solutions par les exploitants à un tarif supérieur. Gigabit + Services : Les exploitants peuvent combiner les réseaux domestiques gigabit avec de nouveaux services, comme la prestation de services à large bande adaptés au scénario, de services Internet de liaison et de services d'appareils ménagers intelligents de liaison. Ainsi, chaque nouveau service peut augmenter le RMPU des services à large bande. À l'heure actuelle, les exploitants commencent tout juste à mettre en pratique et à étendre de nouveaux services basés sur les réseaux domestiques de fibres optiques, et le potentiel d'exploration future est illimité.

Paramètre d'entreprise : une entrée de connexion est conçue pour la transformation numérique des entreprises afin de monétiser leurs lignes et leurs réseaux privés.

La transformation numérique des industries traditionnelles exige des mises à niveau de la connectivité. Diverses industries ont des exigences différentes en matière de connectivité, ce qui pousse les exploitants à fournir diverses solutions de connexion réseau pour entreprise. À l'heure actuelle, de plus en plus de services d'entreprise migrent vers le nuage, ce qui permet aux exploitants d'élargir leur espace d'affaires. Simon Lin fait remarquer que les exploitants peuvent monétiser les connexions axées sur l'entreprise de trois façons :

Mise à niveau de la bande passante pour les services de ligne privés : Les lignes privées d'entreprise constituent un marché de grande valeur pour les exploitants et peuvent être utilisées pour couvrir les réseaux de campus et les réseaux de centres de données d'entreprise. La bande passante des lignes privées est améliorée, passant à 10 Gb/s pour offrir des connexions de haute qualité à l'intérieur et à l'extérieur des campus et des centres de données.

: Les lignes privées d'entreprise constituent un marché de grande valeur pour les exploitants et peuvent être utilisées pour couvrir les réseaux de campus et les réseaux de centres de données d'entreprise. La bande passante des lignes privées est améliorée, passant à 10 Gb/s pour offrir des connexions de haute qualité à l'intérieur et à l'extérieur des campus et des centres de données. Solutions différenciées spécifiques au scénario : La transformation numérique des entreprises nécessite divers services de connexion au réseau. Les exploitants peuvent fournir des lignes privées propres au scénario pour accroître leurs revenus. Par exemple, ils peuvent fournir des lignes privées à bande passante ultra-élevée pour l'industrie des médias, des lignes privées à faible latence mesurée en millisecondes, ainsi que des services infonuagiques de sécurité pour les sociétés de valeurs mobilières.

La transformation numérique des entreprises nécessite divers services de connexion au réseau. Les exploitants peuvent fournir des lignes privées propres au scénario pour accroître leurs revenus. Par exemple, ils peuvent fournir des lignes privées à bande passante ultra-élevée pour l'industrie des médias, des lignes privées à faible latence mesurée en millisecondes, ainsi que des services infonuagiques de sécurité pour les sociétés de valeurs mobilières. Mise à niveau des lignes privées vers les réseaux privés : Comme de nombreuses succursales d'entreprise ont besoin d'accéder à de multiples nuages, des lignes privées N x N sont nécessaires. Les exploitants peuvent utiliser des technologies de découpage de réseau et de réseau multinuage pour mettre à niveau les lignes privées vers les réseaux privés, ce qui offre une assurance de réseau déterministe aux entreprises.

Solution verte : les réseaux écologiques entièrement optiques, simplifiés et intelligents permettent le développement écologique de diverses industries.

Selon Simon Lin, Huawei collabore avec les exploitants pour aider le Secteur de la normalisation des télécommunications de l'Union internationale des télécommunications (UIT-T) à formuler des normes et à définir conjointement le système de l'indice Network Carbon Intensity (NCIe) du réseau.

« Une sculpture est cachée dans un bloc de marbre, mais seul le plus grand artiste peut la libérer », a déclaré M. Simon Lin, soulignant que les exploitants ont des avantages inhérents au réseau en matière de connectivité et apporteront une valeur d'interconnexion illimitée au monde si leurs capacités de connectivité sont pleinement déployées. Il a ajouté que Huawei continuera d'explorer les technologies et les solutions de connectivité avec ses clients et ses partenaires, et de travailler avec les exploitants pour promouvoir la croissance de l'entreprise.

