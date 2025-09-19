PARIS, 19 septembre 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, sous la bannière « Ride the Wind », Huawei a organisé son événement Global Innovative Product Launch à Paris. Le showcase a été l'occasion du lancement éblouissant des montres HUAWEI WATCH GT 6, HUAWEI WATCH Ultimate 2 et HUAWEI WATCH D2, qui allient de main de maître une esthétique élégante à une surveillance de la santé et de la condition physique de qualité professionnelle. Les modèles HUAWEI nova 14 Series, HUAWEI FreeBuds 7i et HUAWEI MatePad 12 X étaient également présentés pour offrir des images et des expériences exceptionnelles. Au-delà des produits, Huawei a formulé sa nouvelle proposition de marque « Now Is Yours » et lancé l'activité de création GoPaint Worldwide 2025, qui défend une vision inclusive axée sur les jeunes qui intègre la technologie dans la vie quotidienne et invite un public mondial à imaginer l'avenir ensemble.

HUAWEI WATCH GT 6 Série : redéfinir l'expérience avancée d'exercices en plein air

La série HUAWEI WATCH GT 6 témoigne de la philosophie « Ride the Wind », une nouvelle attitude tournée vers la mode et l'athlétisme. Une refonte technique complète offre une autonomie impressionnante de 21 jours et un positionnement extérieur précis grâce au tout nouveau système TruSense de HUAWEI pour des mesures de santé complètes, rapides et précises.

S'appuyant sur une bibliothèque de plus de 100 modes d'exercices, la série HUAWEI WATCH GT 6 apporte des améliorations profondes à quatre activités extérieures essentielles. Le nouveau mode Cycling lance un compteur de puissance virtuel, offrant des analyses de performance de qualité professionnelle sans compteur de puissance de niveau professionnel et offrant une expérience de cyclisme plus avancée. Le mode de course Trail propose des fonctionnalités comme le positionnement précis, le graphique des altitudes et l'analyse en temps réel de la pente, pour cerner les défis de l'itinéraire et optimiser la distribution de l'énergie. Le mode Golf est livré avec toute une gamme de caractéristiques de haut niveau, y compris des cartes de fairway haute définition, pour s'assurer que chaque swing est bien exécuté. Un mode Ski est également proposé, qui offre un positionnement précis et un vaste ensemble de données pour une expérience professionnelle et exaltante sur piste.

HUAWEI WATCH Ultimate 2 et WATCH D2 : un bon en avant dans la surveillance professionnelle de la condition physique et de la santé

La HUAWEI WATCH Ultimate 2 est la première montre intelligente de l'industrie pour la plongée à 150 mètres avec fonctionnalité audio. Sa communication sonar Dolphin révolutionnaire permet de transmettre des messages de montre à montre sous l'eau jusqu'à 30 mètres et dispose d'un bouton SOS en un clic efficace jusqu'à 60 mètres, offrant ainsi une communication sous-marine plus performante et une plus grande tranquillité d'esprit aux explorateurs en haute mer. La montre HUAWEI WATCH D2 est offerte dans une nouvelle couleur bleue éblouissante et prend en charge des fonctions plus complètes de surveillance de la pression artérielle, y compris un rappel unique et un rappel récurrent. Combinées à des mesures individuelles et à une surveillance ambulatoire de la tension artérielle, ces fonctionnalités créent un système éprouvé et polyvalent conçu pour répondre aux divers besoins des utilisateurs en matière de gestion de la tension artérielle.

Série HUAWEI nova 14 : le portrait professionnel repensé avec la caméra Ultra Chroma

La série HUAWEI nova 14 redéfinit les portraits mobiles grâce à son concept « Pro Your Portrait ». L'appareil lance la caméra Ultra Chroma pour les portraits, et un nouveau XD Portrait Engine optimisé pour produire des portraits d'une profondeur et d'une texture exceptionnelles. Il excelle dans les environnements difficiles à faible luminosité, comme les salles de concert, le rendu de scènes avec une clarté étonnante et des détails nuancés. La caméra avant de 50 MP prend en charge la Portrait Dual Camera à focus auto et un zoom de portrait spécial 5x, offrant des capacités remarquables de selfie. Il existe également un large éventail de fonctions révolutionnaires d'édition de photos optimisée par l'IA, y compris AI Best Expression et AI Remove, pour placer des outils d'édition professionnels dans la main de l'utilisateur et s'assurer que chaque photo soit réussie et ne présente aucun défaut.

HUAWEI MatePad 12 X et M-Pencil Pro : une nouvelle ère d'apprentissage et de créativité sans papier

La tablette HUAWEI MatePad 12 X PaperMatte Edition nouvellement dévoilée est équipée d'un écran PaperMatte ultra-transparent conçu pour le confort visuel1. Le MatePad fonctionne parfaitement avec le stylet HUAWEI M-Pencil Pro, qui prend en charge des fonctions pratiques telles que les fenêtres contextuelles à menu radial intégré à l'application, l'accès aux notes HUAWEI à un seul clic et les réglages de brosse rotative.

La GoPaint Worldwide Creating Activity 2025 a été officiellement lancée. Cette année, la compétition conservera les quatre catégories classiques : art narratif, aquarelle et encre numériques, art de science-fiction et peinture de pointe, tout en introduisant une nouvelle catégorie : animation. Cette initiative GoPaint vise à inspirer les utilisateurs créatifs du monde entier à prendre un stylo et à donner libre cours à leur imagination.

Le présent est à vous : Huawei approfondit le dialogue avec les jeunes consommateurs

Huawei a présenté sa dynamique proposition de marque « Now Is Yours », un engagement à promouvoir un dialogue plus profond avec une nouvelle génération de consommateurs mondiaux. La proposition de marque repose sur l'ouverture et l'inclusivité et vise à créer une résonance culturelle et émotionnelle grâce à une technologie à la fois novatrice et humaine.

Tourné vers l'avenir, Huawei réaffirme sa promesse de promouvoir la culture des jeunes et d'utiliser l'innovation comme langage universel. En concevant une technologie avec davantage de chaleur et d'empathie, Huawei vise à synchroniser son rythme avec la communauté mondiale, en se lançant dans un voyage partagé vers un avenir aux possibilités infinies.

