PARIS, le 27 oct. 2025 /CNW/ - Lors de l'événement Network X 2025, Huawei a remporté trois prix : Cas d'utilisation du transport optique le plus novateur, Meilleure solution d'IA de réseau pour les réseaux à fibre optique et Fibre verte exceptionnelle. Ces distinctions reflètent la puissance technologique et l'innovation continue de Huawei, ainsi que son leadership sur le marché des réseaux tout-optique.

Huawei a remporté trois prix dans le domaine des réseaux tout-optique à l’événement Network X. (PRNewsfoto/Huawei)

Huawei continue d'ouvrir la voie en matière de transmission optique, en stimulant l'innovation et l'adoption de réseaux ultra-haut débit dans le monde réel. Huawei réalise des avancées décisives dans des technologies clés comme la transmission ultra-rapide 400G/800G et B1T, la bande ultra-large C+L et la commutation OXC de bout en bout, favorisant ainsi les mises à niveau industrielles et repoussant les limites en matière de performances.

Les progrès impressionnants de Huawei dans les technologies de pointe comme l'interconnexion des centres de données à ultra-large bande et la transmission sans perte accélèrent la planification et la collaboration en matière de puissance de calcul. En permettant aux ressources informatiques de circuler librement dans les régions, Huawei contribue à fournir un approvisionnement omniprésent et efficace et à jeter des bases solides pour une économie numérique florissante. Grâce à ses performances exceptionnelles, Huawei a remporté une fois de plus le prix « Cas d'utilisation du transport optique le plus novateur ».

Grâce à des technologies intelligentes, Huawei a entièrement mis à niveau sa solution Premium Broadband pour l'exploitation de l'expérience HBB. Le premier système d'indice d'expérience client (CEI) du secteur rend l'expérience utilisateur mesurable et visible, résolvant ainsi un défi de longue date et aidant les opérateurs à optimiser la qualité de leurs services. Agissant comme le « cerveau intelligent » du fonctionnement du haut débit domestique, HBBMaster exploite des algorithmes avancés pour diagnostiquer automatiquement des problèmes complexes et fournir des solutions rapides et exploitables pour une meilleure expérience utilisateur. Ces deux innovations se complètent mutuellement, ouvrant de nouvelles possibilités de croissance sur le marché du haut débit domestique, qui représente plusieurs milliards de dollars, et ont valu à Huawei le prix de la « Meilleure solution d'intelligence artificielle pour les réseaux fibre optique ».

Huawei a également fait des progrès en matière d'efficacité énergétique verte, et d'exploitation et d'entretien intelligents pour les réseaux d'accès intelligents, continuant ainsi à stimuler l'innovation dans ce domaine. Grâce à ses innovations de bout en bout dans les terminaux de ligne optique (OLT), les terminaux de réseau optique (ONT) et les systèmes de gestion de réseau, Huawei a reçu le prix « Fibre verte exceptionnelle ». La plateforme OLT intelligente de Huawei tire parti de technologies dynamiques d'économie d'énergie à plusieurs niveaux et précises pour optimiser l'efficacité énergétique, du niveau du trafic au niveau du système. Cela réduit considérablement la consommation d'énergie des appareils inactifs dans les salles d'équipement, ce qui contribue à rendre les réseaux plus écologiques et à réduire les émissions de carbone. L'ONT de Huawei peut automatiquement réduire la consommation d'énergie pendant les heures creuses, sans compromettre l'expérience utilisateur. C'est une façon plus intelligente d'accroître l'efficacité énergétique à domicile. De plus, le système de gestion de Huawei aide les opérateurs à optimiser de façon dynamique l'efficacité énergétique du réseau en fonction du trafic en temps réel et de l'état des appareils. Il permet le déploiement automatisé et l'amélioration du fonctionnement des politiques d'économie d'énergie dans l'ensemble du réseau, conduisant les réseaux optiques vers un avenir plus écologique et plus efficace.

Après avoir remporté ces prix, Kim Jin, vice-président de la ligne de produits optiques de Huawei, a déclaré : « Huawei demeure déterminée à faire progresser l'évolution des réseaux tout-optique et à stimuler l'innovation continue. À l'avenir, Huawei continuera de travailler avec les opérateurs mondiaux pour relever les nouveaux défis et saisir les nouvelles opportunités de l'ère intelligente, afin de débloquer une nouvelle croissance et de construire ensemble un monde intelligent. »

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2804544/Huawei_won_awards_all_optical_network_field_Network_X.jpg

SOURCE Huawei

PERSONNE-RESSOURCE : [email protected]