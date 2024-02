TRONDHEIM, Norvège, le 1er févr. 2024 /CNW/ - Le projet de campus intelligent carboneutre de Huawei a reçu le prix Energy Globe World 2023. Le projet, également connu sous le nom de parc industriel à faible émission de carbone et à énergie intelligente de Yancheng, est le fruit d'une collaboration entre la Yancheng Power Supply Company de State Grid Jiangsu et Huawei. Ce projet novateur est reconnu pour sa remarquable intégration de l'énergie propre, qui représente 85 % de sa consommation totale d'énergie, et dont 100 % de la consommation d'énergie du terminal est électrique. On y enregistre une économie annuelle de 3 millions de kWh d'électricité et une réduction d'environ 5 600 tonnes d'émissions de carbone chaque année. Les autres distinctions du projet comprennent le prix du champion au Sommet mondial sur la société de l'information (SMSI) 2022. Anthony Hu Hao, expert en chef de l'unité d'exploitation de numérisation de l'énergie électrique de Huawei, a été applaudi pour son leadership exemplaire dans le projet et a prononcé un discours lors de la cérémonie de remise du prix.

M. Anthony Hu Hao reçoit le trophée et le certificat du prix Energy Globe World (PRNewsfoto/Huawei)

Le prix Energy Globe World est décerné par un groupe d'organisations, dont la Energy Globe Foundation, l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel et la Chambre économique fédérale autrichienne. En 2023, le projet de campus intelligent carboneutre a été sélectionné parmi plus de 2 000 meilleurs projets de plus de 180 pays et régions, devenant ainsi le seul lauréat chinois à recevoir ce prix. Le jury international a déclaré : « Le projet incarne cinq valeurs fondamentales : l'approvisionnement énergétique carboneutre, la coordination multiénergie, l'efficacité énergétique optimale, l'autonomisation numérique et l'innovation transfrontalière. Il intègre les énergies renouvelables, les systèmes énergétiques centralisés et distribués, l'hydrogène et le stockage de l'énergie. Les défis en matière d'énergie, de carbone et d'intégration numérique sont relevés au moyen d'une approche tridimensionnelle, qui intègre l'intelligence artificielle (IA), l'Internet des objets (IdO) et l'informatique en nuage pour des opérations durables et intelligentes. Le projet a reçu une reconnaissance internationale en tant que modèle pour la carboneutralité mondiale et le développement durable ».

Dirigé par M. Anthony Hu Hao, le projet primé est fondé sur le système énergétique intelligent à carbone zéro et son modèle de transformation T³ englobant la transformation énergétique, sans carbone et numérique. Le projet met l'accent sur des scénarios carboneutres, énergétiques et intelligents pour réaliser la planification intégrée, la construction et l'exploitation. Il donne l'exemple en ce qui concerne la construction d'un système énergétique écologique, à faible émission de carbone, sécuritaire et efficace sur les campus. Il aide également les villes et les pays à atteindre leurs objectifs de carboneutralité.

En outre, le projet et la solution ont remporté le prix du champion au Sommet mondial sur la société de l'information ( SMSI ) 2022 en juin 2022, et ont été classés parmi les 10 meilleurs projets mondiaux (prix Paulson pour le développement durable) . Les théories de base, les architectures et les modèles du projet ont remporté deux prix pour le meilleur article et le meilleur rapport à la Conférence internationale de l'IEEE sur l'Internet de l'énergie et l'intégration des systèmes énergétiques et au Forum international sur le développement de l'énergie et de l'électricité 2023.

Huawei s'engage à devenir le meilleur partenaire de transition pour l'industrie mondiale de l'électricité. Elle offre des solutions fondées sur des scénarios pour la production, le transport, la transformation, la distribution et la consommation d'électricité. Ces solutions et ces réussites sont essentielles pour aider les sociétés mondiales d'électricité à réaliser des transformations sûres, efficaces, écologiques et innovantes. Ce faisant, Huawei ouvrira la voie au numérique pour la transition énergétique mondiale et l'atteinte des objectifs de carboneutralité.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2332177/image_5027084_38816277.jpg

SOURCE Huawei

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Jiayue Li, [email protected]