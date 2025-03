BARCELONE, Espagne, 7 mars 2025 /CNW/ - Au salon MWC Barcelona 2025, Huawei a publié le livre blanc Installation Process and Construction Guidance for Passive Optical LAN (processus d'installation et les directives de construction pour les réseaux optiques passifs locaux). Ce document normalise le processus de construction du réseau de fibre optique jusqu'au bureau (FTTO), visant à améliorer la qualité de la construction FTTO et à promouvoir les applications FTTO dans le monde entier.

Huawei publie le livre blanc sur le processus d’installation et les directives de construction pour les réseaux optiques passifs locaux (PRNewsfoto/Huawei)

Alors que la numérisation prend de l'ampleur, la solution FTTO joue un rôle clé dans la construction d'un réseau de campus intelligent grâce à sa bande passante élevée et à sa faible latence. En s'intégrant à des technologies de pointe comme l'IA, l'informatique en nuage, l'IdO et les mégadonnées, la solution FTTO peut réaliser un échange efficace de données et offrir aux utilisateurs de meilleurs services de réseau. À l'heure actuelle, l'ensemble de l'industrie investit massivement dans la construction de réseaux FTTO, et de nouveaux scénarios d'application émergent continuellement.

Dans le secteur de l'éducation, la FTTO peut fournir une bande passante ultra-large et des connexions stables pour assurer la transmission des données d'enseignement et l'accès multiterminal, facilitant ainsi l'interaction entre les enseignants. Dans l'industrie des soins de santé, la FTTO peut assurer la transmission précise et en temps réel des données médicales, améliorant ainsi l'efficacité des services médicaux. Dans l'industrie hôtelière, la FTTO peut offrir de multiples services, améliorer la bande passante, économiser de l'énergie, réduire les coûts d'exploitation et d'entretien et améliorer l'expérience des clients. Dans l'industrie de la fabrication, la fibre optique de la machine, qui est une variante de la solution FTTO, peut être utilisée pour briser les goulots d'étranglement de la distance de transmission des câbles de cuivre traditionnels, éviter les interférences électromagnétiques et soutenir la surveillance des appareils et la collecte de données, améliorer la qualité de la production et de la gestion.

Le livre blanc vise à normaliser la conception et la construction des réseaux FTTO, couvrant l'installation, les essais, l'acceptation et l'exploitation et l'entretien. Pour aider le personnel connexe à mieux comprendre les exigences techniques, ce livre blanc décrit également les connaissances de base, l'architecture et les caractéristiques techniques des réseaux FTTO.

Les gestionnaires de projet, le personnel technique, le personnel de construction, les superviseurs de construction et les entrepreneurs qui participent à la construction du réseau FTTO peuvent consulter le présent livre blanc pour construire de façon efficace des réseaux FTTO plus normalisés, mieux utiliser les avantages du réseau FTTO dans la transformation numérique, améliorer le rendement du réseau et jeter des bases solides pour bâtir une société numérique plus intelligente.

