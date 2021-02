Au cours des deux dernières décennies, les services de communication sont passés de la voix seulement à des variétés de données, de vidéos et bien plus. Les technologies sans fil, de transport et de TI se sont développées parallèlement aux services de communication pour répondre aux besoins croissants.

Selon M. Peng, à mesure que la transformation vers une société intelligente s'accélère, toutes les industries entrent dans l'ère numérique, dans laquelle l'infrastructure des TIC jouera un rôle crucial dans l'économie numérique. La planification des réseaux cibles pour tous les scénarios de service est la clé de la nouvelle croissance des exploitants. Comme cette planification vise le succès des entreprises, l'industrie doit agir en gardant à l'esprit l'essence même des activités. Les réseaux de télécommunications sont appelés à changer considérablement pour s'adapter aux nouveaux besoins sur le plan des services et des technologies. Par conséquent, les exploitants seront tenus d'établir des plans de réseaux cibles dès aujourd'hui afin de saisir les nouvelles occasions qui se présenteront demain.

Au cours de son discours, M. Peng a décrit la vision de Huawei pour les réseaux d'exploitants cibles de 2025. Du point de vue de la réussite commerciale et des capacités technologiques, Huawei croit que le réseau cible doit posséder cinq caractéristiques : débit en gigabit partout, ultraautomatisation, connexion multinuagique intelligente, expérience différenciée et harmonie de l'environnement.

Gigabit Anywhere est essentiel pour que les réseaux cibles puissent offrir des services numériques aux utilisateurs. Les réseaux Gigabit sont le fondement sur lequel une entreprise, une ville et même l'économie d'un pays peuvent croître. La connectivité Gigabit est l'exigence la plus fondamentale pour les applications de fabrication comme la réalité virtuelle et la réalité augmentée, les caméras industrielles et la collecte de données de production.

L'ultraautomatisation est essentielle pour les réseaux cibles avec l'exploitation et la maintenance intelligentes. Avec le déploiement massif de la 5G et le nombre croissant d'exploitants qui lancent des services de numérisation dans l'industrie, l'échelle et la complexité des réseaux augmentent de façon exponentielle. Les exploitants doivent favoriser l'ultraautomatisation en adoptant les mégadonnées et les technologies intelligentes. Les réseaux d'exploitants peuvent créer une plus grande valeur en automatisant intelligemment des tâches complexes et en simplifiant le travail humain.

Une connexion multinuagique intelligente crée une plateforme réseau cible pour l'agrégation de services. Après des années de développement, la technologie en nuage a évolué des TI traditionnelles à l'informatique en nuage, puis à l'infonuagique. La transformation numérique des entreprises a poussé les systèmes de TI à devenir infonuagiques, et la connexion multinuagique est maintenant essentielle pour répondre aux exigences en matière de contrôle des coûts, de fiabilité des services et de reprise multinuagique après sinistre. Ces changements ont donné lieu à de nouvelles exigences en matière de connexion multinuagique intelligente et ont offert aux exploitants de nouvelles possibilités de développement des services de convergence de réseau en nuage.

L'expérience différenciée est la clé qui permet aux réseaux cibles de faciliter la réussite de l'entreprise. L'essence de l'expérience utilisateur, ce sont les affaires, et l'essence des affaires, c'est la monétisation. De plus en plus de pratiques ont prouvé que l'expérience différenciée peut créer un avantage. Par exemple, dans le marché des entreprises et du gouvernement, les bourses sont disposées à payer 10 fois le prix du loyer pour une latence de réseau inférieure de 1 ms. Pour les exploitants, l'expérience différenciée signifie de fournir à la fois l'expérience du meilleur effort et l'expérience déterministe. Une bonne expérience peut répondre aux besoins personnels des utilisateurs, mais c'est par l'expérience différenciée que les exploitants acquièrent une nouvelle valeur.

L'harmonie de l'environnement est l'engagement du réseau cible envers les responsabilités sociales. Elle fait partie de la stratégie de développement durable des principaux exploitants du monde entier. Ceux-ci doivent continuellement innover en matière de produits et de technologies pour économiser de l'énergie, réduire les émissions et développer une économie circulaire. Ils devraient également inciter les acteurs de l'industrie à coopérer pour bâtir une société à faibles émissions de carbone en favorisant des connexions, des services, des opérations et des applications écologiques grâce à des innovations dans les équipements, l'énergie, le déploiement de réseaux, les centres de données, les opérations et les applications.

Le livre blanc de NetX 2025, publié lors de la séance d'information préalable au MWCS, explique l'approche de Huawei à l'égard des réseaux d'exploitants cibles, y compris le moteur de NetX 2025, le modèle GUIDE qui caractérise NetX 2025, les recommandations sur le développement de NetX 2025 et d'importantes technologies novatrices pour 2025.

À la fin de son discours, M. Peng a déclaré que le modèle GUIDE de NetX 2025 pour les exploitants représente la compréhension et la vision de Huawei pour les futurs réseaux et le développement des services des exploitants. Huawei s'est engagé à travailler avec les exploitants et les industries afin d'explorer et de créer des réseaux cibles axés sur l'avenir et d'atteindre le succès commercial d'ici 2025.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1440600/image1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1440598/image2.jpg

SOURCE Huawei

Renseignements: PERSONNES-RESSOURCES : Ling Tao, [email protected]