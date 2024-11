ISTANBUL, Turquie, 4 novembre 2024 /CNW/ - Lors du 10e Ultra-Broadband Forum (UBBF 2024), James Chen, président de la division Opérateurs de Huawei, a prononcé un discours intitulé « Network+AI, Unleashing More Business Value » (Réseau+IA, pour libérer davantage de valeur commerciale). M. Chen a déclaré : « Pour explorer le potentiel de l'IA, la stratégie "FOUR NEW" - basée sur un nouveau hub, de nouveaux services, de nouvelles expériences et de nouvelles opérations - est cruciale. Elle aide les opérateurs de télécommunications à repousser les frontières du marché, à encourager les services novateurs et à améliorer leur compétitivité sur le marché, tout en optimisant l'exploitation et l'entretien du réseau et en assurant leur réussite commerciale. Huawei s'engage à travailler avec les opérateurs et les partenaires mondiaux pour libérer davantage de valeur commerciale et forger un avenir numérique et intelligent bénéfique pour toutes les parties grâce à la stratégie « FOUR NEW ».

Alors que les industries de l'ultra-large bande (UBB) et de l'IA gagnent en puissance, le nombre d'utilisateurs de la fibre (dont le débit se mesure en gigabits) dans le monde a dépassé les 300 millions, et le débit moyen des forfaits à large bande à domicile s'élève désormais 570 Mbit/s. Il existe plus de 1 300 modèles de fondation basés sur l'IA et plus de 30 000 entreprises dont les activités sont liées à l'IA dans le monde. L'industrie de l'UBB et l'industrie de l'IA se renforcent mutuellement, ce qui favorise l'adoption généralisée de la fibre gigabit.

Huawei est convaincue que la stratégie « FOUR NEW » est essentielle pour libérer davantage de valeur commerciale grâce à l'équation réseau+IA.

Nouveau hub : Le nouveau hub, baptisé AI Hub, est destiné aux services à domicile. Le cœur de l'AI Hub est le développement d'agents IA. Les agents IA doivent relier les personnes, les objets et les applications, comprendre les exigences des membres de la famille et y répondre, contrôler les appareils intelligents pour répondre aux exigences des familles et connecter les applications d'IA pour repousser les limites des services à domicile. Le nouveau hub aide les opérateurs à réaliser des percées commerciales sur le marché national.

Nouveaux services : Les opérateurs permettent de nouveaux services et regroupent des contenus de grande qualité grâce à l'IA pour construire progressivement un écosystème d'applications d'IA à domicile. L'IA peut non seulement améliorer les services traditionnels, comme les jeux de conditionnement physique et les jeux à détection de mouvement, mais aussi innover dans les services à domicile, comme les robots de service à domicile, les soins de santé, l'éducation, etc. Elle améliore la qualité de vie et construit progressivement un écosystème d'IA à domicile.

Nouvelle expérience : De nouveaux services, comme les jeux en nuage, le commerce en direct et les recherches de photos et de vidéos au moyen de l'IA, apparaissent les uns après les autres. Ces services ont des exigences élevées en matière de qualité de réseau, y compris en termes de latence, de bande passante de liaison montante et descendante et de stabilité. Cela offre aux opérateurs de nouvelles possibilités de monétisation de leur réseau. Les opérateurs peuvent saisir des occasions de monétisation grâce à de nouveaux modèles d'affaires, comme la recharge basée sur la latence, la recharge basée sur la bande passante en amont et la recharge basée sur la fonction IA. Une expérience de service de haute qualité exige des réseaux de haute qualité. Les opérateurs construisent des réseaux verticaux et horizontaux haut de gamme de grande qualité pour permettre une expérience de service et une monétisation des affaires de grande qualité. La clé pour bâtir un « réseau vertical et un réseau horizontal haut de gamme » est de construire des connexions de 1 ms entre les centres de données et d'offrir un accès de 1 ms à un centre de données.

Nouvelle exploitation : Plus l'échelle du réseau des opérateurs s'agrandit, plus le réseau de la conduite autonome devient important. L'IA soutient le réseau de la conduite autonome de haut niveau et améliore l'efficacité de l'exploitation du réseau. Le réseau de conduite autonome L4 de Huawei, basé sur le modèle Telecom Foundation, aide les opérateurs à réduire le nombre de plaintes des clients, à raccourcir le temps de fermeture des plaintes, à améliorer l'efficacité de l'approvisionnement au cours du service, à réduire le nombre de visites sur place et à accélérer la correction des défauts.

Dans la vague de transformation de l'intelligence numérique, la stratégie « FOUR NEW » n'est pas seulement l'incarnation de l'innovation en matière de technologie de réseau, mais également l'importante force motrice qui permet de dégager continuellement de la valeur commerciale du réseau. Les quatre piliers de la stratégie (nouveau hub, nouveaux services, nouvelle expérience et nouvelles opérations) se soutiennent mutuellement et forment ensemble une route complète vers le succès commercial de l'intelligence numérique.

À l'avenir, Huawei continuera de se centrer sur le client et de travailler avec les opérateurs et les partenaires mondiaux pour explorer l'ère de l'intelligence numérique, accélérer le dégagement de la valeur commerciale de l'équation réseau+IA et favoriser un monde intelligent et prospère.

