BARCELONE, Espagne, le 3 mars 2026 /CNW/ - Lors du MWC Barcelona 2026, Huawei a partagé sa vision de la construction d'un réseau cible entièrement optique centré sur l'IA lors du Green All-Optical Network Forum organisé par l'IDATE. Huawei a proposé quatre initiatives visant à améliorer les capacités du réseau en matière de bande passante, de fiabilité, de couverture et de latence, ce qui a aidé les opérateurs à tirer profit de la valeur du réseau tout en offrant l'expérience ultime en matière de services d'IA.

Kim Jin, vice-président de Huawei Optical Business Product Line, propose de construire un réseau cible entièrement optique centré sur l'IA

Plus de 200 chefs de file de l'industrie et experts des régulateurs européens des télécommunications, du Conseil FTTH, des opérateurs et des fournisseurs d'équipement se sont réunis pour discuter des opportunités et des défis auxquels sont confrontés les réseaux tout optiques à l'ère de l'IA. Des opérateurs mondiaux de premier plan tels que Bouygues Telecom et China Unicom ont partagé leurs pratiques fructueuses, explorant les exigences de réseau pour le développement de services résidentiels intelligents, permettant l'innovation de l'IA grâce à l'informatique efficace et faisant progresser les opérations de réseau intelligent.

Kim Jin, vice-président de la gamme de produits optiques pour entreprises de Huawei, a présenté la vision de la création d'un réseau cible entièrement optique axé sur l'intelligence artificielle et de produits et solutions de réseau optique de nouvelle génération de Huawei. En mettant à niveau la bande passante, la fiabilité, la couverture et la latence, Huawei vise à aider les opérateurs à construire des réseaux UBB Agentic et à offrir une expérience de service haut de gamme :

Couverture Wi-Fi élargie dans le réseau à domicile pour une meilleure expérience utilisateur : La solution FTTR à trois bandes Wi-Fi 7 de Huawei offre un taux stable de 4 Gbps dans chaque chambre et une itinérance fluide dans toute la maison en moins de 10 ms. La nouvelle solution de maillage Wi-Fi, combinée à la technologie anti-interférence de l'IA, permet aux signaux de pénétrer un mur de plus et augmente les taux de 20 % dans des conditions d'interférence.

PON de prochaine génération pour une latence plus faible et une bande passante plus élevée : Des technologies novatrices telles que le tranchage PON au niveau de l'application OLT et la planification de l'interface aérienne Wi-Fi sont utilisées pour établir des canaux d'assurance dédiés pour les applications VIP, offrant des expériences réseau étagées et déterministes.

: Des technologies novatrices telles que le tranchage PON au niveau de l'application OLT et la planification de l'interface aérienne Wi-Fi sont utilisées pour établir des canaux d'assurance dédiés pour les applications VIP, offrant des expériences réseau étagées et déterministes. Réseau métropolitain OXC pour améliorer l'expérience en IA : La toute nouvelle solution OXC étend la commutation optique aux réseaux métropolitains, réduisant la latence du réseau de bout en bout et construisant une architecture de réseau maillé pour permettre un calcul au niveau de la milliseconde pour les services d'IA.

: La toute nouvelle solution OXC étend la commutation optique aux réseaux métropolitains, réduisant la latence du réseau de bout en bout et construisant une architecture de réseau maillé pour permettre un calcul au niveau de la milliseconde pour les services d'IA. Évolution vers 400G/800G pour éliminer les goulots d'étranglement de la bande passante : Une architecture de réseau 3D, combinée à la nouvelle bande 400G/800G, à la bande Super C+L et à la transmission par câble sous-marin plein format, résout les pénuries de bande passante dans les points chauds du trafic et transporte efficacement le trafic DCI et transfrontalier.

: Une architecture de réseau 3D, combinée à la nouvelle bande 400G/800G, à la bande Super C+L et à la transmission par câble sous-marin plein format, résout les pénuries de bande passante dans les points chauds du trafic et transporte efficacement le trafic DCI et transfrontalier. Réseau optique zéro panne pour assurer des services d'IA en permanence : Des mises à niveau matérielles et logicielles coordonnées, des algorithmes et la technologie eOTDR aident les opérateurs à identifier et à atténuer avec précision les risques liés au réseau. Les matériaux innovants en cristal liquide permettent une commutation de réseau optique commuté en longueur d'onde (WSON) en moins de 50 ms, assurant une fiabilité ultra-élevée.

Pour O&M, l'agent FANSpirit dans le domaine de l'accès optique est appliqué pour réduire les plaintes des utilisateurs à large bande à domicile, et l'agent OTNSpirit dans le domaine de la transmission optique recommande des chemins différenciés basés sur la bande passante, la latence et la fiabilité, permettant des mises à niveau intelligentes O&M pour les opérateurs.

Kim Jin a déclaré : « L'ère de l'IA apporte aux opérateurs une nouvelle chance une fois sur dix ans. Huawei s'engage à collaborer avec des partenaires de l'industrie pour créer un réseau cible entièrement optique axé sur l'IA. Cela continuera d'améliorer l'expérience utilisateur, d'accroître la valeur du réseau et d'assurer une croissance gagnant-gagnant à l'ère de l'IA. »

