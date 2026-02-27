MADRID, 26 février 2026 /CNW/ - Le 26 février à Madrid (Espagne), Huawei a dévoilé ses dernières innovations lors de son événement mondial consacré au lancement de produits, « Now is Your Run » (« À vous de courir »). Avec la présentation de sa toute nouvelle montre HUAWEI WATCH GT Runner 2, le géant technologique marque son retour aux montres de course professionnelles après une pause de cinq ans. L'événement a également mis en avant les séries HUAWEI WATCH Ultimate 2, HUAWEI Mate 80 Pro, HUAWEI MatePad Mini, HUAWEI FreeBuds Pro 5 et HUAWEI Band 11. Eliud Kipchoge, double champion olympique de marathon, y a été désigné ambassadeur mondial de la montre HUAWEI WATCH GT Runner. « Courir, c'est bien plus qu'une question de vitesse », a déclaré l'athlète. « Je crois que la course à pied est la plus belle activité, à tous les niveaux. Huawei nous donne les moyens d'atteindre des millions de coureurs à travers le monde et, espérons-le, d'avoir un impact positif pour embellir leur vie. »

HUAWEI WATCH GT Runner 2 : cinq ans de recherche qui redéfinissent les montres de course professionnelles

La montre HUAWEI WATCH GT Runner 2 est équipée d'une nouvelle architecture d'antenne flottante en 3D, conçue pour offrir une précision de positionnement inégalée. Dotée pour la première fois d'un algorithme de positionnement intelligent, elle calcule la trajectoire du coureur et la distance de course même en cas d'interruption du signal pour garantir une localisation continue. Le nouveau mode marathon intelligent propose un guichet unique de gestion de course, qui agit comme un entraîneur personnel au poignet tout au long du parcours. Non seulement la montre HUAWEI WATCH GT Runner 2 aide les athlètes professionnels à améliorer leurs performances, mais elle apporte aussi aux coureurs amateurs une expérience haut de gamme de la course connectée. Lors de l'événement, Eliud Kipchoge a ainsi partagé son expérience de la cocréation de produits avec Huawei : « Je suis ravi de promouvoir l'intérêt de la montre connectée pour les athlètes d'élite et les coureurs du monde entier en donnant mon avis et mon point de vue. »

Séries HUAWEI WATCH Ultimate 2 et HUAWEI Band 11 : pour une condition physique à toute épreuve

Lors de cet événement, Huawei a dévoilé une gamme de nouveaux appareils portables destinés à professionnaliser et à personnaliser le programme de remise en forme des utilisateurs. La montre HUAWEI WATCH Ultimate 2, qui a fait ses débuts dans une saisissante couleur « verte », conserve des capacités de premier plan pour la plongée et les aventures en plein air, tout en affichant des caractéristiques améliorées spécialement adaptées au terrain de golf et au jeu sur piste. Elle permet une expérience sportive de pointe, plus précise et intelligente. Grâce à son écran plus grand et plus clair qui assure une excellente visibilité même en plein soleil, la série HUAWEI Band 11 allie en outre élégance formelle et fonctionnalité pratique. Intégrant la surveillance de la santé, le suivi des activités et des fonctions commodes dans un seul appareil compact, les montres de cette série accompagnent au quotidien en toute fiabilité le conditionnement physique des utilisateurs.

HUAWEI Mate 80 Pro : un produit phare de pointe qui établit la nouvelle référence de l'expérience mobile

La série Mate signe le grand retour de Huawei sur le marché mondial en mettant en valeur les prouesses technologiques de l'entreprise. Le téléphone HUAWEI Mate 80 Pro, qui représente le sommet de l'innovation de Huawei, dispose d'un appareil photo True-to-Color amélioré qui garantit une fidélité uniforme des couleurs dans diverses conditions d'éclairage et à différentes températures de couleur. Son nouveau design à double anneau Dual Space Ring, qui combine élégance classique et esthétique moderne, a reçu l'éloge unanime des participants. Grâce à ses performances améliorées, au verre Kunlun de 2e génération et à ses capacités d'IA avancées, Huawei continue de proposer une technologie et une expérience de pointe qui propulsent les performances des téléphones intelligents vers de nouveaux sommets.

Une technologie avant-gardiste au service de l'intelligence suprême

Huawei dévoile sa toute première minitablette, la HUAWEI MatePad Mini. Dotée d'un corps compact de 8,8 pouces, plus mince et plus léger que celui des tablettes traditionnelles, la HUAWEI MatePad Mini se glisse facilement dans une poche ou un sac à main. Cet appareil est prêt à tout moment pour permettre à l'utilisateur de lire des documents, de regarder ses émissions préférées ou de s'adonner à des activités créatives pendant ses voyages professionnels. C'est le compagnon numérique idéal des professionnels des affaires, des lecteurs passionnés, des employés de bureau, aussi bien que des chercheurs universitaires. L'entreprise a également présenté les écouteurs-boutons HUAWEI FreeBuds Pro 5, les tout premiers écouteurs-boutons sans fil avec annulation du bruit par IA à double moteur. Associés à un système acoustique à double entraînement, ces écouteurs assurent une réduction exceptionnelle du bruit tout en préservant les détails vocaux et instrumentaux pour offrir aux utilisateurs une expérience immersive de l'écoute en direct.

L'an dernier, Huawei a annoncé sa proposition de marque « Now is Yours » (« Le présent vous appartient »), qui vise à créer des liens authentiques et étroits avec les consommateurs mondiaux grâce à une approche de communication plus inclusive ciblant la jeunesse. Lors de cet événement de lancement « Now is Your Run », l'entreprise Huawei s'est associée à Eliud Kipchoge pour encourager la pratique sportive de la course à pied et plaider en faveur d'un mode de vie sain. À l'avenir, Huawei continuera de promouvoir la santé par l'activité physique grâce à l'innovation technologique, en s'appuyant sur des produits conviviaux, sur une communication sincère et sur la technologie pour faire accéder un nombre toujours accru de personnes à une vie plus saine et plus dynamique.

