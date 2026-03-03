BARCELONE, Espagne, le 3 mars 2026 /CNW/ - Au MWC Barcelona 2026, Leon Wang, président de la gamme de produits Communication de données chez Huawei, a dévoilé l'architecture NG WAN de l'entreprise. Il a déclaré qu'à l'ère de l'Internet des agents, Huawei modernise les réseaux de support IP en mettant l'accent sur la sécurité et la résilience, la perception multidimensionnelle et l'autonomie des réseaux. Cela permettra aux opérateurs d'établir une base de réseau autodéfensive qui garantit l'expérience, accélère la croissance des revenus, augmente l'efficacité des réseaux et renforce la connectivité intelligente.

Leon Wang, président de la gamme de produits Communication de données de Huawei, dévoile l'architecture NG WAN (PRNewsfoto/Huawei)

Perception multidimensionnelle à domicile

Huawei a lancé le premier moteur d'identification du trafic chiffré de l'industrie, le Xingluo Identification Engine. Ce moteur offre une précision d'identification supérieure à 95 % pour les flux de trafic chiffrés. Il construit également une base de données multidimensionnelle sur les caractéristiques des services aux utilisateurs, qui est suffisamment détaillée pour créer des profils utilisateurs avec une précision de 90 %. Cela aide les opérateurs à acquérir rapidement de nouveaux clients.

Perception multidimensionnelle en entreprise

Les cartes de calcul intelligent sans perte de Huawei permettent une transmission sans perte de paquets de données de puissance de calcul, garantissant ainsi une efficacité de calcul continue. En tirant parti de l'algorithme sans perte de Xingluo, Huawei transforme les données d'entraînement et d'inférence en vecteurs haute dimension indestructibles, protégeant les données d'entreprise et permettant aux opérateurs d'offrir des services collaboratifs distribués d'entraînement et d'inférence et de séparation stockage-calcul.

Sécurité et résilience

Huawei fournit des tableaux de sécurité intrinsèque intelligents, qui permettent aux appareils de détecter instantanément toute activité inhabituelle liée aux fichiers, à la mémoire, aux processus et au trafic. De plus, ils identifient et bloquent rapidement les intrusions pour empêcher les attaques furtives et leur propagation.

Pour lutter contre l'usurpation de routes, Huawei a mis en place une carte de contrôle principale intelligente et résiliente. À l'aide d'un graphique de connaissances à 40 dimensions, ce tableau identifie de façon dynamique les attributs des adresses de routage, des chemins et toute altération des informations de routage, garantissant l'absence totale de détournement de route dans les situations critiques.

Huawei a introduit une solution de sécurité quantique. Cette solution aide les opérateurs à établir des réseaux support résistants aux attaques quantiques, assurant ainsi l'élimination des fuites de données utilisateurs.

Les opérateurs peuvent tirer parti de la solution de déploiement dynamique multipoint Xsec de Huawei pour mettre en place rapidement des connexions chiffrées PQC (cryptographie post-quantique), ce qui améliore de 60 % l'efficacité de déploiement des lignes privées quantiques. De plus, pour les opérateurs qui choisissent la voie des clés quantiques, Huawei a lancé la première carte QKD native de l'industrie : LPUI-Q. Cette carte peut être insérée directement dans les routeurs de la série NetEngine 8000. Utilisant l'algorithme unique de suppression du bruit de Huawei, la carte facilite l'intégration de la cryptographie quantique aux réseaux de communication, ce qui aide à réduire de plus de 60 % l'investissement total des opérateurs.

Autonomie des réseaux

Huawei a lancé la solution O&M intelligente pour offrir une protection réseau 24 h/24. En tant que cerveau intelligent du réseau, Netmaster simule l'analyse d'experts, la formulation de stratégies et l'exécution d'actions, facilitant le passage de la gestion réactive à proactive des opérations et de la maintenance.

