BARCELONE, Espagne, le 5 mars 2025 /CNW/ - Au salonMWC Barcelona 2025, Leon Wang, président de la gamme de produits de communication de données de Huawei, a présenté la solution de réseau étendu intelligent lors de l'événement de lancement du produit et de la solution. Il a fait remarquer que les opérateurs accélèrent la convergence des réseaux et de l'IA. La solution de réseau étendu intelligent renforce les réseaux IP à l'ère du Net5.5G grâce à l'IA. En s'appuyant sur les routeurs IA, les nouvelles connexions IA et le nouveau cerveau IA, le réseau étendu intelligent permet aux opérateurs de bâtir des réseaux avec un coût total de possession optimal et de parvenir à une nouvelle croissance à travers tous les services.

Leon Wang, président de la gamme de produits de communication de données de Huawei, présente la solution de réseau étendu intelligent (PRNewsfoto/Huawei)

Architecture de réseau étendu intelligent à trois couches : pour de nouvelles capacités de réseau

La solution de réseau étendu intelligent présente une architecture à trois couches composée de routeurs intelligents, de nouvelles connexions intelligentes et d'un nouveau cerveau intelligent. Cette architecture innovante élève les performances et l'intelligence du réseau à de nouveaux sommets. Dotés de capacités d'IA intégrées, les routeurs intelligents permettent d'établir des rapports précis sur les flux et d'identifier les comportements, tout en assurant une protection intrinsèque de la sécurité, ce qui constitue la base d'une capacité de réseau étendu intelligente. Les nouvelles connexions intelligentes permettent une planification au niveau des flux afin de répondre aux diverses exigences réseau des différentes applications, ce qui permet aux opérateurs de proposer un large éventail de services à valeur ajoutée et d'en développer de nouveaux. En exploitant la carte numérique du réseau et les modèles de base, le nouveau cerveau de l'IA crée des agents d'IA de réseau pour aider les opérateurs à diagnostiquer et à traiter les pannes, ce qui améliore l'efficacité de l'exploitation et de la gestion.

Trois avantages clés du réseau étendu intelligent : répondre aux besoins de plusieurs scénarios

Retour sur investissement accéléré dans les scénarios de consommation : Pour répondre aux exigences des opérateurs en matière de gestion du trafic des stations de base, le réseau étendu intelligent permet d'identifier avec précision les sites où le trafic est interrompu et facilite l'expansion ciblée de la capacité grâce à la collecte du trafic en temps réel et à des opérations prédictives. En outre, il libère le trafic bloqué grâce à une optimisation précise du chemin d'accès, ce qui améliore le retour sur investissement.

Nouveaux revenus issus de la monétisation de l'expérience dans les scénarios domestiques : Pour répondre aux besoins essentiels des utilisateurs domestiques, qui exigent désormais une couverture pour une gamme plus large de terminaux et d'applications au-delà de la connectivité de base, le réseau étendu intelligent stimule l'innovation en matière d'applications, optimise l'expérience utilisateur et élargit les offres de services pour les utilisateurs domestiques, accélérant ainsi la croissance des revenus des opérateurs grâce à de nouveaux services.

Nouvelles offres de services avec protection de la sécurité et intégration du réseau informatique dans les scénarios professionnels : Pour répondre aux besoins des entreprises en matière de sécurité et d'expansion des services, le réseau étendu intelligent propose des services de défense rapide intelligents à valeur ajoutée, capables d'identifier avec précision les flux d'attaque et de protéger les services de lignes privées de télécommunications de l'opérateur. Le réseau étendu intelligent améliore la capacité de transmission du réseau, ce qui permet aux opérateurs de développer de nouveaux services intégrés d'informatique et de réseau.

À l'avenir, Huawei restera à la pointe de l'innovation en matière d'intelligence des réseaux, en développant des produits et des solutions à la pointe de l'industrie. Elle s'associera aux principaux opérateurs mondiaux pour exploiter de nouvelles opportunités de marché dans l'ère intelligente, stimuler la croissance des services des opérateurs et progresser conjointement vers l'ère du réseau intelligent Net5.5G.

