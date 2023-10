LE CAIRE, 26 octobre 2023 /CNW/ - Hier, au Forum international UNESCO-Huawei sur les plateformes numériques et les compétences des enseignants, le ministère égyptien de l'Éducation a officiellement lancé le Centre national d'apprentissage à distance pour le perfectionnement professionnel continu des éducateurs.

Le centre d'apprentissage a été mis en place dans le cadre du projet UNESCO-Huawei Écoles ouvertes à tous grâce à la technologie qui se déroule en Égypte, au Ghana et en Éthiopie de 2020 à 2023.

Le 25 octobre 2023, lors du Forum international UNESCO-Huawei sur les plateformes numériques et les compétences des enseignants, le ministère égyptien de l’Éducation a officiellement lancé le Centre national d’apprentissage à distance pour le perfectionnement professionnel continu des éducateurs. (PRNewsfoto/Huawei)

Au début de son discours, M. Reda Hegazy, Ministre de l'Éducation et de l'Enseignement technique, s'est dit ravi d'assister au forum, remerciant l'UNESCO et Huawei pour leur soutien et pour avoir choisi l'Égypte comme partenaire du projet Écoles ouvertes.

Il a également salué les réalisations du projet Écoles ouvertes en coopération avec l'Académie professionnelle des enseignants et le bureau de l'UNESCO au Caire, déclarant : « Le programme Écoles ouvertes a permis d'accomplir des progrès notables dans le secteur de l'éducation en Égypte en matière de renforcement des capacités et de préparation de cours de formation d'enrichissement pour les enseignants, de diverses plateformes numériques et de la création du Centre national pour l'enseignement à distance pour améliorer les compétences des éducateurs en Égypte. »

Écoles ouvertes à tous grâce à la technologie (TeOSS)

Parallèlement au lancement du centre d'apprentissage, le forum a passé en revue les meilleures pratiques relatives au projet TeOSS. Mis en œuvre en partenariat avec les ministères de l'Éducation en Égypte, en Éthiopie et au Ghana, le projet TeOSS UNESCO-Huawei pilote et teste des plateformes d'éducation numérique dans les trois pays africains. Il offre également aux enseignants et aux étudiants une formation sur les compétences numériques, élabore des cadres politiques pour l'éducation numérique et évalue l'efficacité du projet en vue d'étendre TeOSS à d'autres pays d'Afrique.

En Égypte, par exemple, 300 enseignants ont reçu une formation en compétences numériques dans le cadre du projet, et le nouveau centre d'apprentissage renforcera les capacités d'apprentissage à distance et de littératie numérique pour 950 000 éducateurs de la maternelle à la 12e année dans les communautés mal desservies.

Dans son discours, Sobhi Tawil, directeur de l'équipe pour l'avenir de l'apprentissage et l'innovation à l'UNESCO, a souhaité la bienvenue aux participants à ce forum, saluant la coopération avec le ministère égyptien de l'Éducation et son rôle dans le soutien des horizons d'avenir.

Il a ajouté que le forum s'inscrit dans le projet de Huawei visant à permettre des écoles ouvertes et à accroître les compétences en apprentissage numérique depuis 2020, ce qui a contribué à améliorer la qualité de l'éducation, à assurer l'accès et la continuité de l'éducation en Égypte, en Éthiopie et au Ghana. L'Égypte a été l'un des premiers pays à mettre en œuvre l'initiative d'apprentissage numérique, notant que l'ouverture du Centre national pour l'enseignement à distance en Égypte représente un grand pas en avant dans la transformation numérique.

Le projet TeOSS est conçu pour combiner l'apprentissage en ligne et hors ligne afin de maximiser les résultats scolaires et d'assurer la continuité de l'apprentissage à la fois dans des conditions normales et de crise. Selon l'UNICEF, par exemple, plus de 616 millions d'élèves ont été touchés par des fermetures d'écoles complètes ou partielles en raison de la pandémie de COVID-19, aussi tard qu'en janvier 2022.

Le renforcement des capacités d'éducation numérique à l'échelle nationale peut aider à atténuer les perturbations de l'apprentissage en cas d'événements imprévus.

La participation de Huawei au projet s'inscrit dans le cadre de son initiative à long terme d'inclusion numérique et de durabilité TECH4ALL. Le volet éducation de TECH4ALL vise à développer des solutions axées sur la technologie qui peuvent contribuer à la réalisation de l'Objectif de développement durable no 4 des Nations Unies, à savoir assurer une éducation de qualité inclusive et équitable et promouvoir les possibilités d'apprentissage tout au long de la vie pour tous.

« L'éducation est importante pour tous, et notre stratégie consiste à améliorer les compétences numériques des éducateurs afin de relever le défi en Égypte. Travaillons ensemble pour bâtir un monde numérique plus inclusif et plus durable », a affirmé Joyce Liu, directrice de l'agence de programme d'inclusion numérique TECH4ALL pour Huawei.

Parallèlement au lancement du centre d'apprentissage et du projet TeOSS, le forum de deux jours a exploré les meilleures pratiques pour la création de plateformes numériques et sur les capacités des éducateurs, le partage des ressources à l'échelle internationale et l'élargissement de la collaboration dans le domaine de l'éducation numérique. Des ministres du gouvernement et de hauts représentants d'Égypte, d'Éthiopie ainsi que du Ghana, des représentants de l'UNESCO et de Huawei, des partenaires du projet TeOSS et des experts internationaux ont assisté au forum.

