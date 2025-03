BARCELONE, Espagne, 4 mars 2025 /CNW/ - Le Mobile World Congress (MWC 2025) de cette année a débuté le 3 mars à Barcelone, en Espagne. À cette occasion, Huawei présente son téléphone pliable en trois, le HUAWEI Mate XT | ULTIMATE DESIGN, ainsi que d'autres produits phares haut de gamme, à la pointe de la mode et de la technologie. Les participants peuvent découvrir des zones d'expérience dédiées aux produits pliables, à la santé et au fitness, à la photographie et aux outils de travail créatif, et voir comment Huawei applique les dernières technologies à la vie de tous les jours.

Nombreux sont ceux qui ont été particulièrement impatients de découvrir le Mate XT, le premier téléphone intelligent pliable en trois au monde. Il est doté de charnières et de technologies d'écran exclusives qui ont permis à Huawei de construire un téléphone dont l'écran se replie vers l'intérieur sur une charnière et vers l'extérieur sur une autre. Il est également équipé d'un appareil photo dont l'ouverture physique est réglable en 10 points. Sur le kiosque Consumer BG de Huawei, un grand écran utilisant des effets 3D à l'œil nu met encore plus en valeur les mérites de ce téléphone à trois charnières unique en son genre. Les téléphones de la série HUAWEI Mate 70 sont également présentés sur le kiosque Consumer BG. Ils sont dotés d'un appareil photo Ultra Chroma qui offre une précision des couleurs sans précédent. La zone d'expérience Intelligence Scenario permet aux visiteurs de se familiariser avec des fonctions telles que l'exposition multiple et la retouche par IA. La zone Mate X6 adopte une approche novatrice en présentant certains des matériaux innovants qui entrent dans la composition du téléphone. Les visiteurs sont invités à couper de la glace avec une feuille de graphène, afin de constater par eux-mêmes l'étonnante conductivité thermique du matériau.

Pour présenter sa vaste gamme de produits portables, Huawei simule des scénarios réels de sport et de santé. Dans la zone d'expérience cycliste, les participants peuvent découvrir les capacités de surveillance rapide et précise des signes vitaux du système HUAWEI TruSense en comparant les données de fréquence cardiaque en temps réel provenant de cardiofréquencemètres sportifs professionnels avec celles capturées par un HUAWEI WATCH GT 5. Dans la zone Health Glance, les visiteurs peuvent assister à une démonstration des multiples indicateurs de santé mesurés par le HUAWEI WATCH D2, le premier dispositif portable intelligent à être médicalement certifié en tant que moniteur de tension artérielle ambulatoire de poignet. Huawei a également présenté une gamme de produits portables intelligents qui offrent une expérience haut de gamme au niveau du poignet grâce à leur conception exceptionnelle et à leurs fonctions intelligentes. Ces dernières années, les dispositifs portables intelligents ont été un puissant moteur de croissance pour les activités grand public de Huawei. Les livraisons cumulées de dispositifs portables de Huawei pour les trois premiers trimestres de 2024 placent l'entreprise devant tous ses concurrents dans le domaine des dispositifs portables. En septembre dernier, Huawei a annoncé le système HUAWEI TruSense, qui surveille les données relatives à la santé et à la condition physique et analyse l'état de santé de l'utilisateur. Il s'agit d'une refonte complète du précédent système de mesure de la santé de l'entreprise, qui a été présenté à Barcelone.

La zone d'expérience GoPaint a attiré les foules avec une exposition d'œuvres créées par des artistes du monde entier à l'aide du logiciel GoPaint exclusif du HUAWEI MatePad, qui est alimenté par un moteur de pinceau professionnel et le FangTian Painting Engine 2.0. Huawei vise à la fois les professionnels et les créatifs en herbe avec le MatePad Pro 13,2 po OLED PaperMatte Display de cette année. PaperMatte Display est une norme propriétaire pour les écrans de tablettes qui offre des couleurs vibrantes tout en minimisant les reflets, et donne aux utilisateurs une expérience d'écriture et de dessin comme sur du papier. Le HUAWEI M-Pencil (3e génération) est destiné à être utilisé avec le MatePad Pro 13,2 po. Avec une sensibilité à la pression de 10 000 niveaux, le M-Pencil permet aux utilisateurs de tirer le meilleur parti des nombreux pinceaux virtuels de GoPaint. Le HUAWEI MatePad Pro 13,2 pouces est également équipé du WPS Office au niveau PC et d'une interface d'ordinateur portable familière, de sorte que les utilisateurs peuvent zoomer librement sur les fenêtres et interagir avec le clavier et la souris, tout en pouvant effectuer efficacement plusieurs tâches grâce à la fonction Live-Multitask.

