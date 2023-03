Huawei présente la plateforme Petal Maps au MWC 2023, offrant un important soutien aux voyageurs du monde entier

BARCELONE, Espagne, le 1er mars 2023 /CNW/ - Au cours du Mobile World Congress (MWC) 2023, Huawei a présenté la plateforme Petal Maps et donné un aperçu de ses fonctions novatrices comme le guidage plein écran au niveau de la voie, la surveillance de la circulation en temps réel, les différents niveaux de cartes, les services vitaux ainsi que la navigation collaborative à l'aide de la montre. Ces fonctions signifient que Petal Maps peut fournir aux utilisateurs du monde entier des services de navigation et de cartographie fiables et soutenus par un écosystème créé conjointement.

Huawei présente la plateforme Petal Maps au MWC 2023 (PRNewsfoto/Huawei) Au MWC, Huawei a présenté la fonction de guidage plein écran au niveau de la voie de Petal Maps, qui révolutionne l’expérience de navigation conventionnelle. Cette fonction élargit l’affichage du guidage au niveau de la voie pour le rendre plein écran, aidant ainsi les utilisateurs à juger plus facilement de la voie exacte dans laquelle se trouve leur véhicule. En outre, la fonction couvre davantage de routes dans des pays comme la Malaisie, les Philippines et le Mexique, ce qui, jumelé à une vision plus claire, améliore l’expérience de l’utilisateur. (PRNewsfoto/Huawei) Pour les amateurs de cyclisme, Petal Maps peut établir quel est le meilleur itinéraire en fonction des conditions de circulation afin que les utilisateurs puissent faire leur part pour l’environnement. (PRNewsfoto/Huawei) Petal Maps est capable de rendre les routes, les bâtiments, les conditions météorologiques et les paysages nocturnes de manière détaillée, avec des couleurs qui correspondent au monde réel. (PRNewsfoto/Huawei) Petal Maps s’efforce de reconstruire le monde réel au moyen de cartes numériques. Au MWC, Huawei a présenté la fonction cartographique réaliste en 3D de Petal Maps, qui utilise une technologie de champ de rayonnement explicite de pointe et une technologie d’ajustement du bloc de données d’images de sources multiples pour optimiser systématiquement la reconstruction 3D de cartes ultrafines et grandes, permettant la reconstruction réaliste et la recréation d’immeubles avec un niveau de détail surprenant. (PRNewsfoto/Huawei)

À l'heure actuelle, Petal Maps couvre plus de 160 pays et régions, avec plus de 40 millions d'utilisateurs actifs mensuels, et peut afficher des données cartographiques dans plus de 70 langues. Grâce à sa vaste gamme de fonctions, Petal Maps a connu le succès auprès des utilisateurs du monde entier et sert de copilote permanent prêt à aider les utilisateurs à explorer le monde.

Guidage plein écran au niveau de la voie pour gérer les virages complexes en toute facilité

Au MWC, Huawei a présenté la fonction de guidage plein écran au niveau de la voie de Petal Maps, qui révolutionne l'expérience de navigation conventionnelle. Cette fonction élargit l'affichage du guidage au niveau de la voie pour le rendre plein écran, aidant ainsi les utilisateurs à juger plus facilement de la voie exacte dans laquelle se trouve leur véhicule. En outre, la fonction couvre davantage de routes dans des pays comme la Malaisie, les Philippines et le Mexique, ce qui, jumelé à une vision plus claire, améliore l'expérience de l'utilisateur.

La fonction de guidage plein écran au niveau de la voie fait appel à de nombreuses capacités telles que les algorithmes de modélisation des routes 3D et l'extraction des voies à partir d'images satellites HD, pour simuler et rendre automatiquement des informations routières détaillées en 3D, affichant ainsi les routes avec plus de clarté dans les cartes numériques. Petal Maps est particulièrement efficace pour fournir des conseils de navigation et des suggestions de conduite plus clairs dans des situations plus difficiles sur la route, en rappelant aux utilisateurs de changer de voie en temps opportun et en les aidant à gérer plus facilement les virages complexes.

Petal Maps s'engage également à offrir des services de navigation écologiques et sécuritaires. Pour les amateurs de cyclisme, Petal Maps peut suggérer les routes les plus adaptées en fonction des conditions de circulation, afin que ces derniers puissent faire leur part pour l'environnement. Pour ceux qui aiment marcher, Petal Maps peut indiquer à quel moment et à quel endroit tourner en faisant vibrer la montre, permettant ainsi de profiter du paysage plutôt que d'essayer de se repérer dans les rues.

Effets cartographiques immersifs pour recréer le monde réel dans des cartes numériques

Petal Maps est capable de rendre les routes, les bâtiments, les conditions météorologiques et les paysages nocturnes de manière détaillée, avec des couleurs qui correspondent au monde réel. Cela permet de recréer le monde réel à l'aide de cartes numériques, ce qui aide les utilisateurs à les comprendre et à les consulter avec plus de facilité. Petal Maps prend actuellement en charge l'affichage 3D détaillé de près d'une centaine de bâtiments repères. Dans la surface d'exposition de Huawei, les visiteurs ont pu utiliser Petal Maps pour explorer les bâtiments emblématiques de Barcelone, tels que Sagrada Família et Casa Milà, qui sont recréés en 3D dans les cartes numériques de la plateforme. Petal Maps est également capable de montrer des conditions météorologiques dynamiques comme les nuages, le soleil et les tempêtes en fonction de la température locale et peuvent aussi afficher les lampadaires et autres détails particuliers d'un immeuble en soirée.

Petal Maps s'efforce de reconstruire le monde réel au moyen de cartes numériques. Au MWC, Huawei a présenté la fonction cartographique réaliste en 3D de Petal Maps, qui utilise une technologie de champ de rayonnement explicite de pointe et une technologie d'ajustement du bloc de données d'images de sources multiples pour optimiser systématiquement la reconstruction 3D de cartes ultrafines et grandes, permettant la reconstruction réaliste et la recréation d'immeubles avec un niveau de détail surprenant.

Création conjointe d'un écosystème avec des capacités de plateforme de carte entièrement ouverte

En plus d'innover en matière de fonctions cartographiques, Huawei travaille en étroite collaboration avec des partenaires de l'écosystème, comme des hôtels, des fournisseurs de services de covoiturage et des restaurateurs dans les secteurs du tourisme et du transport, pour offrir en un seul endroit une gamme de services quotidiens au moyen de Petal Maps. Par exemple, Petal Maps offre les services permettant aux utilisateurs de se déplacer à l'aide de moyens de transport variés, de commander de la nourriture, de réserver des séjours à l'hôtel et des billets pour des paysages éblouissants.

Au MWC, Huawei a également fait la démonstration de Petal Maps Platform, une plateforme de cartographie multiplateforme et intégrée adaptée à tous les scénarios. Petal Maps Platform intègre et ouvre les capacités de Location Kit, Map Kit, Site Kit et Navi Kit aux développeurs du monde entier, soutenant ainsi l'innovation de leur application. Grâce à la plateforme, les développeurs dans des secteurs comme le tourisme, les services vitaux et le commerce électronique peuvent réduire considérablement les coûts de développement et réaliser une transformation numérique efficace.

À l'avenir, Huawei poursuivra ses efforts en vue d'améliorer l'expérience des utilisateurs de Petal Maps et d'explorer des technologies de pointe, dans le but de fournir aux utilisateurs des services de navigation plus fiables et plus faciles à utiliser, ainsi que des services de cartographie plus ouverts et plus sécuritaires pour les développeurs. Huawei se consacre à la création d'un écosystème cartographique aux côtés des utilisateurs et des développeurs.

Pour en savoir plus sur Petal Maps, veuillez consulter le lien suivant :

https://petalmaps.dre.agconnect.link/pWb9nq

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2011900/image_1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2011901/image_2.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2011902/image_3.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2011903/image_4.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2011904/image_5.jpg

SOURCE Huawei

Renseignements: CONTACT : Fenping Qiu, [email protected]