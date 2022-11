BANGKOK, le 1er nov. 2022 /CNW/ - Au cours du salon mondial Ultra-Broadband Forum 2022 (UBBF 2022), Kevin Hu, président de la ligne de produits de communication de données de Huawei, a prononcé un discours intitulé « Passer à la Net5.5G afin de stimuler la nouvelle croissance ». Le discours a souligné les principales possibilités commerciales et les mesures clés pour permettre aux opérateurs de réaliser une nouvelle croissance dans le commerce interentreprises, tout en décrivant les nouvelles exigences pour le réseau de transport IP convergent à l'ère de la 5,5G, et présente la caractéristique clé de la Net5.5G.

Kevin Hu, président de la ligne de produits de communication de données de Huawei. (PRNewsfoto/Huawei)

L'OMDIA, un organisme d'études de marché mondiales, a déjà publié le livre blanc « Research on the trends of Data Communication for 2030 » et a mis de l'avant la vision de l'industrie de la Net5.5G, exposant l'intention principale et 6 caractéristiques clés du futur réseau de communication de données.

Kevin Hu a souligné que la transformation numérique des entreprises offrira davantage de nouvelles possibilités aux opérateurs d'entreprises B2B. La Net5.5G aidera les opérateurs à réaliser la mise à niveau globale de la ligne directe MPLS VPN traditionnelle à la « ligne directe + X », et fournira aux clients un portefeuille de solutions complet, afin de stimuler la nouvelle croissance des revenus du commerce interentreprises. La « Ligne directe + X » comprend les combinaisons suivantes :

La ligne privée + haut de gamme, basée sur la technologie de découpage en tranches automatique, une solution de réseau privé de découpage en tranches virtuel au niveau des locataires peut être fournie sur le réseau convergent. Par rapport à la ligne privée VPN MPLS, la qualité est supérieure et répond aux exigences d'interconnexion des réseaux de base dans des industries telles que la finance.

La ligne privée + réseau LAN/Wi-Fi géré, les réseaux LAN et WLAN basés sur la gestion infonuagique est plus efficace, et aide les opérateurs à étendre la ligne privée traditionnelle MPLS VPN au réseau LAN de l'expert en la matière pour réaliser des services de réseau de gestion infonuagique qui intègrent les réseaux WAN, LAN, Wi-Fi et l'Internet des objets.

La ligne privée + SD-WAN, grâce à la technologie d'automatisation SD-WAN, la mise en réseau hybride de MPLS VPN et d'autres technologies de ligne privée est étendue, offrant aux entreprises une expérience d'accès au nuage informatique rapide et flexible.

En général, pour le développement des services MBB, FBB et B2B, les réseaux de transport IP de base des opérateurs se tourneront de plus en plus vers la Net 5.5G, et toute l'industrie devra également prévoir des réserves techniques pour répondre à ce changement. L'une des principales caractéristiques de la Net5.5G de l'OMDIA est l'ultralarge bande verte (GUB). Grâce à 50 gě vers la station de base, 100 gě vers la passerelle de réseau large bande et 800 gě vers les capacités de construction du réseau fédérateur à ultralarge bande, il peut répondre aux exigences de 10 Gbit/s des utilisateurs finaux partout, et fournir une croissance de la bande passante de 10 fois supérieure pour les applications interactives en temps réel.

Parallèlement, le réseau de centres de données s'est de plus en plus imposé comme le type d'infrastructure permettant aux exploitants de fournir des services de technologies de l'information. À l'avenir, il s'orientera vers une architecture convergente entièrement fondée sur l'Ethernet, prenant en charge l'échelle d'un serveur unique de contrôleur de domaine à million de niveaux, une interconnexion de 800 gě, et promouvant l'automatisation du cycle de vie complet avec les réseaux de conduite autonomes L4.

Les principales caractéristiques de la Net5.5G suggérées par l'OMDIA comprennent également l'IA de réseau multidomaines (MNA), la résilience élevée et la latence faible (HRL), l'IPv6 amélioré (IPE), comme E2E SRv6, l'IdO massif hétérogène (HMI), le réseau universel de confiance (UTN). Voilà donc les éléments clés pour accompagner la nouvelle croissance de l'activité B2B 5.5G, F5.5G et des opérateurs « ligne privée + X ».

Hu Kevin a souligné que le développement de la Net5.5G exige des efforts conjoints de l'industrie. Huawei travaillera avec les clients et les partenaires pour promouvoir le consensus de l'industrie et les normes connexes, créer une réserve pour les innovations technologiques clés, accélérer le projet pilote d'innovation de scénarios d'affaires et continuer d'explorer de nouvelles possibilités commerciales. Passons à la Net5.5G, stimulons la nouvelle croissance.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1934735/image1.jpg

SOURCE Huawei

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Yinghua Li, [email protected]