KUALA LUMPUR, Malaisie, 20 février 2025 /CNW/ -- Huawei Consumer Business Group (CBG) a dévoilé une gamme spectaculaire de produits audio, portables, tablettes et pliables lors de l'événement HUAWEI Innovative Product Launch qui s'est tenu à Kuala Lumpur, en Malaisie.

Cet événement de lancement de produits a été l'occasion de présenter le HUAWEI Mate XT | ULTIMATE DESIGN, le premier smartphone commercial pliable en trois au monde. Né d'un désir audacieux de réaliser l'impossible, Huawei a repoussé les limites pour créer un nouveau modèle pliable, qui redéfinit le secteur.

HUAWEI Mate XT | ULTIMATE DESIGN HUAWEI MatePad Pro 13.2"

Huawei a également présenté trois nouveaux produits : une édition améliorée du HUAWEI MatePad Pro 13,2 pouces, les premiers écouteurs avec crochet d'oreille de la marque, les HUAWEI FreeArc, et le HUAWEI Band 10.

Le HUAWEI Mate XT | ULTIMATE DESIGN fait enfin son entrée sur le marché mondial

Après des mois d'attente, le HUAWEI Mate XT | ULTIMATE DESIGN est maintenant prêt à être présenté au monde entier. L'écran pliable en trois n'est pas seulement une innovation pionnière dans le secteur, mais aussi un record : il s'agit désormais de l'écran pliable[1] le plus fin et le plus grand[2] à la fois, avec une épaisseur de 3,6 mm et une largeur de 10,2 pouces lorsqu'il est déplié.

Doté d'un système de charnière de précision avancé et d'un verre ultrafin de 322 cm², l'écran pliable en trois a permis de réaliser une nouvelle avancée en matière de durabilité et est désormais le premier à pouvoir se plier vers l'intérieur et vers l'extérieur en même temps. Ce nouveau type d'écran pliable révolutionne l'expérience d'affichage. Que ce soit pour une utilisation horizontale ou en mode portrait, une expérience immersive sur grand écran de 10,2 pouces ou une expérience efficace en écran partagé, le HUAWEI Mate XT | ULTIMATE DESIGN élargit les fonctionnalités du téléphone intelligent et le transforme en une machine capable de répondre à de multiples scénarios.

Les utilisateurs pourront également apprécier la photographie avancée grâce à l'appareil photo XMAGE Ultra Aperture, qui dispose d'une ouverture physique ajustable de taille 10 qui permet d'obtenir des prises de vue plus nettes et de niveau professionnel.

MatePad Pro 13.2 : Capacités dignes d'un PC, commodité d'une tablette intelligente

Le nouveau HUAWEI MatePad Pro 13.2 propose des fonctionnalités de bureau professionnel digne d'un PC dans le secteur des tablettes grâce à un affichage immersif, des performances de premier plan et des accessoires de productivité efficaces.

Avec un écran OLED flexible PaperMatte de 13,2 pouces conçu avec une précision des couleurs professionnelle, une luminosité ultra-élevée de 1 000 nits et une résolution ultra-élevée de 2,8K, le HUAWEI MatePad Pro 13,2 pouces offre une expérience d'affichage ultime avec des visuels réalistes et une clarté de premier ordre. La tablette intelligente est également dotée d'un WPS Office de niveau PC qui permet d'éditer et de faire des présentations en mode bureau. Grâce aux applications de niveau PC telles que l'interaction tactile, l'interaction avec le clavier et la souris, les utilisateurs peuvent passer sans problème du PC à la tablette et travailler efficacement en déplacement.

En outre, le nouveau HUAWEI MatePad Pro 13,2 pouces 2025 est également équipé de ses propres applications professionnelles telles que HUAWEI Notes et GoPaint App, ce qui permet aux utilisateurs de maximiser leur productivité et leur créativité.

HUAWEI FreeArc : La nouvelle approche de Huawei en matière d'écouteurs ouverts

Huawei présente également HUAWEI FreeArc, ses tout premiers écouteurs ouverts avec crochet d'oreille. Pour obtenir une conception ergonomique et ouverte, les écouteurs reprennent le design emblématique de Huawei, le C-Bridge Design, et intègrent également un alliage à mémoire de forme nickel-titane (Ni-Ti) haute performance de 0,7 mm qui s'adapte facilement aux oreilles de l'utilisateur. Les écouteurs sont également recouverts à 81,5 % de silicone liquide ultra-doux et agréable à la peau pour un confort durable.

HUAWEI FreeArc fournit un son exceptionnel aux amateurs de sport grâce à son unité de haut-parleurs à haute sensibilité de 17 x 12 mm, sa structure acoustique symétrique, son algorithme de basses dynamiques et son algorithme d'égalité de son adaptatif pour une performance audio optimale.

HUAWEI Band 10 : Assistance bien-être tout-en-un

Le HUAWEI Band 10 offre une amélioration complète du bien-être global, en commençant par le sommeil et le bien-être émotionnel. En analysant votre routine quotidienne, l'assistant de santé du sommeil amélioré fournit des informations personnalisées sur le sommeil, des recommandations exploitables et des résumés détaillés des schémas de sommeil de l'utilisateur à l'aide des données HRV, améliorant ainsi la qualité globale du sommeil pour favoriser la vitalité et les performances.

Avec un design élégant et un matériau doux pour la peau, le HUAWEI Band 10 rehausse facilement vos tenues de tous les jours et vous permet de le porter tout au long de la journée.

Une force d'innovation inarrêtable

Suite à l'événement Unfold the Classic en 2024, Huawei remodèle la façon dont nous créons, apprécions et interagissons avec l'information. En encourageant son esprit d'innovation par son engagement envers ses utilisateurs, la marque continuera à élargir le champ des possibilités et à façonner l'avenir de l'innovation.

