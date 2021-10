Au cours de ce sommet, Huawei a insisté sur la nécessité d'établir une plateforme de collaboration industrielle en matière de développement écologique, et a déclaré que le BWS en était un bon exemple. Cette plateforme rassemblera les partenaires et les exploitants de l'industrie sur une base régulière pour partager des technologies innovantes et les nouvelles pratiques en matière de réduction des émissions de carbone et contribuer à une industrie de TIC plus verte. Selon M. Cai, lors de l'événement MWC Barcelona 2022, Huawei continuera de tenir un forum sur le développement écologique avec ses partenaires pour partager les pratiques de l'industrie et les toutes dernières solutions. Tous les partenaires et exploitants de l'industrie sont invités à y participer.

« Nous croyons que le BWS de Dubaï est un bon début. À l'avenir, nous continuerons de travailler avec nos partenaires et les exploitants de l'industrie pour favoriser le développement écologique de toutes les industries qui utilisent nos technologies innovantes, a déclaré M. Cai à la fin de son discours. Comme nous l'envisageons dans le thème de notre salle d'exposition phare à Dubaï, 'Lighting up the Future', nous sommes convaincus qu'ensemble, nous illuminerons un avenir plus vert. »

Parmi les autres participants à l'événement, mentionnons Richard Mahony, vice-président des marchés des fournisseurs de services chez Informa Tech; Dena Assaf, Ph. D., coordonnatrice résidente des Nations Unies aux Émirats arabes unis; Tommy Stadlen, cofondateur de Giant Ventures; Ahmed Bin Ali, Ph. D., premier vice-président des communications d'entreprise chez Etisalat; Hervé Suquet, premier vice-président de l'énergie chez Orange ; Dirk Karl, responsable des achats chez MTN; Tanveer Mohammad, vice-président des opérations mondiales chez Telenor et Aaron Jiang, vice-président de la gamme de produits sans fil de Huawei.

À propos de Huawei

Fondé en 1987, Huawei est un fournisseur mondial de premier plan d'infrastructures et d'appareils intelligents dans le domaine des technologies de l'information et des communications (TIC). Nous comptons plus de 197 000 employés, et nous sommes présents dans plus de 170 pays et régions, au service de plus de trois milliards de personnes partout dans le monde.

Notre vision et notre mission sont d'apporter le numérique à chaque individu, à chaque foyer et à chaque organisation, pour un monde pleinement connecté et intelligent. À cette fin, nous favorisons une connectivité omniprésente et une égalité d'accès aux réseaux; nous rendons accessibles l'infonuagique et l'intelligence artificielle aux quatre coins de la planète pour offrir une puissance informatique supérieure là où vous en avez besoin, au moment où vous en avez besoin; nous construisons des plateformes numériques pour aider l'ensemble des secteurs d'activités et des entreprises à devenir plus agiles, efficaces et dynamiques; nous redéfinissons l'expérience utilisateur au moyen de l'IA, afin de la rendre plus personnalisée pour les utilisateurs dans tous les aspects de leur vie, que ce soit à la maison, au bureau ou lors de leurs déplacements. Pour en savoir plus, visitez le site Web de Huawei à www.huawei.com ou suivez-nous sur :

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1663622/Bob_Cai_speaks_BWS.jpg

SOURCE Huawei

