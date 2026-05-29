SHENZHEN, Chine, 29 mai 2026 /CNW/ - Huawei a récemment annoncé sa nomination en tant que Leader du Magic QuadrantMC 2026 de GartnerMD pour l'infrastructure de réseau local câblé et sans fil d'entreprise pour la quatrième année consécutive. Huawei demeure le seul vendeur non nord-américain positionné dans le Leaders Quadrant. Cette reconnaissance souligne les principaux avantages de la solution Xinghe AI Campus de Huawei dans les domaines de l'exploitation et de l'entretien fondés sur l'IA, de l'innovation en matière de sécurité et d'autres domaines. Elle souligne également l'engagement de Huawei à se concentrer sur les besoins fondamentaux des clients, à innover continuellement en matière de technologies et à construire des campus sûrs et intelligents pour les industries.

Huawei nommé Leader du Magic QuadrantMC 2026 de GartnerMD pour l’infrastructure de réseau local câblé et sans fil d’entreprise pour la quatrième année consécutive (PRNewsfoto/Huawei)

En réponse à la vague mondiale de l'IA, Huawei a mis à niveau sa solution Xinghe AI Campus avec trois fonctionnalités principales : sans fil ultra-rapide, sécurité exhaustive et autonomie du réseau. Ces améliorations permettent aux gouvernements, aux finances, à l'éducation, aux soins de santé et à d'autres secteurs d'adopter l'ère de l'IA et de stimuler la croissance future.

Sans fil ultra-rapide : le premier AirEngine Wi-Fi 7 Advanced AP de Huawei en son genre intègre les innovations Wi-Fi 8 anticipées pour une vitesse et une fiabilité accrues. Ce produit révolutionnaire positionne la connectivité sans fil comme une base de production pour les services d'IA. Plus précisément, la planification coordonnée intelligente et la réutilisation spatiale (iCSSR), une technologie de coordination multi-AP, réduit considérablement les interférences entre canaux tout en doublant la vitesse d'un utilisateur unique dans les scénarios de réseautage continu. De plus, pour traiter les signaux instables dans les environnements mobiles, la technologie de formation de faisceau (SmartBF) permet une amélioration directionnelle de niveau milliseconde, garantissant que les vitesses des appareils restent intactes pendant les déplacements. Pendant ce temps, la technologie de zéro itinérance avancée de même fréquence (ASFN) virtualise plusieurs AP en un seul « super AP », permettant une itinérance optimale sur l'ensemble du réseau sans perte de paquets.

Sécurité exhaustive : la solution Xinghe AI Full-Scope Security Campus de Huawei crée un système de défense robuste avec sécurité des actifs, de la connectivité, de l'espace et de la confidentialité.

Sécurité des actifs : l'augmentation du nombre de terminaux passifs dans les administrations, le secteur financier et d'autres secteurs a accru le risque d'attaques de réseaux. Pour y remédier, la solution de Huawei tire parti de l'identification des terminaux basée sur l'IA en regroupement pour reconnaître automatiquement les terminaux stupides avec une précision de 95 %. La détection intelligente des anomalies (SmartAD), alimentée par inférence locale sur les commutateurs, peut détecter les anomalies de comportement du trafic terminal en quelques secondes et les bloquer de façon proactive, empêchant efficacement les intrusions dans le réseau.





Sécurité de la connectivité : la technologie exclusive Wi-Fi Shield de Huawei élimine le risque d'écoute de paquets sur la couche physique. De plus, le MACsec de bout en bout combiné à la cryptographie post-quantique (PQC) offre une sécurité à long terme pour la transmission des données, même à mesure que l'informatique quantique évolue.





Sécurité spatiale : la technologie de détection de l'information sur l'état du canal Wi-Fi (CSI) de Huawei détecte les conditions de sécurité spatiale au moyen d'un seul point d'accès et identifie les activités d'intrusion en quelques secondes.





Sécurité de la confidentialité : dans les salles de conseil d'administration, les chambres d'hôtel et d'autres environnements sensibles, les méthodes traditionnelles de détection des dispositifs d'imagerie dissimulés sont souvent inefficaces et sujettes à des taux d'erreur élevés. Huawei s'attaque à ce problème en lançant l'iGuard AP, qui offre trois avantages clés : détection complète, détection précise et fonctionnement 24/7, pour protéger les secrets commerciaux et la confidentialité dans ces lieux privés.

Autonomie du réseau : la solution Xinghe AI Campus de Huawei est équipée de puissantes capacités d'opération et de maintenance automatisées fondées sur l'IA. En tirant parti de l'analyse de l'expérience de tous les flux d'iFlow, la solution peut permettre la démarcation d'une qualité d'exécution insuffisante en quelques minutes, une visibilité complète du parcours et une observabilité de l'expérience. Grâce à la prise de décision mondiale fondée sur l'IA et à la localisation des défaillances au niveau des minutes, 80 % des défaillances sans fil sont automatiquement résolues.

À l'avenir, Huawei continuera d'innover en fonction des besoins des clients et d'accélérer le déploiement de réseaux de campus sécurisés, connectés et alimentés par l'IA. De plus, Huawei collaborera étroitement avec ses partenaires de l'écosystème pour aider ses clients à créer un « campus IA », ce qui renforcera l'efficacité et la sécurité du réseau tout en favorisant le succès partagé à l'ère de l'IA.

Pour plus de détails sur le rapport, visitez : https://e.huawei.com/en/topic/solutions/enterprise-network/2026-gartner-campus-network

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2990853/2_2026MQ________EN.jpg

SOURCE Huawei

CONTACT : [email protected]