MEXICO, le 14 mai 2026 /CNW/ - Huawei a reçu hier le prix Global Mobile (GLOMO) Amérique latine pour son projet de réserve naturelle Tech4Nature - Dzilam de Bravo au Yucatán, au Mexique. Le GLOMO, qui a été décerné par la GSMA lors du M360 LATAM 2026, reconnaît la contribution du projet à la conservation de l'environnement pour l'utilisation de la technologie pour protéger les jaguars dans la réserve.

Huawei et ses partenaires reçoivent le prix GLOMO au M360 LATAM 2026 de la GSMA (PRNewsfoto/Huawei)

Dans le cadre du partenariat mondial Tech4Nature entre l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) et Huawei TECH4ALL, le projet au Mexique utilise des outils technologiques de pointe pour surveiller et préserver l'habitat naturel du jaguar, une espèce emblématique du Yucatán en voie de disparition.

« Cette reconnaissance reflète le pouvoir de la technologie lorsqu'elle est mise au service des gens et de la planète », déclare Samira Herrera, directrice des communications et des relations publiques pour Huawei Mexique. « Tech4Nature Mexico est un exemple de la façon dont la collaboration intersectorielle peut générer un impact positif tangible sur les communautés et la conservation de la biodiversité. »

Le projet, qui a débuté en 2022 et qui en est actuellement à sa deuxième phase, est le fruit d'une collaboration entre l'UICN, Huawei, le gouvernement de l'État du Yucatán, C Minds, l'Université polytechnique du Yucatán (UPY) et la communauté locale de Dzilam de Bravo. La solution intègre la détection des espèces et l'identification individuelle fondées sur l'IA, la surveillance et la gouvernance dirigées par la collectivité et la collaboration intersectorielle à l'échelle du gouvernement, du milieu universitaire, de la société civile et du secteur privé.

« Tech4Nature Mexico démontre que le véritable potentiel de la technologie réside dans la transformation des données en coordination, en action collective et en politiques publiques pour la protection de la nature. Grâce à une collaboration multisectorielle axée sur les communautés et les droits de l'humain, l'initiative met des outils tels que l'intelligence artificielle au service des écosystèmes qui soutiennent nos économies et notre avenir », déclare Regina Cervera, coordonnatrice de projet pour Tech4Nature México d'AI for Climate, C Minds.

Depuis le lancement du projet, 26 pièges de caméras et 60 appareils acoustiques déployés dans la réserve ont permis d'identifier plus de 147 espèces, dont 40 en voie de disparition. Le système a identifié 16 jaguars, fournissant des informations clés pour comprendre le comportement, le mouvement et les mesures de conservation qui peuvent protéger l'espèce, ce qui est essentiel à l'équilibre environnemental de la réserve.

Les solutions infonuagiques de Huawei sont utilisées pour traiter et analyser les données de terrain. En plus des séquences vidéo des jaguars, plus de 100 000 images et 600 000 enregistrements audio ont été capturés et analysés automatiquement par le système, renforçant ainsi la surveillance de la faune locale et des écosystèmes qu'ils habitent. Les renseignements fondés sur les données qui en découlent permettent une meilleure compréhension de l'écosystème et une prise de décisions plus efficace en matière de conservation de la biodiversité qui s'inscrit dans les politiques publiques. Au-delà des données écologiques, les impacts au niveau du paysage sont visibles, la zone protégée est passée de 69 000 à 104 000 hectares.

Des technologies comme l'IA, le stockage en nuage et l'analyse de données ont permis au projet Tech4Nature Mexico de créer un modèle de conservation scientifique durable qui combine innovation scientifique et participation communautaire. Outre ces technologies, les solutions de connectivité sans fil de Huawei constituent un aspect clé de la transmission de données environnementales dans les projets Tech4Nature, un thème qui a résonné à M360 LATAM 2026. L'événement des 13 et 14 mai a réuni des dirigeants régionaux et mondiaux de l'écosystème technologique, des réseaux mobiles, des gouvernements et des industries connectées pour débattre de la façon d'exploiter la puissance de la technologie, et de travailler à un avenir meilleur pour tous. Les GLOMO LATAM Awards célèbrent les acteurs du changement qui redéfinissent la technologie, la connectivité et le progrès social dans la région. Le prix du projet TechNature Mexico reconnaît la solution pour son innovation et sa capacité à générer des avantages sociaux et environnementaux importants pour l'Amérique latine.

Avec Tech4Nature Mexico, Huawei réaffirme son engagement à utiliser la technologie comme outil pour bâtir un avenir plus durable et inclusif, en pilotant des projets qui contribuent à la protection de l'environnement et au développement communautaire.

À propos de Tech4Nature

Huawei et l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) ont lancé en 2020 le partenariat mondial Tech4Nature afin d'accroître le succès de la conservation de la nature grâce à l'innovation technologique. Conformément à l'initiative TECH4ALL de Huawei et à la liste verte de l'UICN, Tech4Nature a soutenu 13 projets dans 11 pays en proposant des solutions adaptées aux défis de conservation.

Compte Huawei X : https://x.com/huawei_tech4all?lang=fr

En savoir plus sur TECH4ALL : https://www.huawei.com/en/tech4all

À propos de Tech4Nature https://tech4nature.iucngreenlist.org/

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SOURCE Huawei

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