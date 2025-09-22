SHANGHAI, 22 septembre 2025 /CNW/ - Lors du premier Data Center Innovation Summit de HUAWEI CONNECT 2025, intitulé "Leading AI DC Innovation for an Intelligent Future", Huawei s'est joint à plus de 600 leaders, experts et universitaires du secteur du monde entier pour discuter d'une infrastructure de centres de données durable et de grande qualité à l'ère de l'IA. Huawei a dévoilé Xinghe AI Fabric 2.0, une mise à niveau complète de sa solution AI Fabric lancée en 2018, qui permet aux entreprises de créer des réseaux de centres de données toujours opérationnels dotés d'une pleine puissance de calcul et d'accélérer la transformation numérique intelligente.

Arthur Wang, président du domaine des réseaux de centres de données pour la gamme de produits Communication de données de Huawei, prononce une allocution (PRNewsfoto/Huawei)

Dans son discours d'ouverture, Arthur Wang a souligné que l'itération rapide de l'intelligence artificielle et l'évolution des architectures infonuagiques poussent les réseaux de centres de données à un point d'inflexion critique. Construit sur une architecture à trois couches comprenant AI Brain, AI Connectivity et AI Network Elements, Xinghe AI Fabric 2.0 intègre l'agent réseau IA (NetMaster), la carte numérique StarryWing (automatisation à trois niveaux), la formation Xinghuan + le moteur de programmation d'inférence Xingzhi et l'architecture Rock‑Solid.

Xinghe AI Fabric 2.0 - Créer des réseaux de centres de données toujours opérationnels dotés d'une pleine puissance de calcul

AI Brain : Utilise la carte numérique StarryWing et NetMaster pour l'orchestration des services par glisser-déposer et le déploiement automatisé, l'automatisation intégrée des opérations et de la maintenance (O&M) du réseau applicatif et l'automatisation de bout en bout dans les réseaux et les domaines de sécurité hétérogènes, ce qui améliore considérablement l'efficacité O&M.

: Utilise la carte numérique StarryWing et NetMaster pour l'orchestration des services par glisser-déposer et le déploiement automatisé, l'automatisation intégrée des opérations et de la maintenance (O&M) du réseau applicatif et l'automatisation de bout en bout dans les réseaux et les domaines de sécurité hétérogènes, ce qui améliore considérablement l'efficacité O&M. AI Connectivity : Utilise les algorithmes d'équilibrage de charge à l'échelle du réseau (NSLB) pour augmenter le débit du réseau à 95 % et améliorer l'efficacité de la formation et de l'inférence de plus de 10 %. La technologie iReliable à trois niveaux, fondée sur l'architecture Rock‑Solid, offre une fiabilité 10 fois plus élevée.

: Utilise les algorithmes d'équilibrage de charge à l'échelle du réseau (NSLB) pour augmenter le débit du réseau à 95 % et améliorer l'efficacité de la formation et de l'inférence de plus de 10 %. La technologie iReliable à trois niveaux, fondée sur l'architecture Rock‑Solid, offre une fiabilité 10 fois plus élevée. AI Network Elements : Les commutateurs informatiques polyvalents de la série CloudEngine, les commutateurs informatiques intelligents de la série XH et les modules optiques StarryLink permettent une connaissance précise du trafic et une visualisation de la perte de paquets et de la latence. La sécurité intrinsèque et l'isolement par groupe contribuent à améliorer la sécurité du réseau.

Temps forts du salon -- Démonstration des forces techniques fondamentales

Le stand du Data Center Network de Huawei a offert des démonstrations et simulations dynamiques de l'architecture à trois couches de Xinghe AI Fabric 2.0, soulignant la valeur de "AI for Fabric & Fabric for AI". Également présentés : le portefeuille 800GE complet, y compris le commutateur fixe 128×800GE XH9330 offrant la plus haute densité de l'industrie, le commutateur fixe 64×800GE XH9320, les modules optiques StarryLink 800GE complets, ainsi que l'armoire refroidie par liquide Xinghe et le premier commutateur fixe 128×400GE haute densité à refroidissement liquide et tous ports actifs de l'industrie XH9230-LC.

À l'avenir, Huawei poursuivra sa collaboration ouverte avec ses partenaires et ses clients, faisant progresser la recherche et l'innovation en matière de réseaux de centres de données, favorisant les mises à niveau intelligentes des réseaux et l'évolution générationnelle, et créant une valeur ajoutée pour les industries du monde entier.

