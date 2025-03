BARCELONE, Espagne, 4 mars 2025 /CNW/ -- Au salon MWC 2025 de Barcelone, Peter Zhou, président de la gamme de produits de stockage de données Huawei, a prononcé un discours-programme sur l'accélération de la transformation de l'entreprise de télécommunications en entreprise technologique grâce au stockage de données prêtes au traitement par l'IA. Le discours a été prononcé lors de la cérémonie de lancement du produit et de la solution.

Peter Zhou, président de la gamme de produits de stockage de données de Huawei, a prononcé un discours-programme (PRNewsfoto/Huawei)

Le Dr Peter Zhou estime que la transformation alimentée par l'IA de diverses industries crée un âge d'or pour les données. Les opérateurs mondiaux explorent continuellement la valeur commerciale en capitalisant les scénarios d'application et en les monétisant, tels que les maisons intelligentes et les usines numériques. Cela signifie que les exigences en matière de stockage des données, de capacités de service et de modèles d'affaires sont plus élevées.

Pour relever ces défis, « la gamme de produits de stockage de données de Huawei fournit la solution de lac de données prêtes au traitement par l'IA, divers services de stockage de données et le modèle d'affaires FlashEver, permettant aux opérateurs de transformer leurs données désordonnées en actifs de haute qualité pour libérer la valeur des données », a déclaré le Dr Peter Zhou.

Le lac de données prêt pour l'IA brise les silos de données, rendant les données visibles, gérables et disponibles

En ce qui concerne les charges de travail de production critiques, Huawei lance la nouvelle génération de stockage All-Flash convergé OceanStor Dorado et de stockage d'IA haute performance OceanStor A Series. Ces solutions sont capables d'effectuer 100 millions d'opérations d'entrée/de sortie par seconde, et bénéficient d'une fiabilité de niveau financier et d'une formation et d'une inférence efficaces en matière d'IA, ce qui permet de prendre en charge des dizaines de milliards de services de recharge quotidiens et des services financiers mobiles robustes. En outre, le stockage d'objets amélioré permet une intégration transparente des prestations d'opérateur avec des applications infonuagiques natives et d'IA.

Pour les données de masse, le système de stockage All-Flash Scale-Out OceanStor Pacific de nouvelle génération de Huawei offre une densité élevée et une faible consommation d'énergie. Le stockage offre une évolutivité de l'ordre du gigaoctet pour faire face à la pression sur les coûts des services émergents, tels que les diffusions en direct et les jeux de réalité étendue.

Une autre nouveauté est le stockage de sauvegarde All-Flash OceanProtect de la nouvelle génération pour la protection des données. Le stockage offre une récupération des données cinq fois plus rapide que les autres solutions de l'industrie, ce qui permet de répondre aux besoins de services tels que les exercices d'urgence et le développement d'applications d'IA afin de protéger la valeur de chaque bit.

La diversité des services de stockage de données alimente l'évolution de l'IA des opérateurs

Les opérateurs font face à plusieurs défis dans l'adoption de l'IA, notamment la faiblesse de l'ingénierie des données, l'inadéquation des plateformes de développement de modèles d'IA efficaces, les longs délais de préparation des données, la lenteur de l'entraînement des modèles et la complexité du développement des applications d'IA. La solution d'IA de DCS de Huawei offre une chaîne d'outils de traitement complet de l'IA et un environnement conteneurisé, accélérant la mise au point et le déploiement à grande échelle des modèles d'IA.

Le modèle d'affaires FlashEver optimise l'investissement des opérateurs

L'évolution des services et des technologies impose aux opérateurs des exigences accrues en matière d'investissement. M. Peter Zhou a présenté FlashEver, le modèle d'affaires qui protège les investissements, en fournissant une architecture évolutive et flexible pour permettre des mises à niveau transparentes des équipements de réseau en service. En outre, les services de plateforme de stockage de Huawei offrent des options d'achat flexibles, une assurance d'accord de niveau de service et divers services de stockage et de données, garantissant ainsi une expérience client de haute qualité.

Le Dr Peter Zhou a réaffirmé l'engagement de Huawei en faveur de l'innovation continue, en particulier la construction de la fondation du stockage de données prêtes au traitement par l'IA et la pérennisation de la puissance de stockage pour dynamiser l'adoption de l'IA dans l'ensemble de l'industrie des opérateurs.

