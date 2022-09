BANGKOK, 22 septembre 2022 /CNW/ - Afin d'aider les entreprises à libérer la puissance de leurs données, Huawei a présenté une gamme de produits et de solutions de stockage dotés de technologies adaptées à des scénarios particuliers pour différentes industries à Huawei Connect 2022. Peter Zhou, président de la gamme de produits informatiques de Huawei, a expliqué que la vision qui sous-tend le portefeuille de stockage est de « construire une base de stockage fiable et centrée sur les données pour diverses applications » qui puisse être utilisée pour des scénarios comme la production et les transactions ainsi que l'analyse et la protection des données.

Selon Huawei, le stockage des données à l'ère numérique fait face à quatre changements majeurs :

1. De nouvelles applications de données sont continuellement créées, en allant des bases de données conventionnelles aux bases de données réparties, aux mégadonnées et aux applications d'intelligence artificielle.

2. Les données sont de plus en plus fréquemment consultées, ce qui exige une analyse et un traitement des données en temps réel beaucoup plus rapides.

3. Les catastrophes naturelles et les erreurs humaines sont fréquentes et entraînent d'énormes pertes. Il est donc urgent d'améliorer la résilience numérique des entreprises.

4. Le stockage de données écoénergétique est une orientation importante de l'industrie et devient la nouvelle norme.

Huawei accueille activement ces changements, avec une série de produits et de solutions de stockage de qualité supérieure pour différents scénarios de l'industrie.

Production et transactions

La matrice de stockage entièrement flash OceanStor Dorado offre des capacités de réseau de stockage et de stockage en réseau avec une fiabilité et des performances de premier plan, notamment pour les scénarios de systèmes bancaires financiers centraux et de systèmes d'information hospitaliers. Le stockage en réseau et le réseau de stockage profitent tous deux des algorithmes de collaboration du contrôleur de disque FlashLink et de l'architecture en maillage complet SmartMatrix. En outre, OceanStor Dorado fournit la seule solution de stockage en réseau de type actif-actif de l'industrie, assurant ainsi la continuité du service de fichiers.

Analyse des données

Le scale-out du stockage pacifique OceanStor élimine les goulots d'étranglement de performance, de protocoles et de la capacité d'analyse des données à l'aide de percées d'architecture techniques, comme le flux de données qui s'adapte aux E/S de grande et petite taille, le matériel à ultra-haute densité et les algorithmes de codage d'effacement (CE) en améliorant l'efficacité du traitement de l'analyse des données de plus de 30 %.

Protection des données

Le stockage de Huawei offre une protection complète des données contre les catastrophes naturelles ou les erreurs humaines. Pour ce qui est de la reprise après sinistre, Huawei propose de multiples solutions comme la haute disponibilité locale, l'architecture de type actif-actif intra-urbaine et le triple Dublin Core géo-redondant. Pour sauvegarder les données de service, OceanProtect fournit une bande passante de sauvegarde 3 fois supérieure et une bande passante de récupération 5 fois supérieure à celles des produits concurrents, ainsi qu'un taux de réduction des données de 72:1. La solution de stockage de protection contre les rançongiciels de Huawei couvre le stockage principal et de sauvegarde, et utilise des modèles d'apprentissage automatique pour détecter les rançongiciels, avec un taux de détection qui atteint 99 %.

Gestion automatique

Parlant d'exploitation et d'entretien, le mode traditionnel prend beaucoup de temps et est exigeant en main-d'œuvre. Le moteur de gestion des données de Huawei permet l'automatisation du cycle de vie complet de la planification, du déploiement, de l'exploitation et de l'entretien ainsi que de l'optimisation; il prédit les défaillances de disque 14 jours à l'avance et la capacité 90 jours à l'avance; et il libère le personnel de l'exploitation et de l'entretien des tâches complexes afin qu'il puisse se concentrer sur des tâches plus novatrices.

Stockage en conteneurs

De nos jours, la technologie fondée sur les conteneurs gagne en popularité, notamment dans les secteurs d'Internet et des finances. Le stockage en réseau OceanStor Dorado dissocie les applications conteneurisées du stockage afin que les ressources d'application et de stockage puissent être élargies sur demande, assure le partage de données entre les nœuds et améliore l'efficacité de l'ordonnancement des ressources de 30 % par rapport aux références sectorielles de l'industrie.

Nuages multiples

Une combinaison de nuages multiples publics et privés s'avère être le meilleur choix pour la transformation du nuage. Le partage centralisé du stockage de données et le déploiement d'applications multicloud sont l'architecture de nuages multiples optimale pour les entreprises. Les fournisseurs de stockage peuvent déployer un stockage professionnel sur les plateformes infonuagiques publiques en mode logiciel-matériel intégré ou en mode logiciel seulement pour faciliter l'évolution multicloud. Le stockage Huawei s'efforce d'adopter cette pratique innovante.

Peter Zhou a fait remarquer que « nous sommes dans une ère d'explosion des données et les applications de données sont en plein essor. Le stockage de données Huawei s'engage à construire une base de stockage fiable et centrée sur les données pour diverses applications afin de libérer la puissance de la productivité axée sur les données. »

