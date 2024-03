BARCELONE, Espagne, 29 février 2024 /CNW/ - Le lancement du produit et de la solution Huawei a eu lieu avec succès à la MWC 2024, à Barcelone. Peter Zhou, président de la gamme de produits informatiques de Huawei, a lancé trois solutions innovantes visant à aider les opérateurs du monde entier à construire une infrastructure de données de pointe à l'ère de l'IA : Solution de lac de données propulsée par l'IA, solution de protection des données tous scénarios et solution complète pour les centres de données.

La mise au point rapide de grands modèles d'IA libère la valeur des actifs de données et ouvre la voie à une ère d'éveil des données. Il y a deux grands défis à relever dans la construction de l'infrastructure de données à l'ère de l'IA. Premièrement, pour extraire des connaissances des données, les sources de données indépendantes et éparses doivent être agrégées dans les usines de données propulsées par l'IA pour en extraire la valeur. Cela établit des exigences élevées en matière de mobilité des données. Deuxièmement, la rétention des données en tant qu'actifs progresse rapidement. Le temps de conservation moyen des données annotées d'IA et des données de modèle est maintenant de plus de trois ans, et certaines données précieuses que contiennent les corpus doivent être stockées en permanence.

Pour relever ces défis, Huawei a lancé une série de solutions et de produits de stockage novateurs afin d'aider les transporteurs à bâtir une infrastructure de données de pointe à l'ère de l'IA.

Solution de lac de données propulsée par l'IA pour la transformation de masse de données en actifs de valeur : Cette solution comprend un moteur de gestion des données, une chaîne unique d'outils de génération de connaissances (eDataMate), un tissu de données et les solutions de stockage OceanStor A800 et OceanStor A310. Cette solution rend les données de formation sur l'IA visibles, gérables et accessibles à l'échelle mondiale, et améliore la collecte des données, le prétraitement et l'efficacité de la formation. OceanStor A800, une solution de stockage NAS haute performance de prochaine génération, est une solide base de puissance de stockage IA avec une architecture de séparation des données et du plan de contrôle, et dotée du système de fichiers parallèles haute performance OceanFS, d'une expansion bidirectionnelle flexible et d'autres capacités, toutes conçus pour la prise en charge de l'ordonnancement des hyper grappes en temps réel.

Solution de protection des données tous scénarios pour la production, la sauvegarde et l'archivage de données qui renforce la résilience des actifs de données : Cette solution utilise deux niveaux de déploiement collaboratif. Le premier niveau est la collaboration production-sauvegarde, qui assure la rétention d'un nombre important de petits fichiers jusqu'à 90 % plus rapidement que les solutions conventionnelles. Il prend également en charge l'analyse des données en format natif en temps réel. Le second niveau est la collaboration sauvegarde-archivage. Sa fonction de quotité post-duplication réduit la consommation de bande passante de 80 %. De plus, Huawei a lancé les solutions de sauvegarde de données OceanProtect E8000 et X9000 ainsi que la solution de stockage magnéto-électrique OceanStor de prochaine génération conçue pour les données chaudes et froides lors de l'événement. La solution de stockage magnéto-électrique devrait réduire le coût total de connexion de 20 % par rapport aux bandes et la consommation d'énergie de 90 % par rapport aux disques durs.