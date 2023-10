DUBAI, Émirats arabes unis, 13 octobre 2023 /CNW/ -- Au cours de l'édition 2023 du forum UBBF, Kim Jin, vice-président de la Optical Business Product Line de Huawei, a prononcé un discours liminaire au Green All-Optical Network Summit sur le thème « F5.5G Innovation, Accelerating New Growth » (Innovation en matière de F5.5G,; accélérer une nouvelle croissance). Sur la base de l'analyse des exigences de mise à niveau en matière de connectivité apportées par les réseaux gigabit florissants et les expériences déterministes futures du 10 Go/s, Huawei a publié six mises à niveau techniques pour passer à la F5.5G. Ces mises à niveau viseront à promouvoir l'amélioration globale de l'expérience, de l'architecture et de l'efficacité, aidant ainsi les opérateurs à accélérer le cycle d'affaires positif et à obtenir un succès commercial pendant la transition en douceur vers la F5.5G. Huawei appelle également toutes les parties du secteur à promouvoir conjointement la maturité et l'application de la F5.5G et à réaliser progressivement l'objectif du « 10 Go/s partout ».

Mise à niveau de la solution FTTR à la version FTTR-B, pour passer des domiciles aux entreprises

La solution FTTR a été déployée dans environ 10 millions de ménages. La solution Huawei FTTR-B étend la FTTR aux entreprises afin d'offrir des connexions haut de gamme dans divers scénarios, comme les immeubles commerciaux, les commerces de petite taille et de taille moyenne, et les petits campus, pour atteindre une bande passante de 2 Go/s avec 300 utilisateurs simultanés.

Passage du Wi-Fi haut de gamme au haut débit haut de gamme, ce qui accélère la monétisation de l'expérience

Le réseau Wi-Fi haut de gamme a été déployé dans plus de 60 réseaux clients à travers le monde. Après la mise à niveau, le haut débit de première qualité permet une sensibilisation précise des utilisateurs fondée sur l'analyse des mégadonnées et assure des activités d'exploitation et d'entretien proactives. Il améliore les capacités de marketing de précision et la satisfaction des utilisateurs en matière de large bande, tout en réduisant le taux de désabonnement.

Mise à niveau du réseau optique passif de 10G à 50G, permettant une évolution en douceur vers des expériences du 10 Go/s

Huawei, de concert avec 85 exploitants, a déployé plus de 17 millions de ports d'entrée de réseau optique passif 10G. Par rapport à la moyenne de l'industrie, le réseau optique passif 50G de Huawei augmente la bande passante en amont de 20 % et réduit la latence du niveau « ms » au niveau « us », répondant aux exigences de qualité de service multiples.

Nouvelle mise à niveau vers une version améliorée d'Alps-WDM, accélérant le développement de tous les services

La solution Alps-WDM a été déployée dans plus de 50 réseaux commerciaux et d'essai dans le monde. La version améliorée d'Alps-WDM améliore les modules de commutation tout optiques et permet aux transporteurs d'étendre le réseau de transmission optique aux sous-sites de bureau central, de répondre aux exigences multiréseaux et multiservices et d'améliorer la réutilisation du réseau en direct et les capacités de déploiement flexibles.

Mise à niveau de 400G à 800G, pour une capacité ultra-grande et une transmission de réseau fédérateur ultra-longue distance

Huawei a déployé des solutions 400G sur plus de 100 réseaux dans le monde. En améliorant les matériaux, les algorithmes et les structures, la solution Huawei Super 400G/800G améliore la distance de transmission de 20 % et réduit la consommation d'énergie de 50 %. Le module Super C+L band WSS met en œuvre une commutation optique de plusieurs bandes sur le même module, ce qui augmente de 100 % la capacité de la fibre unique et de l'équipement.

Mise à niveau de la carte de latence vers une assurance des ANS, ce qui accélère la monétisation des ANS du réseau

Les lignes privées de réseau de transport optique supérieures fournissent des connexions fiables avec latence déterministe pour plus de 10 000 entreprises. Cette mise à niveau utilise la fonction de recommandation de chemin optimal pour améliorer les capacités de monétisation des ANS, raccourcir les délais de lancement de plusieurs jours et atteindre une fiabilité du réseau supérieure à 99,999 %. La mise à niveau améliore l'efficacité et augmente les revenus des utilisateurs.

S'appuyant sur les huit innovations technologiques axées sur la technologie F5.5G mises au point à l'édition 2022 de l'UBBF, Huawei continue d'innover et lance six autres mises à niveau techniques cette fois-ci afin d'améliorer pleinement les capacités du réseau et d'encourager encore davantage l'industrie à passer à la technologie F5.5G. Kim Jin a déclaré : « À l'avenir, nous continuerons de développer la solution optimale axée sur la F5.5G. Nous espérons travailler avec les opérateurs mondiaux et les partenaires de l'industrie pour promouvoir le développement de l'industrie, réaliser la vision OptiX partout et le 10 Go/s partout. »

