Huawei lance ses nouvelles solutions et ses nouveaux commutateurs de campus CloudEngine de la série S

L'entreprise vise à construire un tout nouveau réseau de campus super rapide, intelligent, ouvert et axé sur les services, adapté à l'ère du Wi-Fi 6

SHENZHEN, Chine, 1er juillet 2019 /CNW/ - Huawei a annoncé une avancée majeure dans la mise en réseau des campus en présentant 16 nouveaux modèles de commutateurs d'accès, d'agrégation et de commutateurs centraux CloudEngine de la série S. Parmi ces nouveaux produits, CloudEngine S12700E, un tout nouveau commutateur central destiné aux campus, utilise les jeux de puces solaires pour augmenter la capacité de commutation à un niveau record de 57,6 téraoctets/s. Doté de nombreuses fonctionnalités, CloudEngine S12700E fait intrinsèquement partie des offres de bout en bout de Huawei qui sont adaptées à l'ère du Wi-Fi 6. Par ailleurs, une automatisation améliorée du réseau et des capacités intelligentes d'exploitation et d'entretien alimentés par l'intelligence artificielle permettent à la solution CloudCampus de Huawei d'augmenter considérablement l'efficacité du déploiement des services et d'aider les entreprises de toutes tailles à construire rapidement des réseaux de campus axés sur les services.

Kitty Fok, directrice générale du cabinet International Data Corporation (IDC) Chine, a déclaré dans son discours d'ouverture : « La transformation numérique est entrée dans une nouvelle phase. IDC estime qu'à l'horizon 2020, près de 55 pour cent des entreprises auront des capacités de 'prise de décision numérique' leur permettant d'acquérir des connaissances, des renseignements, de l'autonomie et de la collaboration à grande échelle ». Dans ce type d'entreprise numérique, le réseau sera omniprésent et aussi disponible que l'air que nous respirons, et sa gestion sera plus simple que jamais.

« Les réseaux de campus, qui servent de base à la construction d'une plate-forme numérique à l'épreuve du temps pour les entreprises, opèrent une transition depuis la connectivité des données vers la connectivité des services. Par conséquent, la construction de réseaux de campus guidés par l'intention figure en tête de notre ordre du jour », a déclaré Zhao Zhipeng, président du segment des réseaux de campus de la gamme des produits de communication des données de Huawei. « À l'ère du Wi-Fi 6, les réseaux de campus devraient prendre en charge de nouvelles caractéristiques, notamment une capacité ultra-large, une latence ultra-faible de l'ordre de 10 millisecondes, un déploiement de service ne demandant pas la moindre configuration et la réparation automatique des pannes du réseau. Les réseaux de campus devraient également utiliser une architecture ouverte, facilitant une évolution en douceur depuis les réseaux de campus traditionnels vers des réseaux intelligents et simplifiés. »

La gamme de commutateurs de campus CloudEngine de série S de nouvelle génération de Huawei

Les tout derniers commutateurs de campus CloudEngine sont disponibles en 16 modèles : CloudEngine série S5700 (commutateurs d'accès intelligents GE), CloudEngine série S6700 (commutateurs d'agrégation du routage 10GE) et CloudEngine série S12700E (commutateurs centraux innovants offrant les meilleures performances du marché). Comme l'a vérifié Tolly Group, CloudEngine S12700E présente une capacité de commutation six fois supérieure à la moyenne de l'industrie et se caractérise par la plus grande largeur de bande à emplacement unique, la plus grande densité de ports 100GE et la plus grande capacité de commutation par rapport à tous les produits similaires. La série S de CloudEngine de Huawei est également la première de ce type à présenter une alliance optimale de capacités de convergence filaires et sans fil, un moteur de détection / analyse / défense contre les menaces et un support télémétrique.

Un réseau de campus intelligent et simplifié centré sur la connectivité des services

Un réseau centré sur les services devrait non seulement fournir une connectivité à très haut débit, mais aussi offrir une gestion grandement automatisée et une exploitation et entretien intelligents pour accélérer le déploiement des services tout en garantissant une excellente qualité de service et une expérience hors pair en temps réel.

Une gestion automatisée : face à l'utilisation généralisée des applications mobiles de bureau et en nuage, la gestion des politiques du réseau est plus complexe que jamais. Pour relever ce défi, la solution CloudCampus de Huawei fournit un centre de gestion du réseau à guichet unique qui automatise la planification, le déploiement, les politiques et la surveillance du réseau local sans fil, réseau local et réseau étendu par le biais d'interfaces utilisateur graphiques, sans qu'il y ait besoin d'interfaces en ligne de commande traditionnelles. Autrement dit, l'efficacité de la gestion du réseau peut être améliorée de plus de 80 pour cent.

: face à l'utilisation généralisée des applications mobiles de bureau et en nuage, la gestion des politiques du réseau est plus complexe que jamais. Pour relever ce défi, la solution CloudCampus de Huawei fournit un centre de gestion du réseau à guichet unique qui automatise la planification, le déploiement, les politiques et la surveillance du réseau local sans fil, réseau local et réseau étendu par le biais d'interfaces utilisateur graphiques, sans qu'il y ait besoin d'interfaces en ligne de commande traditionnelles. Autrement dit, l'efficacité de la gestion du réseau peut être améliorée de plus de 80 pour cent. L'exploitation et entretien intelligent : les pannes ne peuvent être corrigées avec précision et rapidité que si l'expérience réseau des utilisateurs est susceptible d'être mesurée quantitativement. Voilà pourquoi Huawei a amélioré son système d'exploitation et entretien intelligent alimenté par l'apprentissage automatique et l'IA. Ce nouveau système apporte une évaluation quantitative de l'expérience, une analyse des causes profondes et une prédiction intelligente des pannes, permettant de localiser et de résoudre les pannes du réseau en quelques minutes.

: les pannes ne peuvent être corrigées avec précision et rapidité que si l'expérience réseau des utilisateurs est susceptible d'être mesurée quantitativement. Voilà pourquoi Huawei a amélioré son système d'exploitation et entretien intelligent alimenté par l'apprentissage automatique et l'IA. Ce nouveau système apporte une évaluation quantitative de l'expérience, une analyse des causes profondes et une prédiction intelligente des pannes, permettant de localiser et de résoudre les pannes du réseau en quelques minutes. Une ouverture à toutes les couches : en plus de ces fonctions probantes de renseignements et d'automatisation du réseau, la solution CloudCampus de Huawei est conçue avec une ouverture à toutes les couches dans le but de simplifier l'amélioration et l'évolution des réseaux d'entreprise. À ce jour, Huawei a vérifié le bon fonctionnement de l'interopérabilité entre fournisseurs avec plus de 800 modèles de dispositifs réseau de grands fournisseurs dans le monde entier. Elle a travaillé en étroite collaboration avec plus de 40 partenaires dans la gestion, l'authentification, la sécurité du réseau et d'autres domaines, et elle a développé des solutions conjointes avec plus de 30 partenaires commerciaux à l'échelle du globe. Huawei a également construit 26 laboratoires de validation conjointe dans le monde entier, qui permettent un déploiement plus rapide et plus fluide des services grâce à la vérification commune des solutions.

Huawei est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de technologies et de solutions sur le créneau des réseaux de campus et elle prête ses services à ses clients dans 150 pays et régions du globe. Selon le cabinet IDC, Huawei a conservé la première place sur le marché chinois des commutateurs de campus pendant quatre ans consécutifs et s'est classée à la deuxième place sur le marché mondial des commutateurs de campus pour la troisième année consécutive. Les offres de réseau de campus de Huawei ont aidé les clients des secteurs de l'éducation, des finances, du gouvernement, des grandes entreprises, de la santé, de la fabrication et d'autres activités à atteindre leurs objectifs de transformation numérique.

SOURCE Huawei

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Rachelle, +86-755-8924-7590, xurui69@huawei.com, http://www.huawei.com

Related Links

http://www.huawei.com