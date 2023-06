SHANGHAI, le 29 juin 2023 /CNW/ - Huawei a profité de l'événement de lancement Huawei Product & Solution Innovation and Practice qui a eu lieu au MVC 2023 à Shanghai, pour lancer quatre pratiques novatrices d'Intelligent OptiX pour la F5.5G, dans des scénarios de maisons intelligentes, de petites et de microentreprises, de fabrication intelligente et de réseau de métro.

Richard Jin, président de la Optical Business Product Line de Huawei, a déclaré que les connexions 1 Go/s étaient partout et que celles de 10 Go/s prenaient de l'ampleur. Au cours de la dernière année, les innovations F5.5G de Huawei, telles que les FTTR F30/B30, 50G PON, Alps-WDM et 400G/800G, ont été largement adoptées en Asie, en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique et en Amérique latine. Cela a profondément changé la vie et le travail des gens. Nous espérons qu'un plus grand nombre de transporteurs et de partenaires se joindront à l'innovation et à la pratique de F5.5G et travailleront ensemble pour adopter les connexions « 10 Go/s partout ».

En ce qui concerne les maisons intelligentes, plus de 4,6 millions d'utilisateurs domestiques utilisent Huawei FTTR pour créer une connexion Wi-Fi de 1 Go/s à domicile. Au Brésil, Oi et Huawei ont pris l'initiative de commercialiser le FTTR en Amérique latine. Ils ont tiré parti de la bande passante ultra-élevée, de la couverture ultra-large, de la concurrence ultra-élevée et des services de niveau 5A pour construire des maisons intelligentes dotées d'ultra-gigabits et de renseignements internes complets pour les utilisateurs, améliorant ainsi l'efficacité, la satisfaction des consommateurs et le revenu moyen par utilisateur pour Oi.

En ce qui concerne les petites et les microentreprises, des dizaines de milliers d'entreprises ont adopté la solution Huawei FTTR. Exploitant les avantages de B30 tels que le Wi-Fi ultra-gigabit, 300 terminaux simultanés et l'exploitation et l'entretien intelligent à l'aide d'applications, China Unicom Henan a publié le progiciel de fusion FTTR B30 applicable à divers scénarios, notamment les bureaux, les supermarchés, les dépanneurs et la protection de la sécurité. Au cours des six derniers mois, China Unicom Henan a attiré près de 10 000 d'entreprises utilisatrices et accru la satisfaction des consommateurs de 20 %, ce qui a permis la transformation numérique des petites et micro-entreprises.

Pour ce qui est de la fabrication intelligente, le China Telecom Research Institute a collaboré avec Huawei pour mener à bien le premier projet pilote d'Internet industriel de 50G PON. Le 50G PON de Huawei fournit une bande passante de 10 Go/s pour les campus, offre un accès fiable et flexible à l'inspection optique automatisée industrielle et multiplie par 10 fois l'efficacité de l'inspection, ce qui se traduit par des avantages positifs pour la fabrication intelligente. À l'heure actuelle, Huawei effectue la vérification de l'innovation pour sa solution 50G PON avec plus de 30 partenaires dans le monde.

En utilisant la solution Alps-WDM de Huawei, China Unicom Chongqing a construit des réseaux de métro avec un coût total de possession optimal. La solution Alps-WDM de Huawei a augmenté le taux de longueur d'onde simple de 10G à 100G sur le site d'accès intégré, et créé une réserve de ressources de bande passante partagée par plusieurs zones pour une utilisation sur demande. Elle a également contribué à créer un cercle de latence ultra-faible avec « une couverture de 1 ms pour la ville principale, une couverture de 2,5 ms pour toute la ville, et une couverture de 3 ms pour les villes jumelles Chengdu-Chongqing ». Jusqu'à présent, la solution Alps-WDM de Huawei a des douzaines d'applications commerciales dans le monde.

L'ère du 10 Go/s approche à grands pas. Huawei demande à toutes les parties de l'industrie d'innover et d'enrichir les scénarios d'application F5.5G ensemble et d'appliquer la F5.5G à tous les aspects de l'économie numérique. Ce faisant, nous pouvons adopter le « 10 Go/s partout ».

