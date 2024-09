SHANGHAI, 23 septembre 2024 /CNW/ - À l'occasion de HUAWEI CONNECT 2024, Leon Wang, président de la gamme de produits de communication de données de Huawei, a annoncé plus de 20 nouvelles offres de réseau intelligent Xinghe à l'échelle mondiale lors du sommet sur le thème « Réseau intelligent Xinghe, Amplifier l'intelligence industrielle ». Ces offres spécialement conçues contribuent à un écosystème de réseau IA et aident les clients à saisir les occasions de développement intelligent et à optimiser la productivité intelligente.

Leon Wang, président de la gamme de produits de communication de données de Huawei, pendant son discours (PRNewsfoto/Huawei)

Avec le développement des technologies IA, le monde passe de la transformation numérique à la transformation intelligente. Toutes les industries adoptent rapidement les technologies IA pour créer de nouveaux cas d'utilisation, par exemple, les voitures autonomes, le diagnostic et le traitement intelligents et l'inspection intelligente des trains. Tous ces éléments améliorent considérablement l'efficacité et l'expérience de notre travail et de notre vie quotidienne.

L'avènement de l'ère intelligente transforme les réseaux en réseaux intelligents. Huawei a déployé des efforts conjoints avec des partenaires pour mener des recherches et des pratiques des réseaux intelligents. C'est pourquoi Huawei met constamment à niveau ses offres de réseau intelligent Xinghe pour aider les clients à saisir les occasions de développement intelligent, à construire une nouvelle infrastructure de réseau intelligent et à optimiser la productivité intelligente à l'ère de l'intelligence. Voici quelques faits saillants :

Xinghe Intelligent Campus se concentre sur la construction d'un réseau de campus axé sur l'expérience et reposant sur l'IA, assurant une absence de gel pour les applications audio et vidéo, une absence de dégradation des services et une absence d'attente pour les interactions.

Xinghe Intelligent WAN introduit une vaste gamme de technologies intelligentes pour planifier intelligemment des millions de flux et optimiser avec précision l'expérience de service.

Xinghe Intelligent Fabric adopte le moteur AI Turbo pour améliorer le débit du réseau, améliorant ainsi l'efficacité de la formation du modèle de base.

Xinghe Intelligent Network Security intègre les technologies IA dans la détection de la sécurité des réseaux, décelant les menaces avec précision et rapidité.

Pour soutenir les solutions de réseau dans divers scénarios, Huawei a lancé plus de 20 offres vedettes à l'échelle mondiale. Parmi elles, mentionnons le premier commutateur de centre de données Ethernet à forme fixe de 100 Tbps de l'industrie, le premier commutateur de centre de données à forme fixe de 51,2 Tbps à refroidissement liquide de l'industrie, le premier routeur IA de l'industrie, les commutateurs de campus de 10 Gbps et les API Wi-Fi 7 de haute qualité, la solution de sécurité intelligente SASE pour les succursales, et la première solution de réseau IP pour la conduite autonome du secteur. Toutes ces offres sont conçues pour aider les clients à obtenir de meilleurs résultats commerciaux.

Alors que l'ère de l'intelligence exige des réseaux intelligents, Huawei continuera de stimuler le développement de réseaux intelligents et de mettre à niveau ses produits et solutions de réseau intelligent Xinghe, aidant finalement les clients mondiaux à progresser vers l'ère de l'intelligence et à récolter plus d'avantages.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2511669/image_5009699_21350445.jpg

SOURCE Huawei

PERSONNE-RESSOURCE : Venzo Hu, [email protected]