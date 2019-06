Huawei lance les solutions LTE-R, Urban Rail Light Cloud et DIS de 5G lors du Sommet mondial sur le transport public 2019 de l'UITP

STOCKHOLM, 11 juin 2019 /CNW/ - Lors du Sommet mondial sur le transport public 2019 (Global Public Transport Summit) de l'UITP, Huawei a officiellement lancé ses solutions URLC (Urban Rail Light Cloud), LTE-R de prochaine génération, et DIS (Digital Indoor System) de 5G. Par l'entremise du thème « Cloud-Based Urban Rail, the Art of Mobility » (voie ferrée urbaine infonuagique, l'art de la mobilité), la société a expliqué comment les solutions TIC innovatrices permettent une ère de transport ferroviaire numérique entièrement connecté. Les solutions fournissent des services infonuagiques, une connectivité large bande, et des voies ferrées numériques mieux connectées pour aider les exploitants de chemin de fer à aménager des systèmes de transport plus sécuritaires, plus intelligents et plus efficaces, améliorant ainsi continuellement la capacité de transport et provoquant l'innovation sur le plan du service.

La solution « Urban Rail Light Cloud » (nuage informatique léger pour voie ferrée urbaine) : Tirant parti de technologies de virtualisation sophistiquées, cette solution convertit les ressources informatiques, de stockage, de réseau et de sécurité provenant d'appareils physiques en bassins de ressources virtuelles. Ces ressources sont ensuite allouées aux systèmes d'application par des hôtes virtuels, des périphériques réseau virtuels et des périphériques de sécurité virtuels. Cette solution permet l'intégration de périphériques de centres de données et réduit les coûts associés au déploiement et à l'achat d'appareils. Étant hautement adaptable et souple, elle convient au transport ferroviaire déplaçant un nombre faible et moyen de passagers (p. ex. système léger sur rail, monorail, tram, train flottant, métro). De plus, elle peut être mise en œuvre pour un scénario unique propre aux services infonuagiques visant les voies ferrées urbaines (centre de convergence ISCS/TIAS, ACC/MLC, et nuage informatique d'application pour le réseau routier). Elle permet aussi une expansion graduelle vers les nuages convergents et les nuages informatiques pour voies ferrées urbaines.

La solution LTE-R de prochaine génération : La solution LTE-R de Huawei a été entièrement vérifiée par les partenaires et les clients, et elle est en déploiement en Chine. Elle prend en charge l'évolution et l'interconnectivité orientées vers la 5G avec GSM-R. On compte parmi ses fonctions avancées de multiples services de partage, dont des données, des vidéos et des données vocales MCPTT (Mission Critical Push-to-Talk). Elle exploite aussi un réseau LTE-R pour assurer le contrôle du train, la répartition des unités, le système PIS (passenger information system), la CCTV et d'autres services ferroviaires. Conjointement avec la 5G, la solution favorisera l'avenir des voies ferrées intelligentes, où chaque composant est connecté.

La solution DIS de 5G : Huawei a lancé 5G LampSite, une solution réseau de 5G de premier plan pour les plaques tournantes intelligentes du transport. Faisant partie de la solution DIS, 5G LampSite utilise de multiples technologies sophistiquées pour prendre en charge tant la LTE que la 5G. Son installation est facile alors que son exploitation et son entretien sont simplifiés. Elle jette les bases des plaques tournantes intelligentes en procurant des services de communication intelligents pour un grand nombre de passagers et en permettant une gestion fluide et efficace du flux de passagers, des vérifications de sécurité et des billets.

Lors de son allocution de bienvenue à l'UITP le 9 juin, Eman Liu, président de l'unité du transport international à Huawei Enterprise Business Group, a fait valoir : « Le transport ferroviaire est un système complexe qui englobe les voies ferrées, les véhicules, l'AFC et les dispositifs de signalisation. Pour obtenir un environnement harmonieux et interconnecté dans l'ensemble de ce système, les exploitants ferroviaires ont besoin d'appareils de communication pour recueillir des données, et de plates-formes numériques pour intégrer le nuage informatique, l'IdO, les mégadonnées et l'intelligence artificielle, assurant ainsi des opérations sécurisées, fiables et efficientes. Huawei veut aider sa clientèle ferroviaire à réussir sa transformation numérique en offrant l'Urban Rail Cloud et des solutions de communications numériques pour l'exploitation du réseau ferroviaire, ainsi qu'en collaborant avec ses partenaires mondiaux de sorte que les voies ferrées soient tournées vers l'avenir. »

Le Huawei Global Railway Summit, qui s'est tenu le 10 juin, a attiré plus de 100 organismes de diverses industries, des exploitants ferroviaires, des intégrateurs et des partenaires, comme l'UITP, l'IIC (Industrial Internet Consortium) et MTR Corporation Limited. Ces derniers se sont réunis afin de discuter des pratiques les plus fructueuses de l'industrie qui ont cours sur la planète.

Lors du Sommet mondial sur le transport public 2019 de l'UITP, Huawei, conjointement avec des partenaires de l'industrie, a fait la démonstration de 5G LampSite, de LTE, de Wi-Fi 6, de réseau IP, de réseau de transport optique, de serveur, de stockage, de nuage informatique pour voies ferrées urbaines, et de solutions infonuagiques de transport public intelligent, présentant comment ils fournissent des services de communication fiables bout en bout pour le transport public.

Étant la plus récente norme Wi-Fi, Wi-Fi 6 se sert de multiples technologies 5G pour rehausser la bande passante, réduire la latence et élargir l'accès de l'utilisateur.

Les normes de communication LTE trains-sol prônées par Huawei ont été appliquées à des centaines de voies ferrées. Le kiosque de Huawei présente l'application de la LTE pour des services ferroviaires essentiels et non essentiels.

La solution infonuagique pour voies ferrées urbaines de Huawei intègre l'interconnexion de multiples systèmes de métro, active les mégadonnées de transport urbain et favorise l'excellence opérationnelle de ce transport.

La solution infonuagique de transport public intelligent fournit des architectures généralistes ouvertes et des solutions bout en bout. Elle répond aux exigences de la clientèle en matière d'opérations intégrées relatives à la répartition et à la surveillance des autobus, ainsi qu'à l'annonce des arrêts. De plus, elle prend en charge les paiements mobiles, améliore la supervision des opérations liées aux autobus, et augmente la qualité de service et la satisfaction des passagers.

Huawei a fourni des produits et des services pour 120 000 km de voie ferrée et plus de 100 voies ferrées urbaines. S'appuyant sur une compréhension approfondie des besoins ferroviaires des clients, Huawei explore sans cesse l'application de nouvelles technologies au sein de l'industrie, dont la 5G, le nuage informatique, les mégadonnées et l'intelligence artificielle. Avec ses partenaires, Huawei crée des solutions pour aider sa clientèle à améliorer l'efficacité opérationnelle, les revenus et les services aux passagers.

Le kiosque de Huawei se trouve au A1020, Stockholmsmässan, à Stockholm, en Suède. Pour obtenir plus d'information, visitez le https://e.huawei.com/topic/uitp2019/en/index.html.

SOURCE Huawei

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Andrew Wong, +852-92353940, wong.pui.shing@huawei.com, http://www.huawei.com

Related Links

http://www.huawei.com