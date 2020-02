Huawei lance les produits Wi-Fi 6 AirEngine pour faire accélérer l'entrée des entreprises dans l'ère du campus entièrement sans fil

LONDRES, 20 février 2020 /CNW/ - Huawei a dévoilé aujourd'hui les produits de la série Wi-Fi 6 AirEngine, dont 10 nouveaux modèles de points d'accès (AP) Wi-Fi 6, lors de l'événement de lancement des produits et solutions 2020 à Londres. Ces tout nouveaux produits sont parfaitement adaptés pour aider les entreprises à entrer dans l'ère des campus entièrement sans fil. Grâce à ces ajouts, les entreprises vont accélérer leur transformation numérique en construisant des réseaux de bureaux et de campus de production entièrement connectés et sans fil, avec des niveaux de performances sans précédent en matière de bureau, de production et de services.

Parmi ces nouvelles offres, le produit phare AirEngine 8760 AP offre un débit de données d'interface aérienne allant jusqu'à 10,75 Gbit/s, soit le double de la moyenne du secteur. Ce point d'accès est le premier du secteur à atteindre un débit de données d'interface aérienne de plus de 10 Gbit/s, établissant ainsi une nouvelle référence pour les produits Wi-Fi 6.

Lors de cet événement, Huawei a lancé trois séries de produits : AirEngine 8700, AirEngine 6700, et AirEngine 5700, couvrant une large gamme de scénarios d'application en intérieur et en extérieur. Ces séries permettront d'améliorer considérablement les performances du réseau dans les scénarios suivants :

Accès aux terminaux à haute densité, tels que les espaces de bureaux, les salles de conférence, les stades, les terminaux et les gares

Application vidéo haute définition (HD), tels que l'enseignement de la réalité virtuelle/réalité augmentée (RV/RA) et la vidéoconférence 4K /8K

/8K Production mobile à l'échelle du campus, tels que les robots de type véhicules à guidage automatique (VGA)

Convergence de l'IdO et du Wi-Fi, tels que les centres commerciaux, les supermarchés et les campus intelligents

Services de réseau public en plein air, tels que les places et les rues

De plus en plus d'entreprises utilisent présentement ou envisagent d'utiliser le Wi-Fi 6 comme technologie principale d'accès au réseau de campus. Tam Dell'Oro, le fondateur et chef de la direction du groupe Dell'Oro, commente à propos du Wi-Fi 6 : « Nous voyons que le Wi-Fi 6 commence à se développer de manière significative alors que le marché évolue des premiers adeptes précoces de nouvelles technologies au marché de masse en 2020. Les fabricants déploient présentement la technologie Wi-Fi 6 de deuxième génération et transmettent les riches fonctionnalités à des prix qui ne sont pas beaucoup plus élevés que ceux des produits Wi-Fi 5 ou Wi-Fi 4. »

Alors que nous entrons dans l'ère des campus entièrement sans fil, les réseaux Wi-Fi 6 doivent présenter ces trois caractéristiques distinctes : vitesse fulgurante, mobilité permanente et 100 Mbit/s partout.

Vitesse fulgurante : le Wi-Fi 6 AirEngine de Huawei offre un débit d'interface aérienne pouvant atteindre 10,75 Gbit/s, atteignant pour la première fois un débit d'interface aérienne supérieur à celui du réseau câblé au niveau de la couche d'accès au réseau du campus.

À l'avenir, le nombre de terminaux accédant aux réseaux Wi-Fi d'entreprise sera multiplié par plus de 10, et chaque terminal nécessitera une bande passante d'au moins 50 Mbit/s pour les applications vidéo HD telles que la vidéo 4K. Par conséquent, le Wi-Fi 6 AirEngine de Huawei est conçu avec le plus grand nombre de flux spatiaux du secteur (16 au total), atteignant un débit de données d'interface aérienne allant jusqu'à 10,75 Gbit/s, soit le double de la moyenne du secteur.

Une mobilité permanente : le Wi-Fi 6 AirEngine de Huawei se distingue par une couverture étendue, une perte de paquets nulle et une latence ultra-faible, répondant aux exigences de qualité du réseau des services essentiels des entreprises et garantissant l'absence d'interruptions.

Pour aider les entreprises à connecter des services clés aux réseaux Wi-Fi, le Wi-Fi 6 AirEngine de Huawei utilise des antennes intelligentes uniques dans le secteur pour une couverture plus stable. Par rapport aux autres produits Wi-Fi 6 du secteur, le Wi-Fi 6 AirEngine de Huawei double la puissance du signal, offre une distance de couverture supérieure de 20 % et garantit une absence de dégradation du signal en périphérie. En outre, la technologie exclusive d'itinérance sans perte de Huawei garantit une perte de paquets nulle pour les services clés pendant l'itinérance et atteint un taux de réussite de 100 %, ce qui permet de stabiliser les opérations mobiles et le travail de bureau. Le Wi-Fi 6 AirEngine de Huawei utilise la technologie Dynamic Turbo (une technologie intelligente d'accélération des applications) pour atteindre une latence ultra-faible de 10 ms, soit la moitié de la moyenne du secteur. Cette latence ultra-faible rend les vidéos RV, RA et HD plus stables que jamais.

100 Mbit/s partout : grâce aux technologies 5G innovantes de Huawei, le Wi-Fi 6 AirEngine permet d'atteindre le premier réseau continu à l'échelle « 100 Mbit/s partout ».

Dans le secteur du Wi-Fi, assurer une bande passante ininterrompue et des performances pour chaque terminal sur un réseau continu à l'échelle a toujours été un défi. Pour surmonter ce défi, le Wi-Fi 6 AirEngine de Huawei a intégré plusieurs technologies 5G de pointe au réseau Wi-Fi. Par conséquent, dans les scénarios d'accès aux terminaux à haute densité, chaque terminal peut obtenir un débit stable de 100 Mbit/s à tout moment et en tout lieu.

« Nous pensons que les mises à niveau sans fil vers le Wi-Fi 6 apporteront des changements substantiels dans la transformation numérique des entreprises, qui diffèrent grandement des générations Wi-Fi précédentes. Huawei a appliqué ses technologies 5G de pointe aux derniers produits Wi-Fi 6 AirEngine qui intègrent déjà les antennes, les algorithmes et les technologies de réseau les plus avancés du secteur. Le Wi-Fi 6 AirEngine de Huawei aide les entreprises à construire un réseau de campus sans fil de haute qualité, » a déclaré Zhao Zhipeng, président du domaine des réseaux de campus de la ligne de produits Datacom de Huawei. « Nous pensons que ce réseau de campus Wi-Fi 6 de haute qualité peut réellement aider les entreprises à accélérer la transformation numérique dans les scénarios de bureau, de production et de service, tout en améliorant l'efficacité et l'expérience. À l'avenir, nous continuerons à innover auprès de nos clients pour créer un réseau de campus entièrement connecté, intelligent et simplifié, alimenté par AirEngine, ce qui accélérera l'entrée dans l'ère du campus entièrement sans fil dès que possible. »

Huawei ne cesse d'associer les innovations du Wi-Fi 6 AirEngine avec des scénarios spécifiques aux clients afin de leur apporter de plus grands avantages.

Dans les scénarios de bureaux d'entreprise, l'AirEngine de Huawei accélérera les bureaux intelligents. Les employés passeront de la communication traditionnelle par la voix et le texte sur des espaces de travail fixes à une collaboration plus efficace grâce à la vidéo HD et à l'interaction multi-écrans en tout lieu.

Dans les scénarios éducatifs, l'AirEngine de Huawei favorisera la popularisation rapide de l'enseignement immersif assisté par RA/RV. Les étudiants transformeront leurs styles d'apprentissage, passant des manuels traditionnels à un apprentissage interactif immersif. Cette évolution rendra l'apprentissage plus attrayant et fournira des ressources éducatives de qualité aux élèves qui vivent dans les zones les plus reculées, en favorisant l'égalité dans l'éducation.

Dans les scénarios de fabrication et de logistique, l'AirEngine de Huawei fera des usines et de la distribution sans personnel une réalité. Des robots intelligents s'y joindront pour effectuer des tâches répétitives, mécaniques et dangereuses, poussant les usines vers une production automatisée.

Dans des scénarios de service public, l'AirEngine de Huawei transformera la qualité du service, encouragera les organismes de service public à offrir des services en ligne personnalisés, disponibles à tout moment et en tout lieu, et améliorera la satisfaction des clients.

Huawei a lancé le premier produit Wi-Fi 6 commercial du secteur en 2017. Depuis ses débuts, ce produit a été largement reconnu et rapidement déployé dans divers secteurs à travers le monde. Huawei se classe au premier rang sur le marché mondial (sauf en Amérique du Nord) et sur le marché chinois du Wi-Fi 6, selon la part de marché mondiale des points d'accès en intérieur Wi-Fi 6 du troisième trimestre 2018 au troisième trimestre 2019 du groupe Dell'Oro.

Pour en savoir plus, consultez le site web du Wi-Fi 6 AirEngine de Huawei

