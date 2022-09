BANGKOK, 25 septembre 2022 /CNW/ - À l'occasion de HUAWEI CONNECT 2022, David Wang, administrateur du conseil d'administration de Huawei et président du conseil de gestion des infrastructures TIC, a publié une série de livres blancs intitulés « En route vers le monde intelligent ».

La numérisation n'est qu'un début si l'on considère les progrès réalisés à l'échelle mondiale. On s'attend à ce qu'au cours de la prochaine décennie, les entreprises de toutes tailles connaissent des complications au cours de leur parcours de transformation numérique. Les applications de données informatiques vont se diversifier et des volumes croissants de données applicatives seront traités par les systèmes de production, ce qui signifie que le besoin d'un stockage de données fiable, performant et rentable est plus important que jamais.

C'est pourquoi le livre blanc En route vers un monde intelligent - Stockage des données présente les perspectives de Huawei concernant l'évolution du stockage dans les centres de données d'entreprise. Couvrant 9 sujets, il fournit aux entreprises clientes des recommandations sur le développement des infrastructures de données afin de favoriser conjointement l'industrie du stockage des données.

Perspective I : Données non structurées

Les données non structurées représentent plus de 80 % des nouvelles données d'entreprise et sont de plus en plus importantes pour la production et la prise de décisions. Il est nécessaire que les équipes informatiques des entreprises transforment leurs capacités centrées sur les données structurées pour concevoir, planifier et gérer des données non structurées en masse.

Perspective II : Diverses applications de données

Les applications de données diverses, telles que les bases de données distribuées, l'analyse des mégadonnées et l'intelligence artificielle, sont en plein essor. Les entreprises sont encouragées à utiliser l'architecture de stockage-calcul découplée pour servir des applications de données émergentes pour une plus grande fiabilité. De plus, des moteurs d'accélération peuvent être conçus pour diverses applications de données afin de mettre en œuvre un traitement de données quasi informatisées qui offre une plus grande efficacité.

Perspective III : All-Flash, inclusif et tout compris

Le stockage All-flash représente plus de 50 % du marché du stockage primaire, et l'ère du stockage flash inclusif est à nos portes. Huawei recommande aux entreprises de saisir les opportunités de remplacement et de déploiement du stockage pour accélérer l'adoption du stockage All-flash.

Perspective IV : Protection contre les rançongiciels

Les attaques de rançongiciels sont en train de devenir la menace la plus importante pour les entreprises. Il est conseillé aux équipes de stockage des entreprises d'établir un système de protection des données plus complet et de créer une solution de stockage de protection contre les rançongiciels complète afin de renforcer la dernière ligne de défense pour la protection des données.

Perspective V : Résilience numérique

Comme les données sont en train de devenir le principal atout des entreprises, la résilience numérique est une mesure importante de tout cadre de résilience des entreprises. Les entreprises doivent renforcer la protection des données afin de garantir l'absence de fuite, de falsification et de perte de données, des services toujours opérationnels et un accès toujours conforme, ce qui renforce la résilience numérique.

Perspective VI : Stockage alimenté par l'intelligence artificielle

De la gestion aux produits, l'intelligence artificielle alimente le stockage de conduite autonome tout au long du cycle de vie des données. Il est recommandé aux entreprises de développer de manière proactive des critères d'évaluation pour les logiciels de gestion de l'intelligence artificielle du stockage, et aux équipes de gestion du stockage de mettre à niveau les piles technologiques pour l'intelligence artificielle du stockage.

Perspective VII : Architecture multinuage

Alors que le multinuage devient la nouvelle norme, la pratique recommandée est de migrer les services innovants qui présentent des incertitudes et les services émergents comme l'accès libre vers les nuages publics, tout en conservant les services de base dans leurs centres de données sur site. Dans le cadre de la construction multinuage, il est conseillé aux entreprises d'utiliser l'architecture informatique qui stocke et partage les données de manière centralisée et déploie les applications dans plusieurs nuages, et de planifier une plateforme de gestion des données unifiée entre les nuages afin de maximiser le partage des données.

Perspective VIII : Modèles opérationnels de stockage

Un modèle d'affaires de stockage flexible aide à gérer les volumes de données explosifs et les incertitudes économiques. Huawei recommande aux entreprises de planifier l'obtention de ressources informatiques et de sélectionner le modèle commercial le plus approprié en fonction des exigences commerciales et des stratégies futures.

Perspective IX : Économie d'énergie

Le stockage de données écologiques est essentiel pour que les centres de données atteignent la carboneutralité. Les entreprises peuvent déployer des produits de stockage avec des conceptions à haute densité, une convergence des systèmes et une réduction efficace des données afin de réduire davantage la consommation d'énergie des centres de données.

