Huawei lance le programme Huawei ICT Academy 2.0 et va former, au cours des cinq prochaines années, 2 millions de professionnels des TIC

Lancé à l'origine en 2013, le programme Huawei ICT Academy a permis à Huawei d'offrir aux universités/collèges des cours et des services de soutien de qualité, les aidant à former les enseignants, à établir et à enrichir des majeures en TIC, à améliorer les programmes d'études et à construire des laboratoires standard. De même, grâce au programme, le Huawei ICT Academy, les étudiants universitaires du monde entier en sont venus non seulement à découvrir les technologies et produits TIC de Huawei, mais aussi à se voir inciter à poursuivre la certification Huawei et à développer des talents techniques innovants et orientés vers les applications au service de la société et de l'industrie mondiale des TIC. Depuis 2015, Huawei s'est associée à plus de 600 universités de renom international pour mettre en place les académies TIC de Huawei, les aidant ainsi à bonifier leurs capacités d'enseignement des TIC et à former plus de 1 500 enseignants.