DUBAI, Émirats arabes unis, le 14 oct. 2023 /CNW/ -- Au cours de l'édition 2023 du salon UBBF, Richard Jin, président de la Optical Business Product Line de Huawei, a prononcé un discours intitulé « Bring F5.5G to Reality : Milestones on Our Way to Intelligent World » (Faire de la Net5.5G une réalité et inspirer une nouvelle croissance). Dans son discours, Richard Jin a proposé pour la première fois la construction d'un réseau en trois phases. Plus précisément, il a affirmé qu'il y trois forces motrices pour le développement des réseaux, soit la vidéo (réseau de 100 Mb/s), l'expérience (réseau de 1 Gb/s) et l'intelligence (réseau de 10 Gb/s). Dans ce contexte, Huawei a lancé l'architecture de réseau cible tout optique en trois phases axée sur la F5.5G -- couverture tout optique pour large bande à domicile de 100 Mb/s, connexions tout optique de 1 Gb/s s'étendant à chaque salle, et le calcul tout optique pour la solution « 10 Gb/s partout ». La construction en trois phases du réseau cible tout optique permettra de répondre aux exigences de connexion réseau des services à chaque phase, concrétisant la F5.5G et l'orientant vers un monde intelligent.

Richard Jin prononce son discours lors de l’édition 2023 du salon UBBF (PRNewsfoto/Huawei)

Phase 1 : Couverture tout optique axée sur la vidéo pour haut débit à domicile de 100 Mb/s

Grâce à l'amélioration continue de la résolution vidéo et à la popularisation rapide de l'interaction vidéo et la réalité étendue immersive, la bande passante passe de 10 Mb/s à 100 Mb/s et 1 000 Mb/s. Dans cette phase, l'interaction vidéo HD devient la force motrice pour réaliser l'objectif de construire un réseau tout optique avec un débit à large bande de 100 Mb/s à domicile. Les opérateurs doivent se déplacer complètement vers la convergence fixe-mobile et remplacer les lignes de cuivre et les câbles par un réseau entièrement constitué de fibre optique jusqu'au domicile (FTTH). L'AirPON sérialisé peut accélérer la mise en œuvre de la FTTH et soutenir la compatibilité avec la norme GPON et la technologie de réseau optique passif 10G, permettant la prestation rapide de services gigabits dans les zones sensibles. Pendant ce temps, les opérateurs doivent déployer le réseau de transmission optique sur la couche d'agrégation des réseaux métropolitains et construire des réseaux de base à maillage 3D prêts pour 400G prenant en charge la bande passante non verrouillable et la latence vidéo zéro. Les innovations technologiques typiques de cette phase comprennent FlexPON, DQ ODN et 400G haute performance.

Phase 2 : Connexions tout optique 1 Gb/s axées sur l'expérience s'étendant à chaque salle

Avec des applications numériques de plus en plus diversifiées, les fibres étendent leur portée des salons aux chambres à coucher, aux bureaux et aux cuisines, ce qui rend possible des applications de type « cliquer et démarrer » et offre une expérience de réseau immersif. Tous ces développements entraînent des exigences plus élevées en matière de couverture du réseau, de bande passante, de latence et d'itinérance. Au cours de cette phase, les utilisateurs sont disposés à payer pour une expérience de réseau à domicile de qualité supérieure. Par conséquent, l'assurance de l'expérience de service de bout en bout devient la clé pour atteindre l'objectif de connexions optiques complètes et de 1 Gb/s s'étendant à chaque salle. Les opérateurs doivent mettre à niveau la technologie de réseau optique passif 10G pour fournir des services gigabits complets, introduire une solution de fibre optique pouvant être acheminée vers toutes les salles (FTTR), le réseau de transmission optique métropolitain de 100G à un bureau central, et l'ultra-large bande non verrouillable 400G. Les innovations technologiques typiques de cette phase sont la FTTR, la solution innovante de mutualisation métropoloitaine WDM et le système intelligent de gestion et de contrôle de réseau.

Phase 3 : Informatique axée sur le renseignement et tout optique pour 10 Gb/s partout

L'IA accélère la fabrication de contenu et favorise la transformation intelligente des industries. Pour faire face aux pointes de trafic et à la migration de données massives vers le nuage, un réseau informatique est nécessaire pour fournir des capacités de connexion au niveau des bus. À l'instar de l'unité centrale, du bus et des accessoires d'un ordinateur, la puissance de calcul et le stockage du centre de données (CD) doivent permettre l'échange d'informations avec les utilisateurs finaux en temps réel grâce à un réseau haute performance afin d'atteindre l'objectif de l'informatique tout optique pour atteindre le « 10 Gb/s partout ».

Dans cette phase, le bus domotique entièrement optique basé sur FTTR prend en charge la connexion et l'utilisation des dispositifs IdO et intègre des capacités de connexion, de détection, de calcul et de stockage pour 10 Gb/s dans toute la maison. De plus, le bus en nuage entièrement optique basé sur des antennes la technologie de réseau optique passif 50G et le réseau de transmission optique métropolitain de 800G met en œuvre des connexions utilisateur-CC ou CC-CC optiques à un saut. Les innovations technologiques typiques de cette phase comprennent la technologie de réseau optique passif 50G, le réseau de transmission optique métropolitain à un bureau central et le réseau de base 800G. De plus, les réseaux de transmission optique doivent être conçus pour les scénarios de centre de distribution. Sur cette base, Huawei a lancé Kepler, la plateforme de transmission optique de nouvelle génération, offrant plus que la capacité de commutation 100T dans un seul tiroir. Grâce aux nouveaux matériaux et aux nouvelles structures, Kepler réduit la consommation d'énergie par Go de 65 % et l'efficacité de l'utilisation de l'énergie à 1,2. La plateforme fournit également des unités informatiques intelligentes pour améliorer globalement l'efficacité de la connexion.

Le réseau cible tout optique triphasé peut assurer une évolution parallèle et une mise à niveau en douceur de la F5G à la F5.5G. Selon Richard Jin, « Les opérateurs ont besoin de la solution de construction de réseau cible tout optique la plus appropriée dans différentes phases de développement. Jusqu'à maintenant, l'atteinte des 100 Mb/s a changé le contenu, le seuil des 1 Gb/s change l'expérience de la large bande et l'objectif des 10 Gb/s changera la société. Travaillons ensemble pour faire de la F5.5G une réalité et créer un monde intelligent. »

